"Прильот" у Дніпровському районі. Окупанти вдарили по околиці села, де ніхто не живе, - Резніченко. ФОТО

23 квітня у Дніпровському районі російські окупанти завдали ракетного удару. Жертв та постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

" Маємо "прильот" у Дніпровському районі.Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе.

"Окупанти продовжують цілити по "стратегічним"об’єктам. "Демілітаризують"наші поля та городи", - зазначає Резніченко.

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