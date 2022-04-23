Міноборони РФ розганяє фейки про хімічну, біологічну чи ядерну атаку в Україні, - Центр протидії дезінформації при РНБО
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: ворог продовжує проведення інформаційно-психологічної операції щодо можливості застосування зброї масового ураження в Україні.
23 квітня Міноборони РФ повідомило, що "США готують провокації для звинувачення російських військових у застосуванні хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні", розповіли в РНБО, передає Цензор.НЕТ.
"На думку російського військового відомства, "найбільш імовірним є варіант провокації" на:
- хімічних та біологічних об’єктах Харкова та Києва;
- Запорізькій АЕС;
- сховищі радіоактивних відходів у н.п. Кам’янське.
Як зазначає міноборони рф, підтвердженням цьому є факти постачання в Україну антидотів отруйних речовин.
Такі інформаційні вкиди є частиною інформаційно-психологічної операції рф, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також вчиняти тиск на світове співтовариство для зниження рівня підтримки України", - йдеться у повідомленні.
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що рашисти збираються використати у Маріуполі хімічну зброю!
https://twitter.com/john_kaiff/status/1517512858719952898?s=20
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@ihor108
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