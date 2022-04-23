УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9666 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 299 45

Будинки та вулиці, які не дотримуються світломаскування на Чернігівщині, можуть примусово відключити від електропостачання, - ОВА

світло,маскування,світломаскування

Жителів Чернігівщини закликають не нехтувати світломаскуванням.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги жителів Чернігова, всіх населених пунктів області! В умовах російської агресії, що не припиняється, необхідно суворо дотримуватися світломаскування!

Чернігів, Ніжин Прилуки та всі інші населені пункти перебувають під загрозою ракетних обстрілів та авіанальотів. Яскраве світло в темний період доби у багатоповерхівках є зручним орієнтиром для ворожих навідників та льотчиків", - йдеться в повідомленні.

Чаус пояснив, що користуватись у темний час доби можна лише слабким світлом (ліхтарики, неяскраві настільні лампи тощо) та лише за умови повного затемнення вікон шторами, які не пропускають світло, чи іншими матеріалами.

"У випадку порушення цього правила багатоквартирні будинки та вулиці будуть примусово відключені від електропостачання", - додав очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернігівщину вчергове обстріляли з території Росії. Близько 10 гранат випущено із гранатомета, - Держприкордонслужба

Автор: 

Чернігівщина (1584) електроенергія (6210)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
не бзди, бо коригування артилерії так таки працює..
і мітки теж для інформування, а не для конкретного обстрілу
показати весь коментар
23.04.2022 18:36
+2
Кто вообще этим безмозглым чинушам дал право командовать во время войны? Кошмарят тупо население, без всякого смысла
А если этот Чаус не чинуша, а тупой совковый вояка знающий о войне только из советских фильмов, то ещё хуже..
показати весь коментар
23.04.2022 18:35
+1
всім хочеться жити звичним життям.. тяжко пристосовуватись до "польових" умов.
Розумію тим паче тих, хто в своєму житті ніколи на подвір'ї не ночував.. в палатках, чи на лавиці. Кому доводилось, тому не так важко пристосуватись...
показати весь коментар
23.04.2022 18:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не бзди, бо коригування артилерії так таки працює..
і мітки теж для інформування, а не для конкретного обстрілу
показати весь коментар
23.04.2022 18:36 Відповісти
ви, шановний в попередньому пості загалом думку висказали, а не по Чернігову, щокрема, на що вам і відповів!
А ще переходьте на рідну (якщо вона у вас є), і до вас інакше ставитимуться....
показати весь коментар
23.04.2022 18:53 Відповісти
зокрема (щоб не бздів ще)
показати весь коментар
23.04.2022 18:55 Відповісти
ну знов бзиш! ти до захисників яке відношення маєш??? А ще на мене "клеймо" навісив.. гнида ти справжня -- провокаторська.. тут одне пишеш там інше -- я тебе вже засік...
показати весь коментар
23.04.2022 19:17 Відповісти
все ту ж саму "пісеньку" співаєш?. Все з тобою зрозуміло, не розчарував! Надіюсь іншим теж зрозуміло, хто ти та що ти..
показати весь коментар
23.04.2022 19:59 Відповісти
не сцы...
показати весь коментар
23.04.2022 18:47 Відповісти
Твой през везде попрошайничает дайте оружие и три года ложил асфальт... А какая армия в 2014 была? Ее не было
показати весь коментар
23.04.2022 20:10 Відповісти
всім хочеться жити звичним життям.. тяжко пристосовуватись до "польових" умов.
Розумію тим паче тих, хто в своєму житті ніколи на подвір'ї не ночував.. в палатках, чи на лавиці. Кому доводилось, тому не так важко пристосуватись...
показати весь коментар
23.04.2022 18:35 Відповісти
Кто вообще этим безмозглым чинушам дал право командовать во время войны? Кошмарят тупо население, без всякого смысла
А если этот Чаус не чинуша, а тупой совковый вояка знающий о войне только из советских фильмов, то ещё хуже..
показати весь коментар
23.04.2022 18:35 Відповісти
Чаус це клоун, який нічого не робить. Хай краще відповість, чому не працює сирена в Чернігові з 11 березня.
показати весь коментар
23.04.2022 19:05 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3336291/019213b6-5047-720f-b6a4-3221d3572ada
показати весь коментар
23.04.2022 19:06 Відповісти
В Днепре, во время комендантского часа выключают наружное освещение и рекламу, с начала марта. 18 "умникам" отрезали свет... и никаких проблем.
показати весь коментар
23.04.2022 19:36 Відповісти
темнота - друг молодежи. И ДРГ
показати весь коментар
23.04.2022 20:58 Відповісти
вже була мова, що світомаскування не помагає
показати весь коментар
23.04.2022 18:41 Відповісти
є інструкції, їх не дурні вигадували -- не треба бути "головним демократом" у воєнний час! Ну чесно!...
показати весь коментар
23.04.2022 19:00 Відповісти
ви ж не будете "філософствувати" , щодо норм поведінки на АЕС, наприклад...
Не військовий -- не критикуйте! При всій до вас повазі, як до постійного поміркованого дописувача "ЦН"
показати весь коментар
23.04.2022 19:02 Відповісти
С первого дня войны в Мариуполе не было света...
показати весь коментар
23.04.2022 19:11 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 19:18 Відповісти
хай поїде в Київ у ночі
показати весь коментар
23.04.2022 19:37 Відповісти
Бредятина.

