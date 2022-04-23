ЗСУ вдарили по окупаційному пункту управління на Херсонщині. 2 російські генерали ліквідовані, - розвідка

22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований. Персональні дані уточнюються.

" Воєнна розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Українській землі!", - звітують у ГУР МО.

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