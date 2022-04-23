Для того, щоб російські війська вийшли з України, необхідні нищівні санкції, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що санкції проти Росії на сьогодні є заслабкими, щоб зупинити російську агресію, вони мають бути нищівними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Моравецький зазначив, що попереджав раніше європейських лідерів, що санкції, які запроваджуються проти Росії, є недостатніми.

"Я це говорив і тоді, і зараз: санкції є заслабкими. Погляньте на курс рубля, що діється з російською економікою зараз - не діється нічого особливого. Вона потерпатиме, але у подальшій перспективі, а не зараз. Натомість в Україні дії потрібні тут і зараз. Для того щоб російські війська вийшли з України, необхідні нищівні, дуже сильні санкції, набагато сильніші, ніж ті, які нам донині вдалося запровадити", - наголосив глава польського уряду.

За його словами, Польща працює над тим, щоб бути серед країн, які активно переконують партнерів у Західній Європі діяти "швидше, сильніше і більше заради вільної України".

Також прем'єр-міністр Польщі критично висловився стосовно позицій Німеччини та Угорщини у контексті санкцій проти РФ і купівлі російських енергоносіїв.

"Ми рішуче налаштовані щодо найбільш радикальних дій у контексті відмови від російських енергоносіїв. Тому переконати німців є абсолютно ключовим питанням. Обурення викликає також позиція інших країн, наприклад Угорщини, яка у цій справі також висловлюється стримано, вона гальмує цей процес", - пояснив Моравецький.

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