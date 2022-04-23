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Новини Війна
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Транзит газу до ЄС може скоротитись на третину через дії окупантів, - Вітренко

россия,газ

Через дії військ РФ на тимчасово окупованих територіях транзит газу до країн ЄС може скоротитись на третину.

Про це у Twitter повідомив очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газу з РФ триває, бо ми маємо зобов’язання перед Європою, - Міненерго

Автор: 

газ (10447) транзит газу (1013) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+4
Нужно полностью остановить финансирование России!!!
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23.04.2022 18:08
+2
якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях А ви ввічливо попросіть окупантів.і вони миттю звільнять території..У мене вже шиза починаеться
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23.04.2022 18:13
+1
а може і не скоротитись................
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23.04.2022 18:09
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Нужно полностью остановить финансирование России!!!
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23.04.2022 18:08 Відповісти
а може і не скоротитись................
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23.04.2022 18:09 Відповісти
якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях А ви ввічливо попросіть окупантів.і вони миттю звільнять території..У мене вже шиза починаеться
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23.04.2022 18:13 Відповісти
Лучше так.
тогда русские будут меньше получать денег от ЕС
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23.04.2022 18:14 Відповісти
КрутосВетер,,,,,,)))дунул
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23.04.2022 18:18 Відповісти
Лять, а перекрыть???
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23.04.2022 18:22 Відповісти
Т
Через неё Кремль зарплату ОПЗЖ платил.
Украинцы с той трубы ничего не имеют.Только аренда тех тысяч гектар под трубу принесёт больший доход.
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23.04.2022 19:52 Відповісти
это входит в ужасы войны
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24.04.2022 03:58 Відповісти
А чому ми взагалі прокачуємо росгаз через свою ГТС?
Сподіваємось отримати гроши за транзит?
Від рашки? Криваві гроши?
Це якийся зелений сюр!!!
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23.04.2022 19:10 Відповісти
Слава богу!!!
Когда ж вы его уже перекроете, то что вы от других требуете?
Весь ЕС смеётся над Украиной,как они любят с кацапами торговать.
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23.04.2022 19:49 Відповісти
 
 