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Німецький оборонний концерн Rheinmetall запросив в уряду ФРН дозвіл на продаж Україні 100 БМП Marder

бтр,marder

Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall надіслало федеральному уряду Німеччини офіційний запит на постачання Україні 100 БМП Marder

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на публікацію газети Welt am Sonntag, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, запит надійшов до міністерства економіки ФРН і був негайно переданий до Федеральної ради безпеки, до якої, крім глави уряду Німеччини Олафа Шольца, входять керівник відомства федерального канцлера, а також міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічного співробітництва та юстиції. Це означає, пише видання, що найближчими днями цей орган має вирішити: чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну. За даними Welt am Sonntag, це перша подібна заявка з початку війни Росії проти сусідньої держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бербок пояснила, чому Німеччина не може поставити Україні БТР Marder: Перебувають у такому стані, що не будуть нормально функціонувати

Газета вказує, що Rheinmetall Landsysteme готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни". Причому першу партію можна поставити Києву "протягом кількох тижнів".

Автор: 

Німеччина (7375) зброя (7471)


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Топ коментарі
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Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь.

Автор: Артем Бородатюк. (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922804847763197953/)
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23.04.2022 16:41
+26
Сейчас у ******* миротворца Йолопа Штрольха понос начнется и истерика.
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23.04.2022 16:42
+20
Зверніть увагу, - цитата 18 століття. Але, наче сьогодні написано.

Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх б'ють. Мало хіба кого б'ють на земній кулі?! Люди інтересуються звичайно лишень тими, хто одбивається, і таким лишень звичайно й помагають.

Михайло ДРАГОМАНОВ
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23.04.2022 16:47
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Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь.

Автор: Артем Бородатюк. (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922804847763197953/)
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23.04.2022 16:41 Відповісти
Що там зброю, довбані ганси сухпаї відмовились продати нашим волонтерам...
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23.04.2022 19:42 Відповісти
Сейчас у ******* миротворца Йолопа Штрольха понос начнется и истерика.
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23.04.2022 16:42 Відповісти
От і побачимо чи Шольц має сумління і честь.
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23.04.2022 16:42 Відповісти
на совет форумчан бросил ссылку на это
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg
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23.04.2022 17:11 Відповісти
Да не, за него уже заступился лидер свободных демократов. Он, конечно, сказал ещё, что "путин не имеет права победить", что "Германия должна поставлять Украине всё возможное... по взаимозачёту", и что "путин - недовговороспособен" и что "надо полностью отказаться от российских энергоносителей" - но, как говорят англосаксы: "Цена слов - дюжина за пятак".
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23.04.2022 17:16 Відповісти
вы уже догадались с одного раза, что будет дальше?
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23.04.2022 16:42 Відповісти
"Глубина" Семён Скрепецкий
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23.04.2022 16:42 Відповісти
"Меркель со Штольцем у самовара" - картина Репина. Опять двойка. Приплыли...
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23.04.2022 17:03 Відповісти
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23.04.2022 19:18 Відповісти
З тим потоком безмитних машин вже треба щось робити.
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23.04.2022 16:51 Відповісти
Это будет тяжёлое испытание для херра Шольца, какую ещё отмазку придумать в этот раз. И как бы пропетлять между папочками с компроматом на себя у бункерного и желанием усидеть в тёплом кресле?...
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23.04.2022 16:43 Відповісти
Он уже дошёл до последнего "агрумента": "Мы должны сделать всё, чтобы избежать ядерной войны". Хотя... дна ведь, как мы знаем, нет. "Нам уничтожили Кёльн, поэтмому мы должны сделать всё (т.е. ничего) чтобы избежать удара по Берлину!"
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23.04.2022 17:20 Відповісти
Спасибо
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23.04.2022 16:44 Відповісти
поставили ************* Шольца на растяжку, - лайкос!
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23.04.2022 16:45 Відповісти
tak esli oni "dohlye' zachem UA oni ? sdes voina a ne auto servis...
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23.04.2022 16:46 Відповісти
Та ви шо!!!
Не можуть вони випустити якісні БМП!
Сам шольц так говорить.
Суцільний брак!
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23.04.2022 16:47 Відповісти
Зверніть увагу, - цитата 18 століття. Але, наче сьогодні написано.

Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх б'ють. Мало хіба кого б'ють на земній кулі?! Люди інтересуються звичайно лишень тими, хто одбивається, і таким лишень звичайно й помагають.

Михайло ДРАГОМАНОВ
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23.04.2022 16:47 Відповісти
Перепрошую, - цитата 19 століття. Не ту цифру натис.
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23.04.2022 16:54 Відповісти
І що тепер буде говорити Шольц?!!
Що знову придумає, окрім "...у нас самих мало".
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23.04.2022 16:48 Відповісти
Я думаю, он сомневается в том, что Система Коломойского собирается бить врага до победного конца.
Я тоже сомневаюсь... - причём, уверенно.
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23.04.2022 16:57 Відповісти
Вот никто не сомневается, только вельмиразумные немцы. И что это за система безопасности того, о котором уже два месяца никто не слышит и не видит?
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23.04.2022 17:37 Відповісти
Партнерів шокують масштаби імпорту "для потреб ЗСУ"
На кордонах черги...
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23.04.2022 16:48 Відповісти
Уряд - это Шмольц. И так по кругу 666 раз. Чернобаевка.
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23.04.2022 16:50 Відповісти
Нет, не только он. Но к несчастью маловероятно, что его скинут.
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23.04.2022 17:26 Відповісти
Шольц, не будь как проститутка
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23.04.2022 16:51 Відповісти
Почему как?
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23.04.2022 19:00 Відповісти
Німецький концерн хоче продати свою продукцію, тому що йому треба бабло ,а німецький уряд..шльондри. А шольц-"мамка" замість меркельші. Їм простіше компенсувати цьому концерну гроші з бюджету, чим залишитися без кацапського пеніса у власних дупах.
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23.04.2022 16:52 Відповісти
Это переломный момент для проватной Германии - или они полностью разрывают свои давние тесные политико-экономические связи с парашей(кацапстаном) и становятся европейским государством или кровавые деньги русских тварей в карманах Шольца и Ко победят здравый разум.
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23.04.2022 16:53 Відповісти
Шольц будет до победного сидеть сидеть на всех стульях сразу. Причём неважно, чьего и какого победного. И тогда он взлетит голубем мира, и прокурлыкает: "Мы же вам говорили, без нас смогли обойтись/мы всё равно не смогли бы помочь [нужное зачеркнуть, ненужное подчеркнуть]! А теперь мирись-мирись-мирись, и больше не дерись!"

