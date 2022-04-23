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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ вдарили по окупаційному пункту управління на Херсонщині. 2 російські генерали ліквідовані, - розвідка

розвідка

22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"22 квітня 2022 року ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований. Персональні дані уточнюються.

" Воєнна розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Українській землі!", - звітують у ГУР МО.

Читайте також: Окупанти примусово мобілізують молодь і медиків на захоплених територіях Харківщини, Херсонщини та Запоріжжя, - розвідка

ліквідація (3958) розвідка (3866) генерал (74) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+106
Слава Збройним Силам України!
ЗСУ - найсильніша армія Світу!
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23.04.2022 16:58
+68
Под Марьинкой оккупанты устроили бунт и отказались воевать, - сообщают СМИ, ссылаясь на источники в украинской разведке Они потребовали у руководства вернуть их всех в ₚоссию Катализатором стало то, что с одного из боев из 120 завербованных в ОРДЛО оккупантов вернулись всего 3
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23.04.2022 17:04
+59
Здохли чергові 2-і елітні кацапські свині...
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23.04.2022 16:59
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Слава Збройним Силам України!
ЗСУ - найсильніша армія Світу!
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23.04.2022 16:58 Відповісти
В Барвихе горит дом семьи подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

Как пишет Baza, пожар в особняке на Кленовой улице начался около 15:00, огонь охватил 100 «квадратов», а общая площадь дома - 2 000 квадратных метров.

О том, что домик на Кленовой принадлежит Людмиле Воробьевой - жене отца губернатора Воробьева, писали «Проект» и ФБК. https://t.me/charter97_org/70988 https://t.me/charter97_org/70988

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23.04.2022 17:30 Відповісти
Что-то очень много пожаров в Московии в последнее время... Не знают они пожарной безопасности...
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23.04.2022 17:43 Відповісти
А шо там с визитками Яроше? Уже нашли?
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23.04.2022 18:09 Відповісти
Налижуться в цицьку боярою чи брагою, впадуть на якесь лахміття, закурять, відключаться і гайда до лихих парфумів!
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23.04.2022 23:33 Відповісти
Та пішов він *****!
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23.04.2022 18:05 Відповісти
Горить лише 5%? Та там же жити та жити!
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23.04.2022 18:55 Відповісти
Ви мали на увазі, мабуть, палити і палити?
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24.04.2022 11:44 Відповісти
Слава! Смерть ворогам!
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23.04.2022 17:34 Відповісти
наша АРТА приємно дивує! ще б ракет побільше! але вони (ракети) були не у тренді останні 3 роки(
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23.04.2022 17:36 Відповісти
Чорнобаївка?
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23.04.2022 16:59 Відповісти
Ні, але теж круто
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23.04.2022 17:16 Відповісти
Я. ХОЧУ ПИТИ КРОВ РОСІЙСЮКОГО ГЕНЕРАЛА, ТУШКУ З'ЇСТЬ МІЙ ПЕС. Я ХОЧУ РУСЬКОЇ КРОВІ!!!!! Я одесит)
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23.04.2022 17:43 Відповісти
Тільки не дуже багато пий. Там кров напополам зі спиртом. Після коньяка буває важке похмілля.
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23.04.2022 18:58 Відповісти
фу - вона ж проспиртованим лайном воняє
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23.04.2022 19:19 Відповісти
Здохли чергові 2-і елітні кацапські свині...
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23.04.2022 16:59 Відповісти
А третю доріжуть в госпіталі
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23.04.2022 17:44 Відповісти
Третю паскуду, в лампасах, доріжуть в госпіталі
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23.04.2022 17:48 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.04.2022 16:59 Відповісти
вот это супер у нас ВСУ умнички! )))
слава Украине!
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23.04.2022 17:00 Відповісти
Ну Арестович за цю ситуацыю ще вчора говорив!! Що не так ЗАВИСНИКИ!???
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23.04.2022 17:00 Відповісти
я то знав ще позавчора в топку побреховича
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23.04.2022 17:11 Відповісти
Зависть - смертный грех...)))
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23.04.2022 17:20 Відповісти
ты не зализуй Люсю...
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23.04.2022 17:20 Відповісти
Соси далі у харястовича.
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23.04.2022 17:23 Відповісти
То Обдристович ракету запустив? Чи особисто Найвеличнівшивий?
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23.04.2022 17:33 Відповісти
Обдрыстович наводил, а найвелычнишый нажимал кнопку.
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23.04.2022 18:11 Відповісти
Идиот, в чем собственно состоит "зависть"?

