Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Потрібна стіна між цивілізацією та варварами, - Кулеба
Мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі - це терор з боку Росії.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які завдають ракетних ударів по мирних містах", - написав він.
Топ коментарі
+23 Мистер Икс #492862
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+13 Сергій Матвієнко #512519
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+11 arye z.
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Одну затопить - більш стрілять не будуть.
Гєні Труханову ?!
Или стекломойные не знают куда посылают советскую рухлядь, так, навмання..
Дружба с Монголией-Рашей ВСЕГДА заканчивается бомбами на голову. ВСЕГДА! Так или иначе, рано или поздно - для тех, кто ещё этого не понял. Привет ватникам - с той стороны фронта и с этой тоже.