ЗСУ вдарили по окупаційному пункту управління на Херсонщині. 2 російські генерали ліквідовані, - розвідка
22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ у Херсонській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований. Персональні дані уточнюються.
" Воєнна розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Українській землі!", - звітують у ГУР МО.
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ЗСУ - найсильніша армія Світу!
Как пишет Baza, пожар в особняке на Кленовой улице начался около 15:00, огонь охватил 100 «квадратов», а общая площадь дома - 2 000 квадратных метров.
О том, что домик на Кленовой принадлежит Людмиле Воробьевой - жене отца губернатора Воробьева, писали «Проект» и ФБК. https://t.me/charter97_org/70988 https://t.me/charter97_org/70988
слава Украине!
В спам тебя!
Після війни Чорнобаївка стане всесвітнім центром паломництва науковців, які будуть вивчати незвичний феномен місцевості.
- знаєте, куме, а москалі, то таки сильні, характерні істоти.
- та що Ви таке кажете, куме?
- ото я вчора йду повз ставка і бачу - москальський солдат топиться, а я його й питаю: "Допомогти?", а він на мене криком: Та ну! Та ну!!
Ну да ладно, якщо серед них замішались генерали - хто проти? Тим більше - вкупі зі станцією РЭБ та з десятком бронетехніки
подаровані дідусем Джо. Наступним генералам приготуватися
Українською - РСЗВ.
А така кількість офіцерів/хенералів так близько від фронту (примарного - там немає суцільної лінії) - це свідчення того, що нічого за 2 місяці в зграї мародерів та гвалтівників не змінилося: управління тією зграєю настільки пагане, а бажання воювати настільки мале, що генералам вважається, що "треба на власні очі пересвідчитись і взагалі, кулаком в декілька пик на передовій тицьнути - і одразу все буде тіп-топ, наступ знову почнеться, а смішні хахлі - побіжуть"...
Дякую оборонцям. Слава ЗСУ !
що одні руZZкі хінірали сидять на передовій....
ДЯКУЮ ЗСУ!!!
Але все одно приємно.
🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS
Наиболее последовательной в поддержке Украины из крупных геополитических игроков остается Великобритания.