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Новини Війна
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Щонайменше шестеро загиблих, зокрема 3-місячна дитина, внаслідок російських ракетних ударів по Одесі. ВIДЕО

Вже відомо про шістьох загиблих та 18 поранених внаслідок російських ракетних ударів по Одесі 23 квітня.

Про це повідомив в телеграмі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що серед загиблих - тримісячна дитина.

Геращенко також опублікував відео з місця трагедії.

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"Одеські рятувальники шукають постраждалих під завалами незважаючи на небезпеку обстрілу", - підписав він.

Він вказав, що сталося кілька влучень у висотні будинки на вулицях Ак. Корольова (16-поверховий житловий будинок, є постраждалі) та Спартаківській (потерпілі встановлюються).

Водночас, глава Офісу Президента Андрій Єрмак в телеграмі повідомляє, що відомо про 5 вбитих та 18 поранених українських громадян в Одесі.

"Серед убитих – тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране", - підкреслив він.

Нагадаємо, 23 квітня війська РФ випустили кілька ракет з Каспійського моря, вони влучили по Одесі.

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Автор: 

Одеса (5472) смерть (6757) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+46
Орки кончєні !!!!!!! Великодня субота!!!!!!!!!!!!!!!
Які вони кончєні !!!!!!!!!!!!!!
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23.04.2022 17:57
+30
Ублюдки, которые 8 лет фальшиво орали про «одесскую Хатынь» и «трагедию 2 мая», нанесли ракетный удар по жилым домам в Одессе и убили мирных жителей. в том числе и ребенка,кацапы ******
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23.04.2022 18:11
+28
рпц.сатанат не церква.
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23.04.2022 18:12
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А в Мариуполе,Харькове,Херсоне сопели меньше ?или вата у нас только в Одессе проживала и больше в Украине ее не было?Да у нас хотя бы 2мая было ,в отличии от всех -"не ватаноидов" ...нда,не ожидала,что так к Одессе относятся некоторые,что будут чуть ли не злорадствовать ,шо наконец "этим ватанам",по их мнению ,в дом попало...
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24.04.2022 07:54 Відповісти
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