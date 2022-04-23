Транзит газу до ЄС може скоротитись на третину через дії окупантів, - Вітренко

Через дії військ РФ на тимчасово окупованих територіях транзит газу до країн ЄС може скоротитись на третину.

Про це у Twitter повідомив очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

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