Щонайменше шестеро загиблих, зокрема 3-місячна дитина, внаслідок російських ракетних ударів по Одесі. ВIДЕО

Вже відомо про шістьох загиблих та 18 поранених внаслідок російських ракетних ударів по Одесі 23 квітня.

Про це повідомив в телеграмі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що серед загиблих - тримісячна дитина.

Геращенко також опублікував відео з місця трагедії.

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"Одеські рятувальники шукають постраждалих під завалами незважаючи на небезпеку обстрілу", - підписав він.

Він вказав, що сталося кілька влучень у висотні будинки на вулицях Ак. Корольова (16-поверховий житловий будинок, є постраждалі) та Спартаківській (потерпілі встановлюються).

Водночас, глава Офісу Президента Андрій Єрмак в телеграмі повідомляє, що відомо про 5 вбитих та 18 поранених українських громадян в Одесі.

"Серед убитих – тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране", - підкреслив він.

Нагадаємо, 23 квітня війська РФ випустили кілька ракет з Каспійського моря, вони влучили по Одесі.

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