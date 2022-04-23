Російські війська здійснюють провокаційні обстріли трьох територіальних громад на Сумщині, - Живицький
Россія здійснює провокаційні обстріли трьох територіальних громад у Сумській області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Тривають провокаційні обстріли на кордоні з росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", - написав Живицький у фейсбуці.
Топ коментарі
+4 Mikhail Saveliev
показати весь коментар23.04.2022 18:25
+4 Small Jerboa
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+4 аспм мпри
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Гандоны у власти по гандонски действуют💥
Как можно без суда и т.д.❓Делают просто такие выбросы пидоросня❗ Спец операция против простых людей. Что бы напряжение поддерживать.
Гандоны ***
При ньому взагалі можуть ЛЮБИЙ транспорт забрати на потреби армії!
У нас ВІЙНА, чи "погуляти вийшли"?!
Роз'епати їх НАХ з ТАНКІВ!!!