В Киеве освещение улиц (пустых) всю ночь как до войны.

И какой идиот будет на свет наводиться если есть ГПС (кацапам глонас)

Ага, Чаус - вот какраз такой идиот.
показати весь коментар
23.04.2022 19:42 Відповісти
А коли останій раз над Києвом ворожий літак літав? ППО над Києвам працює дуже вправно.А за Чернігів ви зможететаке ж впевненно сказати?
показати весь коментар
23.04.2022 19:56 Відповісти
Вот точно так же светилось, когда летал. Дальше чо? Мыслим категориями первой мировой?
показати весь коментар
23.04.2022 20:18 Відповісти
ну й ви туди ж... є інструкції на такі випадки, хто не дотримується той взагалі порушник, ну не дотримується Київ т Клучку мінус...
а щодо брєд не брєд не орієнтуйтесь на подібних експердів https://www.youtube.com/watch?v=0lIKu6iWg4o
показати весь коментар
23.04.2022 20:03 Відповісти
"взагалі порушник" как аргумент в Украине не воспринимается. Может, это сработает в Германии. И то не уверен
показати весь коментар
23.04.2022 21:00 Відповісти
"взагалі порушник" как аргумент в Украине не работает. Может, сработал бы в Германии и то не факт
показати весь коментар
23.04.2022 21:01 Відповісти
саме головне дурне в вашому "бредятина" -- це, що "повітряна тривога" це загальна небезпека з повітря! Так, дійсно для керованої ракети з каспійського моря неважливо чи освітлена ваша вулиця, але ви забуваєте про небезпеку БЛПА, що можуть нести бомби! А от їм вже це важливо для орієнтування.
показати весь коментар
23.04.2022 20:13 Відповісти
Я у мамы дорочок? Инфракрасный спектр? Не, не слыхали. БОМБИ!!!
пепец
показати весь коментар
23.04.2022 20:17 Відповісти
на куй "інфракрасний", якщо без нього куди видніше, коли всюди освітлено? ну ти що сам дурачок?
показати весь коментар
23.04.2022 20:55 Відповісти
а МК в ніку це що? Московскій комсомолец?
показати весь коментар
23.04.2022 20:57 Відповісти
БПЛА
показати весь коментар
23.04.2022 20:20 Відповісти
Невже так важко закрити вікно темною тканиною? Чи вже забули як россійські покидьки заходили на віраж для бомбардування?
показати весь коментар
23.04.2022 19:59 Відповісти
светомаскировка нужна от мародеров, наводок и дрг, что б не лупили в максимально заселенные дома. типа никого нет ну и смысл в пустое стрелять
показати весь коментар
23.04.2022 20:17 Відповісти
Ога, марадёры это какраз те личности, которые квартиры с жильцами обрабатывают. Ога. Пустые их совершенно не интересуют.
показати весь коментар
23.04.2022 20:24 Відповісти
думай думай... ставь образно себя на место мародера.....
показати весь коментар
23.04.2022 20:33 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
23.04.2022 20:39 Відповісти
Какой дибил это требует? Светомаскировка в наш век? Пусть скажет от чего она помогает? Идиота кусок....
Это во 2 мировую могли бомбить на свет.... Но не сейчас.
показати весь коментар
23.04.2022 23:06 Відповісти
 
 