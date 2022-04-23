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Російські війська здійснюють провокаційні обстріли трьох територіальних громад на Сумщині, - Живицький

обстріл

Россія здійснює провокаційні обстріли трьох територіальних громад у Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Тривають провокаційні обстріли на кордоні з росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", - написав Живицький у фейсбуці.

Також читайте: Росія обіцяє провокації із численними жертвами у великодню ніч у церквах півдня та сходу України

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+4
Этих гонщиков надо сразу в военкомат вести, пусть там адреналин получают
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23.04.2022 18:25
+4
Військовий стан.
При ньому взагалі можуть ЛЮБИЙ транспорт забрати на потреби армії!
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23.04.2022 18:27
+4
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23.04.2022 18:30
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23.04.2022 18:15 Відповісти
В Днепре с 23 апреля у любителей устраивать гонки в городе будут забирать машины и передавать их на армию❗
Гандоны у власти по гандонски действуют💥
Как можно без суда и т.д.❓Делают просто такие выбросы пидоросня❗ Спец операция против простых людей. Что бы напряжение поддерживать.
Гандоны ***
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23.04.2022 18:22 Відповісти
Этих гонщиков надо сразу в военкомат вести, пусть там адреналин получают
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23.04.2022 18:25 Відповісти
Військовий стан.
При ньому взагалі можуть ЛЮБИЙ транспорт забрати на потреби армії!
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23.04.2022 18:27 Відповісти
А если просто обозвали гонщиком и машину отобрали❓ Нормально и адекватно все должно быть. Иначе ***** нам этот конслагерь❓
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23.04.2022 18:59 Відповісти
Що за херня "провокаційні"?!!!
У нас ВІЙНА, чи "погуляти вийшли"?!
Роз'епати їх НАХ з ТАНКІВ!!!
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23.04.2022 18:26 Відповісти
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23.04.2022 18:30 Відповісти
Чи може хтось знає чому на ці ділянки кордону не можна поставити миротворців, або якесь ОБСЄ?
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23.04.2022 18:40 Відповісти
росія не продлила мандат ОБСЄ.
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23.04.2022 18:55 Відповісти
Лайно питання... І це питання до маленького толерантного та сцикливого гівнокомандувача: А чому ж нема "обратки"?
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23.04.2022 18:52 Відповісти
як можно стріляти по гаранту нашої безпеки ?
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23.04.2022 18:56 Відповісти
Це мабуть має бути смішним?
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23.04.2022 19:29 Відповісти
ну в нас президент хоч поржьом ! а група перемовників взагалі Мапет шоу . тож треба сміятись , або обирати іншу країну ...
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23.04.2022 19:49 Відповісти
прийде час и ми зжожемо відповідати...) и для де кого це вже буде не дуже звичайної подійою...!
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23.04.2022 21:03 Відповісти
 
 