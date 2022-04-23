Німецький оборонний концерн Rheinmetall запросив в уряду ФРН дозвіл на продаж Україні 100 БМП Marder
Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall надіслало федеральному уряду Німеччини офіційний запит на постачання Україні 100 БМП Marder
Про це пише Deutsche Welle з посиланням на публікацію газети Welt am Sonntag, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, запит надійшов до міністерства економіки ФРН і був негайно переданий до Федеральної ради безпеки, до якої, крім глави уряду Німеччини Олафа Шольца, входять керівник відомства федерального канцлера, а також міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічного співробітництва та юстиції. Це означає, пише видання, що найближчими днями цей орган має вирішити: чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну. За даними Welt am Sonntag, це перша подібна заявка з початку війни Росії проти сусідньої держави.
Газета вказує, що Rheinmetall Landsysteme готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни". Причому першу партію можна поставити Києву "протягом кількох тижнів".
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▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.
▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь.
Автор: Артем Бородатюк. (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922804847763197953/)
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg
Не можуть вони випустити якісні БМП!
Сам шольц так говорить.
Суцільний брак!
Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх б'ють. Мало хіба кого б'ють на земній кулі?! Люди інтересуються звичайно лишень тими, хто одбивається, і таким лишень звичайно й помагають.
Михайло ДРАГОМАНОВ
Що знову придумає, окрім "...у нас самих мало".
Я тоже сомневаюсь... - причём, уверенно.
На кордонах черги...
Логика беспроигрышная - ну, с точки зрения лживого труса.
*но что вы хотите - решаю я, а я решаю, что вы ничего не хотите
2. Німецький оборонний концерн Rheinmetall запросив в уряду ФРН дозвіл на продаж Україні 100 БМП Marder Джерело: https://censor.net/ua/n3336276
"ой, как неудобно сегодня получилось!" Rheinmetall знатно потролил міністра закордонних справ ФРН Анналену Бербок.
...но довбозвонам в комментариях, покоя нет...
- Папа перед смертью продал.
Німеччина останні 15-20 років всупереч угодам НАТО витрачала на озброєння у 2-3 рази менше, чем це передбачено договорами!
Про це ще Трамп дуже лаявся...
Ось так вони піклуються про власну безпеку.
Хоч зараз на це сильно посилаються, відмовляючи у поставках до України.
От тех же же БМП-2 если их толково обвешать дополнительной защитой толку будет больше.
...тебя повесить на лобовуху БМП-2 -- точно, толку больше...