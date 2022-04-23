Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Потрібна стіна між цивілізацією та варварами, - Кулеба

Мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі - це терор з боку Росії.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які завдають ракетних ударів по мирних містах", - написав він.

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