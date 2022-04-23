Транзит газу до ЄС може скоротитись на третину через дії окупантів, - Вітренко
Через дії військ РФ на тимчасово окупованих територіях транзит газу до країн ЄС може скоротитись на третину.
Про це у Twitter повідомив очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"За нашими оцінками, третину обсягу газу, що експортується з Росії до ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 DmitrySviridon #501268
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+2 Bob Fayn
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+1 Бандерівець
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тогда русские будут меньше получать денег от ЕС
Через неё Кремль зарплату ОПЗЖ платил.
Украинцы с той трубы ничего не имеют.Только аренда тех тысяч гектар под трубу принесёт больший доход.
Сподіваємось отримати гроши за транзит?
Від рашки? Криваві гроши?
Це якийся зелений сюр!!!
Когда ж вы его уже перекроете, то что вы от других требуете?
Весь ЕС смеётся над Украиной,как они любят с кацапами торговать.