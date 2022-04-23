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Новини Війна
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Росіяни обманом зірвали евакуацію мешканців Маріуполя та вивезли людей до окупованого Докучаєвська, - радник мера Андрющенко

маріуполь

Російські загарбники зірвали евакуацію мирного населення Маріуполя на підконтрольну уряду України територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його даними, сьогодні об 11 годині біля ТЦ "Порт-Сіті" зібралось не менше 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів до маріупольців під’їхали російські військові і наказали розходитись, тому що "зараз буде обстріл". "Фактично, з застосуванням примусу, в грубій формі людей було розігнано. Автобуси так і не було подано", - зазначив радник мера.

Він додав, що одночасно з цим загарбники подали автобуси на точку біля ТЦ "Метро" (200 метрів від узгодженої точки евакуації). Після того, як маріупольці були вже в автобусах, їм було оголошено, що "евакуація" буде лише в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти депортували 466 жителів Маріуполя до Чувашії, - радник мера Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на запитання, чому так, пролунала відповідь про "націоналісти обстріляли точку евакуації". Тобто, чергову брехню", - пояснив Андрющенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, станом на 18 квітня загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.

Автор: 

депортація (723) Маріуполь (3235) евакуація (2318) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+12
Какая то еще гнида откроет пасть про переговоры с орками и про то что нужно заканчивать войну и освобождать нашу землю и людей мирным путем. Вот вам и мирный путь и слово кацапофашистов.
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23.04.2022 18:01
+11
Ну что, в очередной раз надоговаривались с окупантами. Вот вам и зеленый коридор. Сколько теперь людец поверивших в очередное чудо окажутся в пыточных камерах *Изоляции*
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23.04.2022 17:58
+10
хороший спосіб для рашистів виявляти українців: оголосили про евакуацію в Запоріжжя - і замели усіх. і фільтрувати не треба
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23.04.2022 17:53
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хороший спосіб для рашистів виявляти українців: оголосили про евакуацію в Запоріжжя - і замели усіх. і фільтрувати не треба
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23.04.2022 17:53 Відповісти
А деж великий переговорник Абрамович?
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23.04.2022 17:58 Відповісти
Консультується з Зєлєнським...
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23.04.2022 18:07 Відповісти
Вот нужно было брать етого Абрамовича за яйца в качестве заложника и не отпускать пока с Мариуполя не выйдут все заложники. А теперь поцелуйте Абрамовича сами знаете куда. Еще наверное за него замолвили слово чтобы не накладывали санкции якобы потом что он безальтернативный переговорщик как когда то был Мертвечук.
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23.04.2022 18:17 Відповісти
Ну что, в очередной раз надоговаривались с окупантами. Вот вам и зеленый коридор. Сколько теперь людец поверивших в очередное чудо окажутся в пыточных камерах *Изоляции*
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23.04.2022 17:58 Відповісти
Де там Арахамія та Подоляк?!!
Обіцяли - шнеля до Маріуполя!
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23.04.2022 17:59 Відповісти
Домовились з нацистами ? Ага!!!
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23.04.2022 18:00 Відповісти
Какая то еще гнида откроет пасть про переговоры с орками и про то что нужно заканчивать войну и освобождать нашу землю и людей мирным путем. Вот вам и мирный путь и слово кацапофашистов.
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23.04.2022 18:01 Відповісти
Нікого звідти вже не випустять!
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23.04.2022 18:01 Відповісти
Тут ні про що говорити... Смирдода європецська
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23.04.2022 18:03 Відповісти
рашисти не європейці
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23.04.2022 18:15 Відповісти
Наступний крок подивитись в очко ***** і підписать з росією гарантії безпеки.
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23.04.2022 18:04 Відповісти
Верещук менше писдіти треба було..
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23.04.2022 18:18 Відповісти
Робота біснуватоі Мері Попінс.
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23.04.2022 18:21 Відповісти
Сьогодні по "360 підмосков'я" показали "сиріт з донбасу", яких привезли до підмосковної "мамки" на пмж. Діти 6-10 років. У москалів що своїх сиротинців немає? 21 сторіччя, работоргівля процвітає...
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23.04.2022 18:31 Відповісти
Есть. Их приемные дома похожи на концлагеря.
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23.04.2022 18:42 Відповісти
Ложь и подлость - ментальность москалей. Вся московская империя построена на крови, лжи и подлости.
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23.04.2022 19:08 Відповісти
 
 