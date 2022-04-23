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У Києві під час повітряної тривоги зупинятимуть рух наземними ділянками метро, - КМДА

київ,метро

У Києві поїзди метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст.

Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ.

В мерії нагадали, що метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися.

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Також підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.

Автор: 

Київ (19520) Метрополітен (1418)


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Топ коментарі
+4
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23.04.2022 14:54
+3
Це тому, що у стоячі вагони складніш влучити?
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23.04.2022 14:54
+2
https://t.me/smolii_ukraine/7223

І що ви думаєте, весь цей час, поки Україна воює канали СТБ та ICTV скидають на свої Ютюб канали проросійські серіали.

Звісно, московською мовою зроблені на ринок окупанта, деякі з них взагалі виходили на федеральних каналах рф.

Сьогодні поставив питання до StarLightMedia (холдинг, який є власником каналів) на якій підставі ми маємо це все дивитись. Чому ці серіали московською.

Відповіді зрозуміло немає.

Пропоную зайти на Фейсбук сторінку StarLightMedia (власника каналів)
https://m.facebook.com/StarLightMedia/

І запитати чому нам далі впарюють проросійські, росмовні серіали, навіть під час війни.
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23.04.2022 14:54
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Це тому, що у стоячі вагони складніш влучити?
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23.04.2022 14:54 Відповісти
Це тому що їдучий вагон, при потраплянні бомби зазнає БІЛЬШЕ ушкодження, чим стоячий.
Невже не зрозуміло?
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23.04.2022 16:04 Відповісти
Дякую.
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23.04.2022 16:44 Відповісти
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23.04.2022 14:54 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/7223

І що ви думаєте, весь цей час, поки Україна воює канали СТБ та ICTV скидають на свої Ютюб канали проросійські серіали.

Звісно, московською мовою зроблені на ринок окупанта, деякі з них взагалі виходили на федеральних каналах рф.

Сьогодні поставив питання до StarLightMedia (холдинг, який є власником каналів) на якій підставі ми маємо це все дивитись. Чому ці серіали московською.

Відповіді зрозуміло немає.

Пропоную зайти на Фейсбук сторінку StarLightMedia (власника каналів)
https://m.facebook.com/StarLightMedia/

І запитати чому нам далі впарюють проросійські, росмовні серіали, навіть під час війни.
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23.04.2022 14:54 Відповісти
ОДЕССУ БОМБЯТ !!!!!!!!
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23.04.2022 14:57 Відповісти
Не попали в тебя?
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23.04.2022 15:39 Відповісти
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23.04.2022 15:21 Відповісти
30-60 хвилин стояти?
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23.04.2022 16:01 Відповісти
Опачки, это есть вариант остановится на мосту-метро и что дальше? Ждать пока в тебя попадут?
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23.04.2022 16:07 Відповісти
Ідіотизм повний.
Якщо вже так боятися потрапляння у вагони/колії, то можна знизити швидкість.
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23.04.2022 16:40 Відповісти
 
 