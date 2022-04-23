УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4583 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
17 573 19

"Прильот" у Дніпровському районі. Окупанти вдарили по околиці села, де ніхто не живе, - Резніченко. ФОТО

23 квітня у Дніпровському районі російські окупанти завдали ракетного удару. Жертв та постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Прильот у Дніпровському районі. Окупанти вдарили по околиці села, де ніхто не живе, - Резніченко 01

" Маємо "прильот" у Дніпровському районі.Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе.

"Окупанти продовжують цілити по "стратегічним"об’єктам. "Демілітаризують"наші поля та городи", - зазначає Резніченко.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по будівлі з сільгосптехнікою на Дніпропетровщині, - облрада

крилаті ракети (1073) обстріл (28633) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3760)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
потрібно розставляти надувні танки та макети по всіх пустинних територіях України....

хай кацапи настріляються...
перед смертю!
показати весь коментар
23.04.2022 17:22
+6
Скорее в его это наши им координаты левые сливают
показати весь коментар
23.04.2022 17:14
+5
Летела лопата -- попала в болото.
Какая зарплата -- такая работа...
показати весь коментар
23.04.2022 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скорее в его это наши им координаты левые сливают
показати весь коментар
23.04.2022 17:14 Відповісти
Летела лопата -- попала в болото.
Какая зарплата -- такая работа...
показати весь коментар
23.04.2022 17:14 Відповісти
Потрібно запам'ятати,актуально у всі часи і в любому випадку.))
показати весь коментар
23.04.2022 17:44 Відповісти
потрібно розставляти надувні танки та макети по всіх пустинних територіях України....

хай кацапи настріляються...
перед смертю!
показати весь коментар
23.04.2022 17:22 Відповісти
Так вони так само не попадуть у макети, як не попадають в інші цілі типу цього прильоту в землю
показати весь коментар
23.04.2022 18:29 Відповісти
І для чого їх коригувати?
показати весь коментар
23.04.2022 17:23 Відповісти
Мордор прагне перетворити на Мордор усе - до чого дотяується...

показати весь коментар
23.04.2022 17:29 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 17:31 Відповісти
Це радянська електроніка в ракетах. Точність ''охреніти''
показати весь коментар
23.04.2022 17:48 Відповісти
суки...суки еще раз!!!
показати весь коментар
23.04.2022 17:51 Відповісти
знов туалєт біля хати ...говно гавно притягивает...
показати весь коментар
23.04.2022 17:56 Відповісти
На одну ракету меньше стало. И слава богу.
показати весь коментар
23.04.2022 17:59 Відповісти
а цікаво, скільки ж ракета коштує?
показати весь коментар
23.04.2022 18:32 Відповісти
Стоимость одной ракеты "Калибр" - 6,5 млн $
показати весь коментар
23.04.2022 18:52 Відповісти
Дякуєм за фото Резніченко..координати виправимо--вдаримо куди потрібно..На Паску чекайте
показати весь коментар
23.04.2022 18:06 Відповісти
Тьху. Треба було Резниченкові повідомити, що поцілили у "інфраструктурний об'єкт". Це з одного боку правда, бо ж таки пошкодили газову трубу, а з іншого - нічого б не відкорегувалили на користь кацапів
показати весь коментар
23.04.2022 18:19 Відповісти
Постити фото прильотів можно тільки геращенко і резнісенко
показати весь коментар
23.04.2022 18:26 Відповісти
Це що, передав - не туда попали?!
показати весь коментар
23.04.2022 18:41 Відповісти
Ну вот, якого бiса, писать об этом.Пусть орки проглатывают фейки о попадании в какой-то военный объект и продолжают дальше косячити
показати весь коментар
23.04.2022 19:18 Відповісти
 
 