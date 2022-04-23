Німеччина допоможе Україні, але не ставлячи під загрозу власну безпеку і обороноздатність НАТО, - міністр фінансів Ліндер

Німеччина має зробити все, що в її силах, щоб допомогти Україні виграти війну проти Росії, не ставлячи при цьому під загрозу власну безпеку та обороноздатність НАТО.

Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер у своєму виступі на партійній конференції у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейськк правду".

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти, але межею етичної відповідальності є загроза нашій власній безпеці та загроза обороноздатності території НАТО", - сказав Лінднер. "Але те, що можливо... має бути зроблено прагматично і швидко разом із нашими європейськими партнерами", - додав він.

Лінднер зазначив, що він виступає за підтримку України важким озброєнням, але Німеччина не повинна стати стороною у війні. "Україні потрібна військова підтримка, а для перемоги їй також потрібне важке озброєння", — додав міністр.

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Він відкинув критику на адресу канцлера Олафа Шольца за небажання уряду постачати важке бойове озброєння, таке як танки та гаубиці.

"Олаф Шольц - відповідальний керівник, який ретельно все зважує і приймає рішення на цій основі", - сказав очільник німецького мінфіну.

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