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Новини Війна
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З 25 квітня ввозити євробляхи в Україну можна буде тільки через визначені пункти на кордоні. Партнерів шокують масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" авто класу "люкс", - Найєм

кордон

Партнери в Польщі, Словаччині та Румунії злегка здивовані таким активним оновленням автопарку країни, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що у зв'язку з великими чергами на в'їзд в Україну, які пов'язані з різким зростанням імпорту легкових автомобілі, починаючи з 00:00 25 квітня 2022 року легкові автомобілі, що ввозяться для особистих потреб, будуть оформлятися ТІЛЬКИ на наступних пунктах пропуску.

- на ділянці польського кордону - "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг";

- на ділянці словацького кордону -  пункт пропуску "М. Березний";

- на ділянці угорського кордону - пункти пропуску "Давінкове", "Косине".

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"Напевно, загалом це непогано, що наші громадяни настільки оптимістично дивляться на майбутнє, що готові ввозити в країну нові автомобілі. Але є один нюанс. Наші партнери в Польщі, Словаччині та Румунії злегка здивовані таким активним оновленням автопарку країни, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу. Їх, наприклад, шокують промислові масштаби імпорту "для потреб ЗСУ" автомобілів класу "люкс". Для розуміння, за вісім днів після скасування мит до країни було імпортовано 14 300 (!) легкових автомобілів. У тому числі, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. І це лише автомобілі. Крім цього, за той же період до країни абсолютно законно, без жодних митних платежів завезено "гуманітарної допомоги" у вигляді різних тканин – на 360 млн грн, мобільних телефонів майже – на 200 млн грн та інше", - додав Найєм.

"На жаль, деякі наші співгромадяни інтерпретували ініціативу уряду про допомогу волонтерам та армії. Думаю, найближчим часом ми із колегами з міністерства фінансів та митної служби запропонуємо Кабінету міністрів відповідні зміни до нормативної бази, щоб виправити цю ситуацію без шкоди для справжніх волонтерів", - зазначив він.

Автор: 

кордон (4773) Найєм Мустафа (387) євробляхи (303)


