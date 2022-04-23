УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4583 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
4 905 36

Для того, щоб російські війська вийшли з України, необхідні нищівні санкції, - Моравецький

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що санкції проти Росії на сьогодні є заслабкими, щоб зупинити російську агресію, вони мають бути нищівними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Моравецький зазначив, що попереджав раніше європейських лідерів, що санкції, які запроваджуються проти Росії, є недостатніми.

"Я це говорив і тоді, і зараз: санкції є заслабкими. Погляньте на курс рубля, що діється з російською економікою зараз - не діється нічого особливого. Вона потерпатиме, але у подальшій перспективі, а не зараз. Натомість в Україні дії потрібні тут і зараз. Для того щоб російські війська вийшли з України, необхідні нищівні, дуже сильні санкції, набагато сильніші, ніж ті, які нам донині вдалося запровадити", - наголосив глава польського уряду.

За його словами, Польща працює над тим, щоб бути серед країн, які активно переконують партнерів у Західній Європі діяти "швидше, сильніше і більше заради вільної України".

Також прем'єр-міністр Польщі критично висловився стосовно позицій Німеччини та Угорщини у контексті санкцій проти РФ і купівлі російських енергоносіїв.

"Ми рішуче налаштовані щодо найбільш радикальних дій у контексті відмови від російських енергоносіїв. Тому переконати німців є абсолютно ключовим питанням. Обурення викликає також позиція інших країн, наприклад Угорщини, яка у цій справі також висловлюється стримано, вона гальмує цей процес", - пояснив Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Польщі Моравецький переконуватиме Шольца передати Україні важке озброєння: Німеччина зберігає дуже двозначну позицію

Автор: 

росія (65328) санкції (11868) рубль (445) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Світла голова, а шольц і орбан - роійські фашисти
показати весь коментар
23.04.2022 18:22
+11
Для того чтобы рашисты ушли с Украины их нужно уничтожить.
показати весь коментар
23.04.2022 18:24
+10
Я не вірю у санкції тут і зараз. Я вірю у високоточні ракети 500км, у нищівне ППО і ПРО, далекобійну артилерію і потужну авіацію останнього покоління. Чим більше тисяч рашистів буде відправлено до пекла сьогодні, тим меньше залишиться бажаючих приїхати в Україну повоювати із ЗСУ завтра.
показати весь коментар
23.04.2022 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світла голова, а шольц і орбан - роійські фашисти
показати весь коментар
23.04.2022 18:22 Відповісти
виходити? треба було входження недопустити
показати весь коментар
23.04.2022 18:31 Відповісти
Надо украинскую ГТС вырубать!
Мораветский, я так думаю -- будет непротив.
...а Бундес никуда не денется... -- куда ж ему деваться?
показати весь коментар
23.04.2022 18:23 Відповісти
Українська ГТС і по Україні транспортує газ. Якщо не знаєте що ляпаєте то для чого це писати.
показати весь коментар
23.04.2022 18:47 Відповісти
І не знімати їх до останнього центу репарацій
показати весь коментар
23.04.2022 18:24 Відповісти
Для того чтобы рашисты ушли с Украины их нужно уничтожить.
показати весь коментар
23.04.2022 18:24 Відповісти
Россия, Германия, Венгрия - триединый народ
показати весь коментар
23.04.2022 18:24 Відповісти
на расии нет народа
показати весь коментар
23.04.2022 18:33 Відповісти
В принципе и действующие санкции неплохие, при их полном выполнении конечно, а не хитромудрых схемах обхода. Ну и конечно нужна максимальная, в том числе и с лекарствами, торговая блокада, как морская, так и сухопутная
показати весь коментар
23.04.2022 18:24 Відповісти
Даже эти сакции сытая и жирненькая Европа не очень старается выполнять.
показати весь коментар
23.04.2022 21:30 Відповісти
До сраки ті санкції, щоб кацапня вийшла, потрібен свинець, чорноносики і багато пороху. Далі самі винесем кацапів вперед ногами.
показати весь коментар
23.04.2022 18:26 Відповісти
Та нет ,надо совсем другое ,надо поднять авиацию НАТО и разхерачить ******** в хлам после смертельного ракетного удара ,***** через полчаса подпишет полную капитуляцию .
показати весь коментар
23.04.2022 18:27 Відповісти
Надо уничтожить раССею как государство. Это самый верный способ. Остальное - полумеры!
показати весь коментар
23.04.2022 18:27 Відповісти
Я не вірю у санкції тут і зараз. Я вірю у високоточні ракети 500км, у нищівне ППО і ПРО, далекобійну артилерію і потужну авіацію останнього покоління. Чим більше тисяч рашистів буде відправлено до пекла сьогодні, тим меньше залишиться бажаючих приїхати в Україну повоювати із ЗСУ завтра.
показати весь коментар
23.04.2022 18:28 Відповісти
До сраки ті санкціі, потрібен свинець, чорноносики та порох. Далі кацапню самі винесемо.
показати весь коментар
23.04.2022 18:28 Відповісти
С такими санкциями-будут ещё очень долго выходить..
показати весь коментар
23.04.2022 18:28 Відповісти
До сраки ті санкціі, потрібен свинець, чорноносики та порох. Далі кацапню самі винесемо.
показати весь коментар
23.04.2022 18:29 Відповісти
До сраки ті санкціі, потрібен свинець, чорноносики та порох. Далі кацапню самі винесемо.
показати весь коментар
23.04.2022 18:29 Відповісти
ВІд санкцій такій країні як рашня-сенсу дуже мало..
показати весь коментар
23.04.2022 18:29 Відповісти
Уже друзи,партнёры,союзники?
Еще недавно это были гомосеки,терпилы деньги дающие на хорька.
Недавно 50% были против вступления в НАТО
показати весь коментар
23.04.2022 18:58 Відповісти
Санкції вже близькі до максимальних, але подіють значно пізніше, ніж буду військова розв'язка
показати весь коментар
23.04.2022 18:34 Відповісти
Війська окупантів вийшли самі?Де ви таке бачили в війні?
показати весь коментар
23.04.2022 18:40 Відповісти
Біда в тому, що більшість т.з. "наших західних партнерів" повністю влаштовує такий перебіг війни в Україні та така форма участі в цій війні. І вони мають намір так "воювати" до останнього українського солдата.
показати весь коментар
23.04.2022 18:41 Відповісти
Пофіг їм на санкції. Їх вигнали з Чернігівщини і Сумщини і що? Стоять на кордоні і гатять по селам.
показати весь коментар
23.04.2022 18:43 Відповісти
В СССР теж казали - Господин Рейган вашим санкциям труба. Але чомусь СССР зник а США до тепер існує. Тому не потрібно так про санкції говорити.
показати весь коментар
23.04.2022 18:51 Відповісти
результат дії санкцій треба чекати кілька років, нажаль... в нас такої роскоші немає. за той час, поки рашка видохнеться, України просто може не стати
показати весь коментар
23.04.2022 19:02 Відповісти
Я це писав

