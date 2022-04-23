У Києві під час повітряної тривоги зупинятимуть рух наземними ділянками метро, - КМДА

У Києві поїзди метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст.

Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ.

В мерії нагадали, що метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися.

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Також підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.