В спам тебя!
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23.04.2022 17:41 Відповісти
і яким боком до цього обдристович?
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23.04.2022 17:41 Відповісти
Ви так написали, що ніби хтось завидує абристовичу, що він особисто знищив тих генералів. Такі можуть тільки зачитувати з папірця з глибочайшого бункера і з 5-го разу в записі, заборонивши військовим повідомляти про свої успіхи.
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23.04.2022 17:52 Відповісти
Прекрасная новость в субботний день! Слава ВСУ! Слава Украине! 🇺🇦
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23.04.2022 17:01 Відповісти
Дякую Війсковим Украиїни!
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23.04.2022 17:01 Відповісти
Невже знову в Чорнобаєвці?
Після війни Чорнобаївка стане всесвітнім центром паломництва науковців, які будуть вивчати незвичний феномен місцевості.
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23.04.2022 17:02 Відповісти
Под Марьинкой оккупанты устроили бунт и отказались воевать, - сообщают СМИ, ссылаясь на источники в украинской разведке Они потребовали у руководства вернуть их всех в ₚоссию Катализатором стало то, что с одного из боев из 120 завербованных в ОРДЛО оккупантов вернулись всего 3
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23.04.2022 17:04 Відповісти
На 3 больше,чем следовало.
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23.04.2022 17:10 Відповісти
Який сильный вплив мають ті троє!
- знаєте, куме, а москалі, то таки сильні, характерні істоти.
- та що Ви таке кажете, куме?
- ото я вчора йду повз ставка і бачу - москальський солдат топиться, а я його й питаю: "Допомогти?", а він на мене криком: Та ну! Та ну!!
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23.04.2022 17:43 Відповісти
три это счастливое число
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23.04.2022 18:46 Відповісти
бувайте, лаптеногие, не сумуйте. bye-bye.
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23.04.2022 17:04 Відповісти
СЛАВА ЗСУ, НГ !!!
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23.04.2022 17:04 Відповісти
Про це відомо було ще вчора вночі. Правда, про генералів не говорилось.
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23.04.2022 17:05 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13192 говорилось про 40 офіцерів .
Ну да ладно, якщо серед них замішались генерали - хто проти? Тим більше - вкупі зі станцією РЭБ та з десятком бронетехніки
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23.04.2022 17:13 Відповісти
Вроде пишут батарея 777 сработали. Залп, потом батарея переместилась на н-ное расстояние, ещё залп. Потом свалили. После попадания 155 остаётся только лаптями щи хлебать на том свете. Бьют очень точно
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23.04.2022 18:57 Відповісти
То то орки ночью бесновались. такого массивного ракетного удара по Николаеву давно не было.
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23.04.2022 17:05 Відповісти
Скоріш за все відпрацювали саме ті дрони-камікадзе Switchblade
подаровані дідусем Джо. Наступним генералам приготуватися
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23.04.2022 17:06 Відповісти
булоб НЕ погано щоб до цього підготувався хініралісімус шайГу та сам Вождь всіх орків- азіатів пуТін....
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23.04.2022 17:17 Відповісти
Все проще. РСЗО.
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23.04.2022 17:27 Відповісти
а що це?
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23.04.2022 18:30 Відповісти
Реактивная система залпового огня.

Українською - РСЗВ.
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24.04.2022 07:44 Відповісти
Розвідка виявила, аеророзвідка підтвердила, командир бригади розробив операцію, хлопці з реактивними чи ствольними залізяками - відпрацювали, як БОГИ.

А така кількість офіцерів/хенералів так близько від фронту (примарного - там немає суцільної лінії) - це свідчення того, що нічого за 2 місяці в зграї мародерів та гвалтівників не змінилося: управління тією зграєю настільки пагане, а бажання воювати настільки мале, що генералам вважається, що "треба на власні очі пересвідчитись і взагалі, кулаком в декілька пик на передовій тицьнути - і одразу все буде тіп-топ, наступ знову почнеться, а смішні хахлі - побіжуть"...
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23.04.2022 18:45 Відповісти
У нас старшины в сто раз умнее их генералов.
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23.04.2022 17:11 Відповісти
Старшин вже немає. Вони називаються головними сержантами. А прапорщики - штаб-сержантами.
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23.04.2022 20:36 Відповісти
Два генерала ДЕРАШИЗОВАНІ!
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23.04.2022 17:11 Відповісти
Добра справа!
Дякую оборонцям. Слава ЗСУ !
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23.04.2022 17:12 Відповісти
Смажте їх до хрусткої скоринки, хлопці! Смерть ворогам!
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23.04.2022 17:13 Відповісти
що вже на раSSії закінчився біомусор та вагнерівці з кадирівцями??!!

