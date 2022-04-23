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"Прильот" у Дніпровському районі. Окупанти вдарили по околиці села, де ніхто не живе, - Резніченко. ФОТО
23 квітня у Дніпровському районі російські окупанти завдали ракетного удару. Жертв та постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
" Маємо "прильот" у Дніпровському районі.Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ОВА людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе.
"Окупанти продовжують цілити по "стратегічним"об’єктам. "Демілітаризують"наші поля та городи", - зазначає Резніченко.
Топ коментарі
+11 Alex Alex #500309
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+6 Дмитрий Иванов #512538
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+5 Ratibor Swet
показати весь коментар23.04.2022 17:14
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