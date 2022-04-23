Німеччина допоможе Україні, але не ставлячи під загрозу власну безпеку і обороноздатність НАТО, - міністр фінансів Ліндер
Німеччина має зробити все, що в її силах, щоб допомогти Україні виграти війну проти Росії, не ставлячи при цьому під загрозу власну безпеку та обороноздатність НАТО.
Про це заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер у своєму виступі на партійній конференції у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейськк правду".
"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти, але межею етичної відповідальності є загроза нашій власній безпеці та загроза обороноздатності території НАТО", - сказав Лінднер. "Але те, що можливо... має бути зроблено прагматично і швидко разом із нашими європейськими партнерами", - додав він.
Лінднер зазначив, що він виступає за підтримку України важким озброєнням, але Німеччина не повинна стати стороною у війні. "Україні потрібна військова підтримка, а для перемоги їй також потрібне важке озброєння", — додав міністр.
Він відкинув критику на адресу канцлера Олафа Шольца за небажання уряду постачати важке бойове озброєння, таке як танки та гаубиці.
"Олаф Шольц - відповідальний керівник, який ретельно все зважує і приймає рішення на цій основі", - сказав очільник німецького мінфіну.
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Німці хитрі, і рибку зїсти і ...
По тому що не можуть відмовитись від російського Газу - це взагалі лицемірство, бо Складається таке враження що Німетчина сама відстала країна в Європі, так як не може дозволити собі крок у майбутнє щодо Відновлювальної енергетики
Бойкот немецким больницам,которые 8 лет
операции бесплатные АТОшникам делают и беженцев содержат-не забудь.
-хуже не буде?
Так що стосовно зброї? Все інше бла-бла-бла...
▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.
▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
🇺🇦Реальная Война (http://t.me/voynareal)
а китай не буде нападати на партнерів по бізнесу
це так якби у другій світовій союзники не атакували гітлера з причини зберегти своє озброєння
Останні 15-20 років Німеччина витрачала на армію та оборону у 2-3 рази менше, чим це передбачено у договорах та угодах НАТО.
Про це ще Трамп сильно лаявся.
Ось так вони були "стурбовані" власною безпекою.
Почему бы Украине не перекрыть все потоки, с целью экономического шантажа, обеих заинтересованных сторон?
И сделать это, исключительно, за свой личный счёт.
Прямо удивляюсь!
6 секунд и все Зеле в ножки упадут...
Дебілізм! Розумний політик Штольц .АГА!
Это они успокоили быстро Греков в 2014,они быстро обрезали полякам-националистам деньги с ЕС и они обрезают их Орбану.
Они рулят ЕС.
У Німеччині розташован найбільший контингент армії США у Європі, а також американський ядерний арсенал.
Але німці сцються.