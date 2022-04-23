Міноборони РФ розганяє фейки про хімічну, біологічну чи ядерну атаку в Україні, - Центр протидії дезінформації при РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: ворог продовжує проведення інформаційно-психологічної операції щодо можливості застосування зброї масового ураження в Україні.

23 квітня Міноборони РФ повідомило, що "США готують провокації для звинувачення російських військових у застосуванні хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні", розповіли в РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"На думку російського військового відомства, "найбільш імовірним є варіант провокації" на:

- хімічних та біологічних об’єктах Харкова та Києва;

- Запорізькій АЕС;

- сховищі радіоактивних відходів у н.п. Кам’янське.

Як зазначає міноборони рф, підтвердженням цьому є факти постачання в Україну антидотів отруйних речовин.

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Такі інформаційні вкиди є частиною інформаційно-психологічної операції рф, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також вчиняти тиск на світове співтовариство для зниження рівня підтримки України", - йдеться у повідомленні.