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Топ коментарі
+29
А наєма не шокує те, що в Україні досі багато совково-мокшанського автопрому і після приходу зе до влади на ЗАЗі почали випускати ладу ?
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23.04.2022 16:29
+23
Бариги - це ворог номер один після путіна. Усіх ловити і під маріуполь.
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23.04.2022 16:32
+21
Если будем в том же духе продолжать гнать во время войны вместо необходимых пикапов и рабочих внедорожников сплошной Лухари для нашей гавно-Илитки, то помощь нам может и подуменьшиться. Вопросы с распределением помощи и расходованием средств, собираемых по всему миру, тоже наростают, хорош уже мутнорылить и дербанить
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23.04.2022 16:31
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в нас хлопці вже 3-ю машину з румунії для бійців везуть, не розумію навіщо ускладнювати. Тим більше кажуть про черги і роблять ввіз через обмежену кількість пунктів
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23.04.2022 18:08 Відповісти
ВСІХ «власників» даних авто-відразу після пересікання кордону України-НА ФРОНТ!!!НА ЦЬОМУ Ж АВТО!!!…кончені підараси
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23.04.2022 18:30 Відповісти
Найем, известный специалист широкого профиля, т.е обычная бюрократическая крыса.
Великий Укроборонпромовец, а теперь зам. министра, теперь засунул свой нухальник в вопрос ввоза авто.
У людей появилась возможность купить авто по доступной цене и к тому, же это могут сделать не все. Нет, крысы по вылазили и теперь им нужно задавить и запретить, чтобы снова наладить старые схемы, а чтобы бабло снова капало.
А чтобы под шумок толстосумы не ввозили дорогие BMW , Mercedes-Benz , Audi и т.д, нужно просто ввести ограничение, к примеру до 500 000 грн.
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23.04.2022 18:44 Відповісти
А сам закон, который не для всех, это не нарушение прав человека?
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23.04.2022 18:53 Відповісти
Не дай Бог з хлопа пана - це про Наєма.
По факту:
1) купа машин нема і продовжують йти в утиль через війну
2) купа машин більше 30 років, хоча роки це не показник, але
в середньому такі авто крім любителів ніхто дуже не обслуговує,
а це безпека на дорозі.
3) авто після 91-го року вже мали значний прогрес в безпеці кузовів,
а ******* для нас авто (5-10 років) мають ще кращу безпеку
(зовсім "ге" капсули типу Чері QQ та інші подібні в рахунок не беру)
4) За бугром купа машин ще у гожому стані після 5 років стоять у черзі
на простий утиль, бо мають мізерні вади чи у не великих ДТП були.
5) Нам потрібно змінювати парк авто хоча б тому, що у нас війна - у когось згоріло,
у когось старе, ЗСУ треба - без питань.
6) Бариги також не дрімають, але як громадяни будуть мати купу авто, що їх задовільняє,
то і в бариг попит буде менший.
7) 90-95 % простих громадян навряд чи можуть дозволити собі сьогодні авто більше 20-40 єнотів
8) ЗСУ нема потреби в люкс авто, бо це розхідний матеріал у них.
9) Цими діями Наєм ********** інтереси бариг - Наєм - ти забув, як перед Яником 10 років тому заікався з питаннями ? Не забувай - твоя посада виборна - забудеш - тобі нагадають.
10) В дійсності профі у цих питаннях порозставляв би всі крапки над "і" в законах за 5 хвилин, щоб і "коза була ціла і вовки ситі". Але ж вовки чогось ніяк не годні наїстися.
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23.04.2022 19:12 Відповісти
Хочу нагадати баригам, що в країні війна. Як можна думати про оновлення авто хоча в більшості для перепродажу тобто для власного заробітку. Про армію бариги не думають, тільки про себе.
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23.04.2022 19:18 Відповісти
вчені довели, що Земля не плоска, як думають "недоторканні" , а кругла.
Навіть Яник з собою не зможе золотий унітаз на той світ забрати.
Баригам:
- Стів Джобс на схилку свого віку дав ряд безцінних порад - прислухайтеся.
- Соломон - той, про кого написано, що таких як він у багатстві не було до нього
і не буде після нього ніколи - дав подібні поради що і Стів.
І це не просто так. Гроші важливі у цьому світі, але є речі, які ні за які гроші не купиш
як зараз так і після смерті.
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23.04.2022 19:36 Відповісти
Так разного рода депутаты и прочая госшобла и завозит. Они единственные у кого и работа есть и зарплата немаленькая. 90% смертных сейчас вообще без работы сидят или в отпусках за свой счет. Через месяц вообще станет вопрос выживания для очень многих. Тут не до иномарок.
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23.04.2022 19:20 Відповісти
Да-да-да, ще до війни з величезним подивом слухав, як сусід у ліфті, що три машини за рік зміняв, і дружині лексуса купив, розказував, як йому на хліб не хвата і як він не знає, що буде робити через тиждень... на кармані айфон 13 про макс, вдітий в фірму з ніг до голови, ну ясно що ніколи за комуналку не платив і не збирається, бо ж нічим, ледь виживає хлоп'яга.
Може, вже досить оцього? Якщо громадянин може дозволити собі пригнать машину з-за кордону, або просто може дозволити собі машину, значить, він НЕ бідний апріорі, і точно не буде шукати, за що жить. Оно, виїхав ввечері, потаксував і вже на тиждень наперед підняв і на жрачку, і на бензин, і навіть троха на пивко залишилося.
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23.04.2022 21:15 Відповісти
Зная "наших" законодателей, думаю они себе понапригоняли, а теперь закроют лавочку.
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23.04.2022 19:37 Відповісти
ніколи не любив євробляхерів і не розумів чому влада їм іде назустріч. Зараз просто ненавиджу цих сук і мародерів, які навіть зараз користуються тим, що країна в смертельній небезпеці.
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23.04.2022 19:40 Відповісти
Не путайте єврорбляхерів - тих, хто носиться як звихнений по дорогах, і авто з-за бугра.
Саме авто Вам нічого не винно, ну і євробляхери є різні - не варто всіх під одну гребінку...
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23.04.2022 20:25 Відповісти
В усьому світі ціна, що сплачується покупцем, включає платіж поставщику товару або послуги плюс податок до бюджету. І український ПДВ 20 процентів - далеко не найвищий. Акциз - це спеціальний податок на товари не першої необхідності. Він не залежить від наявності своїх автозаводів. І тільки ввізне мито - це податок для захисту вітчизняного виробника. А щодо відсутності своїх автозаводів (які все ж таки є, але їх мало)- то це викликано несприятливим інвестиційним кліматом, головною причиною чого є корупція. А нинішнє звільнення від ввізних платежів - це грандіозна корупційна оборудка, головним бенефіціаром якої і є ті, хто вивозить в Угорщину мільйони і десятки мільйонів доларів готівкою ( випадків уже немало), а ввозить без податків Мерседеси і Каділаки. Бюджет нашої держави зараз дозволяє зробити такі пільги найбагатшим
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23.04.2022 20:07 Відповісти
Ще раз у сьогоднішній реальності:
- 90-95% автомобілістів потрібні авто, що за бугром б.у. коштують до 10 євро
- 5-10% завозять авто по ціні більше 10..40 євро.
В чому проблема - на ввозі на кордоні навіть школяр скаже, яке авто приблизно скільки коштує.
Тут і регулювання випливає.
Сьогодні багатий не той, хто авто має, а той, хто заправляє, але це інша тема.
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23.04.2022 20:22 Відповісти
З іншого боку - що це за українська "справедливість", коли за б.у. авто, що коштує там
4-5 євро тут треба ще стільки дати .... наші митники документи в золотих рамках дають за цю ціну ?
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23.04.2022 20:40 Відповісти
Ах ты ж кидарас, наем. А ну ка дайте статистику в каком ценовом сегменте везут автомобили? Что плохого в том, что будем ездить на старых недорогих зарубежных авто? Вам , *********, заплатишь мыто, то вы дорог настроите для рашисских танков и никакого толку для обороны. Заткнулись бы, ссуки государственные.
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23.04.2022 20:23 Відповісти
Підстилка зелених Найєм корчить з себе "правдоруба"чи дурня, хоча для такого лицеміра це не має жодного значення. Влада прийняла рішення для себе і своїх холуїв з близького оточення. Заробляти законно під час війни тепер їм зручно, бо оподаткування нуль, а волонтери як лохи нехай горбатяться і збирають на армію.
Не забуваємо, що Порошенко - барига, а Зеленський з ОПою справжні воїни!
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23.04.2022 20:51 Відповісти
ну если быть объективным, то "на потреби зсу" таки нужно брать в первую очередь вот эти вот авто. то, что народ думает что война закончится завтра это прямо скажем заблуждение. так что все используется по назначению. конечно лучше было скинуться и купить ракеты\построить завод и т.п., но это прямо скажем если бы было в сознании раньше, то и войны бы не было. а так - все распилить, засрать и хоть трава не расти.
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23.04.2022 21:40 Відповісти
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