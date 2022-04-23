Окупанти примусово мобілізують молодь і медиків на захоплених територіях Харківщини, Херсонщини та Запоріжжя, - розвідка

Окупанти "мобілізують" мешканців захоплених ними територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом", - йдеться у повідомленні.

Також примусово мобілізують місцеву молодь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізовані з окупованих територій кажуть, що росіяни ставляться до них, як до рабів, та радо здаються в полон, - СБУ. ВIДЕО

"З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ.

В Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Повідомляється, що саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках.

Ці заходи проводяться попри переважно проукраїнську налаштованість населення областей та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам", - зауважують у ГУР.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що окупаційна влада блокує виїзд із окупованих територій в Херсонській та Запорізькій областях чоловіків призивного віку, бо збирається провести так звану "мобілізацію".

Також читайте: Отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків у Маріуполі до "армії ДНР", - радник мера Андрющенко