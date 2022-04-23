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Окупанти примусово мобілізують молодь і медиків на захоплених територіях Харківщини, Херсонщини та Запоріжжя, - розвідка

мобілізація,примусова

Окупанти "мобілізують" мешканців захоплених ними територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом", - йдеться у повідомленні.

Також примусово мобілізують місцеву молодь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізовані з окупованих територій кажуть, що росіяни ставляться до них, як до рабів, та радо здаються в полон, - СБУ. ВIДЕО

"З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ.

В Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Повідомляється, що саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках.

Ці заходи проводяться попри переважно проукраїнську налаштованість населення областей та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам", - зауважують у ГУР.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що окупаційна влада блокує виїзд із окупованих територій в Херсонській та Запорізькій областях чоловіків призивного віку, бо збирається провести так звану "мобілізацію".

Також читайте: Отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків у Маріуполі до "армії ДНР", - радник мера Андрющенко

Автор: 

розвідка (3866) мобілізація (3070)


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Топ коментарі
+13
Вот какого черта эта молодежь призывного возраста сидела и ждала оккупантов, просто даже интересно.
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23.04.2022 16:56
+9
Не молодь має опікуватися мобілізаційними заходами, а влада
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23.04.2022 17:07
+9
Боже, яке кончене! Область і місто вже 2 місяці в окупації, ау! Яке відсиділися?! Тут жопа повна, місто і містян ніхто не захищає, немає навіть поліції, закритий з першого дня військкомат.. Диванні вояки такі сидять розумні і чєшуть фігню явно не будучи в курсі ситуації.
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23.04.2022 17:35
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Вот какого черта эта молодежь призывного возраста сидела и ждала оккупантов, просто даже интересно.
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23.04.2022 16:56 Відповісти
Не молодь має опікуватися мобілізаційними заходами, а влада
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23.04.2022 17:07 Відповісти
Саме так. В Херсонській області і в самому Херсон не працював жоден військкомат на ранок 24-го лютого
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23.04.2022 17:25 Відповісти
Пока у нас до седых волос мужчины будут прятаться за мамкину и женину спину, у нас будут проблемы с россией. Паспорт есть - значит можно было сообразить, что будет под оккупацией.
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23.04.2022 18:26 Відповісти
Вони все прекрасно розуміли і вибрали на чиїй стороні служити
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23.04.2022 19:38 Відповісти
Потому что город оккупировали почти 2 месяца назад, если вы не вкурсе до сих пор
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23.04.2022 17:27 Відповісти
дивлячиь на карту окупованих регіонів.то ще не одного кинуть воювати жителя України проти самої України..ще Бердянськ величезне місто...Не хотіли годувати свою армію --годуйте ворожу
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23.04.2022 17:32 Відповісти
Господи, що ви рядите. Це моє місто, українське місто з українцями. А ви сидите і переконуєте що тут усі "расія пріді" живуть і про яку єдність може бути мова. Мені соромно за вас і гидко. У місті на перший день війни майже не було зсу, поліцію перекинули всю у Миколаїв, військкомат був закритий з першого дня, чоловіки шукали куди в тероборону ту ж записатися, а усе закрито було. Це хіба такі питання вирішує місто чи може зверху?
Я промовчу про реалії життя у цьому гетто
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23.04.2022 17:47 Відповісти
75% три года назад все уже решили. Остальное - последствия.
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23.04.2022 18:27 Відповісти
ОПЖЗ?А перед тим партія регіонів?українці ?ага
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23.04.2022 20:31 Відповісти
Так, з перших днів. А близько обіду 24-го русня була вже у Новій Каховці.
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23.04.2022 17:33 Відповісти
Херсонщину оккупировали за 30 часов. Ждала не молодь, а зевлада.
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23.04.2022 17:28 Відповісти
Не молодь сидела и ждала, а зевласть. Херсонщину фактически оккупировали за 30 часов.
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23.04.2022 17:30 Відповісти
Режте окупантам втихаря горлянки. Травите продукты. Взрывайте склады. Стреляйте рашистам в спину.
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23.04.2022 16:57 Відповісти
