Німецький оборонний концерн Rheinmetall запросив в уряду ФРН дозвіл на продаж Україні 100 БМП Marder

Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall надіслало федеральному уряду Німеччини офіційний запит на постачання Україні 100 БМП Marder

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на публікацію газети Welt am Sonntag, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, запит надійшов до міністерства економіки ФРН і був негайно переданий до Федеральної ради безпеки, до якої, крім глави уряду Німеччини Олафа Шольца, входять керівник відомства федерального канцлера, а також міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічного співробітництва та юстиції. Це означає, пише видання, що найближчими днями цей орган має вирішити: чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну. За даними Welt am Sonntag, це перша подібна заявка з початку війни Росії проти сусідньої держави.

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Газета вказує, що Rheinmetall Landsysteme готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни". Причому першу партію можна поставити Києву "протягом кількох тижнів".