Логика беспроигрышная - ну, с точки зрения лживого труса.
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23.04.2022 17:24 Відповісти
німці просто хочуть заробити.
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23.04.2022 16:54 Відповісти
Да и фиг бы с нами, не? шольц же вроде давал миллиард, сказал - "тратте на всё, что хотите*" - почему бы не потратить на это?

*но что вы хотите - решаю я, а я решаю, что вы ничего не хотите
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23.04.2022 18:05 Відповісти
Уряд Німеччини поламається і дозволить, але попрость виробника насверлити великих дірок в броні, щоб "уникнути ескалації військових дій".
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23.04.2022 16:58 Відповісти
Цей поц не хоче робочих місць для німців? Повісити його як попередників-фашистів!
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23.04.2022 17:01 Відповісти
1. вчера (22.04.22) " Бербок пояснила, чому Німеччина не може поставити Україні БТР Marder: Перебувають у такому стані, що не будуть нормально функціонувати" Джерело: https://censor.net/ua/n3336045

2. Німецький оборонний концерн Rheinmetall запросив в уряду ФРН дозвіл на продаж Україні 100 БМП Marder Джерело: https://censor.net/ua/n3336276

"ой, как неудобно сегодня получилось!" Rheinmetall знатно потролил міністра закордонних справ ФРН Анналену Бербок.
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23.04.2022 17:09 Відповісти
Вам же было сказано, ещё 2 недели тому назад: Германия не будет поставлять в Украину старьё. Всё вооружение будет новое. О поставках вооружений, информация не разглашается, в целях безопастности.
...но довбозвонам в комментариях, покоя нет...
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23.04.2022 17:24 Відповісти
Ну и на всякий случай не только не разглашается а и собственно не поставляется. Ну чтобы совсем в целях супер безопасности. На столько безопасно чтобы было чтобы вообще не видно и не слышно было вооружения от Германии. Тогда уж наверняка сплошная безопасность наступит.
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23.04.2022 17:35 Відповісти
Очень самокритично. И как ссылками аргументировано. Вы лучший комментатор всех времён и народов.
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23.04.2022 17:51 Відповісти
Сраник вертухайный... -- не я придумал...*)
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23.04.2022 18:09 Відповісти
Не, это вы придумали не стесняйтесь своего авторства.
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23.04.2022 19:26 Відповісти
- Абрам, у тебя такие хорошие часы. Где взял?
- Папа перед смертью продал.
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23.04.2022 17:14 Відповісти
Кожна війна до якої була причетна Німеччина закінчувалась для них позором, ця війна не буде виключенням. Адже саме німці в 2007 році заблокували вступ України до НАТО, а потім стали одним із основних спонсорів та лобістів кремля.
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23.04.2022 17:22 Відповісти
а за це треба "подякувати" прем'єр-міністру ювт ,яку тоді відрядили на перемовини з генсеком НАТО але зустріч і не відбулася.
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23.04.2022 18:09 Відповісти
Мда, по сути игра вабанк. Посмотрим чем парировать будут.
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23.04.2022 17:29 Відповісти
До речі, нагадаю:
Німеччина останні 15-20 років всупереч угодам НАТО витрачала на озброєння у 2-3 рази менше, чем це передбачено договорами!
Про це ще Трамп дуже лаявся...
Ось так вони піклуються про власну безпеку.
Хоч зараз на це сильно посилаються, відмовляючи у поставках до України.
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23.04.2022 17:42 Відповісти
всі вже хочуть дати зброю, шольц не хоче
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23.04.2022 17:47 Відповісти
Нахрена нужны эти мардеры, у них даже ракетного вооружения нет.
От тех же же БМП-2 если их толково обвешать дополнительной защитой толку будет больше.
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23.04.2022 17:59 Відповісти
Та, лайно эти Хорьки.
...тебя повесить на лобовуху БМП-2 -- точно, толку больше...
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23.04.2022 18:13 Відповісти
"Мардеры"очень подвижны, незаменимая штука для мотопехоты, обвешать его различным вооружением не проблема.Нам сейчас даже советское старье, типа БТР-40,152,60,60пб,50,..подойдет..Это гораздо лучше, чем перевозить пехотинцев на грузовиках,автобусах и джипах..
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23.04.2022 18:18 Відповісти
От желающих поставлять БМП-2 отбоя нет. На БМП Мардер стоит ПТУР Милан, броня защищает от пулеметов любого калибра(не советская школа).
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23.04.2022 18:20 Відповісти
Німецьких московитів Шольца з Бербок юзають в хвіст, лисину і в гриву. Так тримати - це вам не наші бариги - за бугром до посадовців інакше відносяться і ті більш шовкові, ніж наші "недоторканні"
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23.04.2022 18:43 Відповісти
 
 