що одні руZZкі хінірали сидять на передовій....
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23.04.2022 17:13 Відповісти
де всі коменти не бачу
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23.04.2022 17:14 Відповісти
ты просто новенький...
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23.04.2022 17:23 Відповісти
Здоровья всем погибшим!
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23.04.2022 17:14 Відповісти
А пораненому - нє подкачать!
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23.04.2022 17:28 Відповісти
Это уже юбилей? 10 штук умчались в ад?
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23.04.2022 17:15 Відповісти
Бог трійцю любить!
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23.04.2022 17:16 Відповісти
Ватные ********* решили отыграться разбомбив заброшенное кафе Бомбардир в Николаеве ,такой баланс нас устраивает ...
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23.04.2022 17:21 Відповісти
Яка чудова новина ,це вже десять генералів відправили до пекла ,це вам за Маріуполь ,за Харків ,за Бучу ,за Чернігів та інші знищені міста .
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23.04.2022 17:21 Відповісти
як завжди.новини від всепереможного арестовича
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23.04.2022 17:27 Відповісти
Яка чудова новина ,це вже вихидить десять генералів відпровили до пекла . Слава ЗСУ! Це вам за невиних вбитих в Маріуполі ,Харкові ,Бучі ,Чернігові ,Бородянці ,Краматорську та інших містах.
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23.04.2022 17:30 Відповісти
4 свиноматки стали счастливее. 2-е теперь бабла отхватят и в статусе вдов - будут гулять. 2-е скоро генеральшами станут. Одной не повезло , тяжело раненій может коньки не откинуть и сидеть ей теперь с инвалидом до конца дней.
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23.04.2022 17:30 Відповісти
Яка гарна новина ,це вам за геноцид проти украінського народу.
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23.04.2022 17:31 Відповісти
Раз там было три генерала...то и полканов там было с десяток....половину точно забаранили...
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23.04.2022 17:36 Відповісти
Уничтожение Мавзолейного вермахта Земля поручил Яристовичу и Фейгину
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23.04.2022 17:41 Відповісти
Ну, хоч ПРИЄМНА НОВИНА!!!)))

ДЯКУЮ ЗСУ!!!
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23.04.2022 17:42 Відповісти
Vot eto otlycno
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23.04.2022 17:44 Відповісти
Сьогодні передала Згори. Там в пеклі чорти зробили спеціальний казан для рашистських генералів. Передали, що ще є вільні місця.
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23.04.2022 17:48 Відповісти
Видосов байрактаров уже нет, но думаю, что без них не обошлось.
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23.04.2022 17:51 Відповісти
На жаль нинішні кацапські генерали великої цінності не мають...
Але все одно приємно.
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23.04.2022 18:12 Відповісти
Це спадкові рудиментні пятна. В часи великої війни така практика було обовязковою. ПУ армії до 20 км. Фронтові ПУ до 30 км. Мотивом було -покращення управління військом. Підставою -хреновий звязок між частинами. Як згадували генерали ЧА після війни, ППУ вермахт вичисляв на раз через контроль ефіру. А дальше справа техніки. Німці визнавали, що в ефірі. особливо між полками та дивізіями у звязку існував повний хаос, 80 відсотків інформації добували з цих перемовин. Саме тоді і родився лозунг штабів ЧА а потім СА - Враг подслушивает. І була намальована баба в червоному платку з пальцем біля вуст. А те, що саме покрошили штабістів, то розвідка чекала підтвердження від самих орків. Підтвердили.
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23.04.2022 18:07 Відповісти
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23.04.2022 18:24 Відповісти
це так приємно. а то херсонці уже бояться, що про них забули. не забули!
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23.04.2022 18:34 Відповісти
Так скоро у кацапів генерали закінчаться і вони почнуть лугандонівців в генерали призначати. Буде генерал сопля, генерал чепушило ну і т. д.
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23.04.2022 18:59 Відповісти
Кацапы Траур праздновать будут.
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23.04.2022 19:04 Відповісти
На текущий момент европейские союзники передают Украине следующее ракетно артиллерийское вооружение:

🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS

Наиболее последовательной в поддержке Украины из крупных геополитических игроков остается Великобритания.
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23.04.2022 19:12 Відповісти
Хір алєксандрова захрипне усім особовим складом...
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23.04.2022 23:29 Відповісти
 
 