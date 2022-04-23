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Новини Війна
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Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Потрібна стіна між цивілізацією та варварами, - Кулеба

ракета,франція,ядерна

Мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі - це терор з боку Росії.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які завдають ракетних ударів по мирних містах", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетний удар по Одесі, влучили в об'єкти інфраструктури

Автор: 

армія рф (17491) обстріл (28633) Одеса (5470) ракети (4028) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ватным подонкам !
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23.04.2022 16:33
+13
Треба у запада брать якусь зброю для боротьби з підводними лодками.

Одну затопить - більш стрілять не будуть.
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23.04.2022 16:37
+11
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23.04.2022 16:39
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ватным подонкам !
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23.04.2022 16:33 Відповісти
Я готов резать каждого русского. Я готов резать каждого русского, Я готов резать каждого русского, Путин!!!!!!Цель моей жизни КРОВЬ РУССКИХ!!!!!! Я жажду крови! Я с Одессы
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23.04.2022 17:49 Відповісти
Мне ***** байден, нато. Я буду резать головы русским.
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23.04.2022 17:50 Відповісти
Я тоже. Мы в тельняшках. Но... нас не мало.
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23.04.2022 17:57 Відповісти
Стена и купол.
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23.04.2022 16:37 Відповісти
Дійсно одесити могли б скинутися і придбати у Ізраїлю хоч один "Купол". Але щоб відбити кацапам руки зі зброєю аж по самі яйця нам потрібні ракети з радіусом дії тисячі чотири кілометрів. І у наших інженерів руки не з жопи ростуть. Так буде!
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23.04.2022 18:48 Відповісти
Треба у запада брать якусь зброю для боротьби з підводними лодками.

Одну затопить - більш стрілять не будуть.
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23.04.2022 16:37 Відповісти
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23.04.2022 16:39 Відповісти
за Одессу будет лютая месть !!!
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23.04.2022 16:41 Відповісти
Є хто з Одеси, як там місцева вата. Рада руССкаму міру, який прилітає асвабаждать от біндєр?!
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23.04.2022 16:43 Відповісти
вата все в молдову и польшу свалила , на западной бухают и в кафе отдыхают.
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23.04.2022 17:11 Відповісти
Вата розповідає, що в мордорі, виявляється, є «хорошие люди»
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23.04.2022 17:27 Відповісти
Е!!!! Приеду и посмотри!!!!
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23.04.2022 17:51 Відповісти
верите,я вату теперь практически не наблюдаю второй месяц...
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23.04.2022 17:52 Відповісти
Кулеба красава
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23.04.2022 16:43 Відповісти
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23.04.2022 16:44 Відповісти
Дядя Сем дай томагавки. Пора вже завдавати удари у відповідь.
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23.04.2022 16:57 Відповісти
Кому дати ?! Місцевій адєскій владі ?!
Гєні Труханову ?!
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23.04.2022 17:10 Відповісти
Гена теперь не главный -у нас военная комендатура
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23.04.2022 17:54 Відповісти
Серед загиблих тримісячна дитина. Жах.
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23.04.2022 17:25 Відповісти
терроризм крылатыми ракетами, новый уровень днища.
Или стекломойные не знают куда посылают советскую рухлядь, так, навмання..
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23.04.2022 18:00 Відповісти
по курсу далее - аэропорт...
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23.04.2022 18:28 Відповісти
Там где РАБссия,,,там всегда тихо,,,,что в Швейыарии
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23.04.2022 18:02 Відповісти
Стена от ракет не поможет. Даже если не сейчас то они придут завтра Ибо счастливые россияне захотят посетить денацифицированную Одессу а их тут пошлют вслед за русским военным кораблем и как оправдатся путлеру-организовать чечню 2
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23.04.2022 18:03 Відповісти
И шо кто-то будет еще вякать о доме профсоюзов в Одессе в 2014 году . Да там всех их надо было сжечь , а не какую-то часть
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23.04.2022 18:19 Відповісти
Это не эти ли "асвабадитили" скулили 8 лет о погибших 2 мая 2014 г. в Одессе? Всё? Уже не скулят? Уже убивают одесситов сами? Надеюсь, в этом городе последние иллюзии относительно "носителей русскага мира" развеются окончательно.
Дружба с Монголией-Рашей ВСЕГДА заканчивается бомбами на голову. ВСЕГДА! Так или иначе, рано или поздно - для тех, кто ещё этого не понял. Привет ватникам - с той стороны фронта и с этой тоже.
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23.04.2022 19:31 Відповісти
 
 