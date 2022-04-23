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Новини Війна
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Міноборони РФ розганяє фейки про хімічну, біологічну чи ядерну атаку в Україні, - Центр протидії дезінформації при РНБО

фейк

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: ворог продовжує проведення інформаційно-психологічної операції щодо можливості застосування зброї масового ураження в Україні.

23 квітня Міноборони РФ повідомило, що "США готують провокації для звинувачення російських військових у застосуванні хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні", розповіли в РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"На думку російського військового відомства, "найбільш імовірним є варіант провокації" на:

- хімічних та біологічних об’єктах Харкова та Києва;
- Запорізькій АЕС;
- сховищі радіоактивних відходів у н.п. Кам’янське.

Як зазначає міноборони рф, підтвердженням цьому є факти постачання в Україну антидотів отруйних речовин.

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Такі інформаційні вкиди є частиною інформаційно-психологічної операції рф, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також вчиняти тиск на світове співтовариство для зниження рівня підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Міноборони РФ розганяє фейки про хімічну, біологічну чи ядерну атаку в Україні, - Центр протидії дезінформації при РНБО 01

Автор: 

РНБО (2285) ядерна зброя (1155) Міноборони рф (708) хімічна зброя (347) фейк (744)


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Топ коментарі
+7
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23.04.2022 16:09
+5
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23.04.2022 16:09
+5
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23.04.2022 16:10
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23.04.2022 16:09 Відповісти
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23.04.2022 16:09 Відповісти
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23.04.2022 16:10 Відповісти
Боюся, ці фейки та заява Уйла про "припинення штурму Азовсталі" можуть свідчити,
що рашисти збираються використати у Маріуполі хімічну зброю!
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23.04.2022 16:13 Відповісти
наш зеленый центр тупо постит бред рашистской пропаганды. для этого и существует
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23.04.2022 16:14 Відповісти
блт, фотка! )))) здесь показывать не буду...... )))
https://twitter.com/john_kaiff/status/1517512858719952898?s=20
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23.04.2022 16:16 Відповісти
йти у сратий твітер?
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23.04.2022 18:23 Відповісти
какую то провокацию в УКРАИНЕ готовят кацапские ********!
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23.04.2022 16:17 Відповісти
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23.04.2022 16:19 Відповісти
комусь не того укола всадили.. знаю кому
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23.04.2022 16:20 Відповісти
Що означає "розганяє"? Ці фейки вже мчать по зустрічній смузі зі швидкість 300 км/год. Краще антидотами затарюватися.
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23.04.2022 16:21 Відповісти
Что бы все страх раССее сбылись. И распад и гражданская война, и прилет ядерного оружия по мраZZии и ... . Будь проклята страна андрофагов и березовых обезьян.
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23.04.2022 16:21 Відповісти
ь
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23.04.2022 16:21 Відповісти
Кацапы уже ВСЁ ,****** кацапам ,их основная ошибка в том ,что они полезли в Украину думая своими ватными мозгами ,что запугают Украинцев и шо-то возьмут на хапок ,а тут их НИКТО не боится и возьмут в Украине они исключительно *** в рот ...
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23.04.2022 16:22 Відповісти
ЦПД при РНБО, не уподоблюйтесь кацапам..., не поширюйте їхню маячню.
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23.04.2022 16:27 Відповісти
страx в мого народу відсутній бо ми 3авалимо кацабстан
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23.04.2022 16:31 Відповісти
Залужний просить закрити роти непричетних до оборони країни.
Фріки з Офісу презедента продовжуть нести пургу.

@ihor108

Радниця Зеленського Олена Симоненко розказала що вже пів України за добу здали.
42 населених пункта.

Росропаганда підхопила.
Це дружина прокурора Олексія Симоненка - людини Татарова.

Хтось їй рота закриє там чи ні?
Агентура глибинного залягання діє ...
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23.04.2022 16:38 Відповісти
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23.04.2022 16:39 Відповісти
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23.04.2022 16:41 Відповісти
вот же ***** понасобирали ************... центр противодействия... чему они противодействуют? дебилы...
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23.04.2022 19:41 Відповісти
 
 