у )(уйла запас..до жовтня з стратегічного замороженного фонду..але гроші в валюті і зараз надходять..і за газ і за нафту..і срав він на той свіфт...так скорочення є..але не критичне і по друге рашкостанці не сидять зложивши руки а шукають виходи через Індію Китай Арабські країни..так само як це було в 2014 році санкції..Просто зараз введені більш раптово

показати весь коментар
23.04.2022 18:43 Відповісти
Теракт 11 вересня в США назвали найстрашнішим в світі? Тоді питання до Заходу: "Що зараз відбувається в Україні?"
показати весь коментар
23.04.2022 18:50 Відповісти
Газ агресорский качается по украинским трубам.
Знаете когда Украина типа санкции ввела? Когда кацы месяц отказывались с Украиной торговать.
А прыпыздэнт и щас не против на крови торговать.
показати весь коментар
23.04.2022 18:54 Відповісти
в першу чергу - необхідно, щоб постачання зброї було як слід контрольоване! а також розумне розподілення сил на фронті, щоб не було повторення Маріуполя!!!!! бо ворог на Одесу скерований і давно до того готувався! схід вже в них "в кишені"
показати весь коментар
23.04.2022 18:58 Відповісти
Аккупанты любят сакральные советские даты энд юбилеи,,,,,а путлер тем более,,,,помешан наэтом Шариковском дерьме)))))
показати весь коментар
23.04.2022 19:08 Відповісти
Не помогут санкции. Они нужны, их нужно усиливать, но санкции можно обойти, а оружия у россии хватит на мировую войну. Нужно больше оружия для Украины, высокоточного, современного, нам нужно тотальное превосходство в точности ударов, только военное поражение остановит россию! Но, пока европа надеется, что россия сожрет Украину и на этом успокоится, Германия забилась в угол и дрожит - пусть нас ****, лишь бы не били, как Украину!
показати весь коментар
23.04.2022 19:11 Відповісти
Неужели ?
показати весь коментар
23.04.2022 19:28 Відповісти
а кроме санкций - свинопасов надо убивать - каждого первого...
показати весь коментар
23.04.2022 19:38 Відповісти
Никакие санкции войну не остановят. Войскам Вовы ***** надо нанести военное поражение.
показати весь коментар
23.04.2022 20:16 Відповісти
 
 