Єто преступление , кацапи должни за все ответить! Убить мало єтих тварей.
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23.04.2022 17:00 Відповісти
Не мало, а якраз, для швидкої Перемоги нечисть повинна знищуватися нещадно. Залишки злочинців після Перемоги судити.
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23.04.2022 17:10 Відповісти
Это очень плохо, когда фсбэшники будут заставлять украинцев воевать против украинцев, пока наши фельдмаршалы и гавно-политики будут кукарекать в своих видосиках о победах и о том, какие россгенералы тупые. Вот так оставляешь свои города, а потом получаешь на их месте руины с погибшим, изнасилованным и зазомбированным населением, которое ещё и воюет против тебя же
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23.04.2022 17:01 Відповісти
збили аєроплан ЗСУ--а рашисти ракетами завдали удару по Одесі, військовим складам..різниця очевидна...
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23.04.2022 17:34 Відповісти
Перестаньте казати про взяття кривавими злочинцями маніяками заручників та знущання, як про мобілізацію.
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23.04.2022 17:07 Відповісти
А шо ви думаєте вата з тих регіонів десь поділась ?!
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23.04.2022 17:07 Відповісти
А що, вата лише в цих регіонах ? Я
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23.04.2022 17:19 Відповісти
А що вату з інших регіонів теж мобілізують
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23.04.2022 20:35 Відповісти
А ви реально думаєте що мова тут про добровільну мобілізацію?
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23.04.2022 17:29 Відповісти
Вся моя сім'я в Херсонсткій області залишилась. З вагомих причин багато людей не може покинути своїх домівок і просто в їхати хоч в якомусь напрямку. І що говорить нам Арестрвич? Я перепрошую … тікати ?
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23.04.2022 17:14 Відповісти
А чому ви не створили тероборону?! Чи чекаєте, коли мужики зі Галичини і Волині вас звільнять?! Де ваші херсонські мужики?!
У мене родичі з Львівської області загинув під Миколаєвом...
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23.04.2022 17:36 Відповісти
Яка тероборона ?? Область було захоплено з перших днів війни! Область просто здало вище керівництво. Якщо ви нічого не знаєте як тут все відбувалось то краще не пишіть *****, будь ласка
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23.04.2022 17:42 Відповісти
А ви не знали, що в Україні війна вже 8 років і москаль піде далі ?! Ви думали, що москаль в Білорусії бульбу буде садити танками ?!
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23.04.2022 17:48 Відповісти
Чоловіки по всьому місту готувалися в організовувалися, військкомат був закритий, все закрито, жодної гвинтівки де взяти.
Хто-хто, але явно не жителі у цьому приймали участь.
Крім того, той неймовірний потік техніки з Криму який по всій країні через область розійшовся явно не голими руками мали зупиняти. Цікаво як влада розраховувала сили
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23.04.2022 17:51 Відповісти
Можете махати триколороми.Ви тільки на це й здатні
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23.04.2022 20:34 Відповісти
Хотіли відсидітись.......туди їм і дорога....
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23.04.2022 17:17 Відповісти
Ви взагалі маєте здоровий глузд ?
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23.04.2022 17:22 Відповісти
Боже, яке кончене! Область і місто вже 2 місяці в окупації, ау! Яке відсиділися?! Тут жопа повна, місто і містян ніхто не захищає, немає навіть поліції, закритий з першого дня військкомат.. Диванні вояки такі сидять розумні і чєшуть фігню явно не будучи в курсі ситуації.
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23.04.2022 17:35 Відповісти
Тут таких дебілів ***** і більше. Все їхнє бачення сходиться до того, що якщо ти не на передку, то ти - ухилянт. Мовляв, пачєму ти єщьо нє в акопє? Мабуть, вони усі поголівно з окопів пишуть на ящиках зі снарядами. А коли їм кажеш, що влада свідомо проїбала підготовку до оборони, бо чоловіків тупо залишили без зброї, а вся місцева влада разом з воєнкомами просто з'їбнула з міста напередодні наступу, починають розводити демагогію про "не на часі".
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23.04.2022 17:50 Відповісти
Саме так, я просто дурію від такої тупості. Ласкаво просимо до Херсону у гості зараз, приїжите, розкажете що і як треба робити чи не робити. Бо явно люди не розуміють що таке жити в окупації, явно штука не добровільна
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23.04.2022 18:07 Відповісти
Ну дак ціль знищити все українське і всіх українців, а так ще й руками самих українців
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23.04.2022 17:18 Відповісти
- Пайдеш хахлов мочить
- Так точно
- На, держи калаш
- Дякую, тра-та-та-та - ти диви яка підлюка...
