Російські війська здійснюють провокаційні обстріли трьох територіальних громад на Сумщині, - Живицький

Россія здійснює провокаційні обстріли трьох територіальних громад у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Тривають провокаційні обстріли на кордоні з росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", - написав Живицький у фейсбуці.

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