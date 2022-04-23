З 25 квітня ввозити євробляхи в Україну можна буде тільки через визначені пункти на кордоні. Партнерів шокують масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" авто класу "люкс", - Найєм
Партнери в Польщі, Словаччині та Румунії злегка здивовані таким активним оновленням автопарку країни, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що у зв'язку з великими чергами на в'їзд в Україну, які пов'язані з різким зростанням імпорту легкових автомобілі, починаючи з 00:00 25 квітня 2022 року легкові автомобілі, що ввозяться для особистих потреб, будуть оформлятися ТІЛЬКИ на наступних пунктах пропуску.
- на ділянці польського кордону - "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг";
- на ділянці словацького кордону - пункт пропуску "М. Березний";
- на ділянці угорського кордону - пункти пропуску "Давінкове", "Косине".
"Напевно, загалом це непогано, що наші громадяни настільки оптимістично дивляться на майбутнє, що готові ввозити в країну нові автомобілі. Але є один нюанс. Наші партнери в Польщі, Словаччині та Румунії злегка здивовані таким активним оновленням автопарку країни, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу. Їх, наприклад, шокують промислові масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" автомобілів класу "люкс". Для розуміння, за вісім днів після скасування мит до країни було імпортовано 14 300 (!) легкових автомобілів. У тому числі, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. І це лише автомобілі. Крім цього, за той же період до країни абсолютно законно, без жодних митних платежів завезено "гуманітарної допомоги" у вигляді різних тканин – на 360 млн грн, мобільних телефонів майже – на 200 млн грн та інше", - додав Найєм.
"На жаль, деякі наші співгромадяни інтерпретували ініціативу уряду про допомогу волонтерам та армії. Думаю, найближчим часом ми із колегами з міністерства фінансів та митної служби запропонуємо Кабінету міністрів відповідні зміни до нормативної бази, щоб виправити цю ситуацію без шкоди для справжніх волонтерів", - зазначив він.
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Великий Укроборонпромовец, а теперь зам. министра, теперь засунул свой нухальник в вопрос ввоза авто.
У людей появилась возможность купить авто по доступной цене и к тому, же это могут сделать не все. Нет, крысы по вылазили и теперь им нужно задавить и запретить, чтобы снова наладить старые схемы, а чтобы бабло снова капало.
А чтобы под шумок толстосумы не ввозили дорогие BMW , Mercedes-Benz , Audi и т.д, нужно просто ввести ограничение, к примеру до 500 000 грн.
По факту:
1) купа машин нема і продовжують йти в утиль через війну
2) купа машин більше 30 років, хоча роки це не показник, але
в середньому такі авто крім любителів ніхто дуже не обслуговує,
а це безпека на дорозі.
3) авто після 91-го року вже мали значний прогрес в безпеці кузовів,
а ******* для нас авто (5-10 років) мають ще кращу безпеку
(зовсім "ге" капсули типу Чері QQ та інші подібні в рахунок не беру)
4) За бугром купа машин ще у гожому стані після 5 років стоять у черзі
на простий утиль, бо мають мізерні вади чи у не великих ДТП були.
5) Нам потрібно змінювати парк авто хоча б тому, що у нас війна - у когось згоріло,
у когось старе, ЗСУ треба - без питань.
6) Бариги також не дрімають, але як громадяни будуть мати купу авто, що їх задовільняє,
то і в бариг попит буде менший.
7) 90-95 % простих громадян навряд чи можуть дозволити собі сьогодні авто більше 20-40 єнотів
8) ЗСУ нема потреби в люкс авто, бо це розхідний матеріал у них.
9) Цими діями Наєм ********** інтереси бариг - Наєм - ти забув, як перед Яником 10 років тому заікався з питаннями ? Не забувай - твоя посада виборна - забудеш - тобі нагадають.
10) В дійсності профі у цих питаннях порозставляв би всі крапки над "і" в законах за 5 хвилин, щоб і "коза була ціла і вовки ситі". Але ж вовки чогось ніяк не годні наїстися.
Навіть Яник з собою не зможе золотий унітаз на той світ забрати.
Баригам:
- Стів Джобс на схилку свого віку дав ряд безцінних порад - прислухайтеся.
- Соломон - той, про кого написано, що таких як він у багатстві не було до нього
і не буде після нього ніколи - дав подібні поради що і Стів.
І це не просто так. Гроші важливі у цьому світі, але є речі, які ні за які гроші не купиш
як зараз так і після смерті.
Може, вже досить оцього? Якщо громадянин може дозволити собі пригнать машину з-за кордону, або просто може дозволити собі машину, значить, він НЕ бідний апріорі, і точно не буде шукати, за що жить. Оно, виїхав ввечері, потаксував і вже на тиждень наперед підняв і на жрачку, і на бензин, і навіть троха на пивко залишилося.
Саме авто Вам нічого не винно, ну і євробляхери є різні - не варто всіх під одну гребінку...
- 90-95% автомобілістів потрібні авто, що за бугром б.у. коштують до 10 євро
- 5-10% завозять авто по ціні більше 10..40 євро.
В чому проблема - на ввозі на кордоні навіть школяр скаже, яке авто приблизно скільки коштує.
Тут і регулювання випливає.
Сьогодні багатий не той, хто авто має, а той, хто заправляє, але це інша тема.
4-5 євро тут треба ще стільки дати .... наші митники документи в золотих рамках дають за цю ціну ?
Не забуваємо, що Порошенко - барига, а Зеленський з ОПою справжні воїни!