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23.04.2022 17:18 Відповісти
Іронія долі... регіони, які в 2019 найбільше "усталі от войньі", яка тоді їх прямо не торкнулась, сьогодні війна накрила лавиною.
Чи зроблять вони правильні висновки щодо справжніх причин війни?
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23.04.2022 17:19 Відповісти
Як цинічно.. дивіться щоб вас потім не накрило бумерангом за такі слова
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23.04.2022 17:37 Відповісти
Причин війни ? Певно саме Ви ще не зробили правильних висновків. Але я Вам дам підказку. Причина полягає у знищенні української державної влади і народу України, а не «защита русскоязычных». Але якщо ви керуєтеся інформаційними джерелами окупантів то це інша справа
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23.04.2022 17:37 Відповісти
Об этом вам и говорят. Что причина войны всегда заключалась в том, что Украины, как государства не существует в понятиях имперской раиси. А кто-то заявлял, что война идет только потому, что она выгодна нашим олигархам и нужно простоперестатьстрелять. Уже забыли?
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23.04.2022 19:23 Відповісти
Вони чекають коли пацани з Луцька, Тернополя, Львова, Полтави, Києва, Житомира їх звільнять...
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23.04.2022 17:38 Відповісти
Нє, лише на тебе чекаємо 😉
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23.04.2022 17:45 Відповісти
Тобі смішно відсиджуючись в Польщі ?!
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23.04.2022 17:55 Відповісти
Звідси виїхати неможливо навіть, особливо чоловікам, скажений контроль як в гетто. Чому влада не мобілізувала тоді раніше а дала окупувати області за добу? Тут мала бути висока готовність до потоку рашистів і техніки з Криму, а в результаті ніхто не парився нічим.
Ви не в курсі зовсім про ситуацію що тут була і є, але вважаєте себе певно великим героєм, який чомусь сам явно не в окопі тож має час та коменти пише.
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23.04.2022 18:03 Відповісти
вже багато в новинах повідомляли про те, що в Мелітополі вже більше сотні окупантів зажмурили за кілька тижнів партизани місцеві. Мелітополь же набагато менше місто, ніж Херсон. Про партизанщину на Херсонщині щось поки що не чути ще. Ще кілька тижнів тому про примусову мобілізацію до "армії асвабадітєлєй" ще ніхто по суті і не говорив, тому тоді можна було би і думати, що можна буде відсидітися.. а зараз вже не тільки говорять, але і примусово мобілізують. Тому зараз відсидітися уже не вдасться. і вибір невеликий: або групуватись і партизанити, або йти на убій проти ЗСУ як зрадники. ну і третій варіант - тікати з Херсонщини, якщо вдасться.
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23.04.2022 22:41 Відповісти
а чого дивуєтесь? Не хотіли добровільно, за Україну ,то примусово за рашку.
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23.04.2022 17:29 Відповісти
Точно не хотіли? звідки це знаєш?
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23.04.2022 17:45 Відповісти
За результатами будь яких виборів
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23.04.2022 18:27 Відповісти
. Тільки кацапи , в силу свого примітивного розуму , можуть думати що їм вдасться примусити українця , воювати проти українця . Якщо він звісно , не рузькомірський ватнік якийсь . З набагато більшою ймовірністю - кулі , скоріше полетять в іншу сторону .
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23.04.2022 17:38 Відповісти
Херсонська область населення 1 050 000 .................................
Де ваші мєнти, СБУшніки, тероборона, партизани................... Де ваші мужики ???????????????????????????
У мене родич далекий загинув у ваших краях і з ним привезли на захід України 19 хлопців, які там загинули.
Вистачить відсиджуватись в Карпатах і Херсоні !!!
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23.04.2022 17:45 Відповісти
Вони всі зелю від замахів оберігають . Хто як може .
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23.04.2022 18:25 Відповісти
Знову зрада. Почекайте трошки. Подарунки від Дяді Сема вже на підході. Починається операція проти орків під назвою ''Палаючий меч''. Майте терпіння і сійте зраду та паніку.
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23.04.2022 17:45 Відповісти
Ніхто розбиратись не буде де свій де чужий, робіть все щоб не мобілізували в ряди рашистів.
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23.04.2022 17:46 Відповісти
..а,ежели все-ж мобилизуют,то ВСУ откроет"зеленый"свет для таких перебежчиков
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23.04.2022 18:42 Відповісти
ЗЕ _Влада мобілізацію не проводить?
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23.04.2022 19:59 Відповісти
******.... Врубите логику.... Кто нам украм фашистам даст оружие? Пулю в затылок чтобы получить?
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23.04.2022 23:02 Відповісти
 
 