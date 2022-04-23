Росіяни обманом зірвали евакуацію мешканців Маріуполя та вивезли людей до окупованого Докучаєвська, - радник мера Андрющенко

Російські загарбники зірвали евакуацію мирного населення Маріуполя на підконтрольну уряду України територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його даними, сьогодні об 11 годині біля ТЦ "Порт-Сіті" зібралось не менше 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів до маріупольців під’їхали російські військові і наказали розходитись, тому що "зараз буде обстріл". "Фактично, з застосуванням примусу, в грубій формі людей було розігнано. Автобуси так і не було подано", - зазначив радник мера.

Він додав, що одночасно з цим загарбники подали автобуси на точку біля ТЦ "Метро" (200 метрів від узгодженої точки евакуації). Після того, як маріупольці були вже в автобусах, їм було оголошено, що "евакуація" буде лише в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію.

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"Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на запитання, чому так, пролунала відповідь про "націоналісти обстріляли точку евакуації". Тобто, чергову брехню", - пояснив Андрющенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, станом на 18 квітня загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб.