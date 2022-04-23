У Києві під час повітряної тривоги зупинятимуть рух наземними ділянками метро, - КМДА
У Києві поїзди метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст.
Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ.
В мерії нагадали, що метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися.
Також підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.
Топ коментарі
+4 YU ST
показати весь коментар23.04.2022 14:54
+3 Solomon #418722
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+2 Scorpman Y
показати весь коментар23.04.2022 14:54
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Невже не зрозуміло?
І що ви думаєте, весь цей час, поки Україна воює канали СТБ та ICTV скидають на свої Ютюб канали проросійські серіали.
Звісно, московською мовою зроблені на ринок окупанта, деякі з них взагалі виходили на федеральних каналах рф.
Сьогодні поставив питання до StarLightMedia (холдинг, який є власником каналів) на якій підставі ми маємо це все дивитись. Чому ці серіали московською.
Відповіді зрозуміло немає.
Пропоную зайти на Фейсбук сторінку StarLightMedia (власника каналів)
https://m.facebook.com/StarLightMedia/
І запитати чому нам далі впарюють проросійські, росмовні серіали, навіть під час війни.
Якщо вже так боятися потрапляння у вагони/колії, то можна знизити швидкість.