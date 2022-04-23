Будинки та вулиці, які не дотримуються світломаскування на Чернігівщині, можуть примусово відключити від електропостачання, - ОВА
Жителів Чернігівщини закликають не нехтувати світломаскуванням.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"До уваги жителів Чернігова, всіх населених пунктів області! В умовах російської агресії, що не припиняється, необхідно суворо дотримуватися світломаскування!
Чернігів, Ніжин Прилуки та всі інші населені пункти перебувають під загрозою ракетних обстрілів та авіанальотів. Яскраве світло в темний період доби у багатоповерхівках є зручним орієнтиром для ворожих навідників та льотчиків", - йдеться в повідомленні.
Чаус пояснив, що користуватись у темний час доби можна лише слабким світлом (ліхтарики, неяскраві настільні лампи тощо) та лише за умови повного затемнення вікон шторами, які не пропускають світло, чи іншими матеріалами.
"У випадку порушення цього правила багатоквартирні будинки та вулиці будуть примусово відключені від електропостачання", - додав очільник ОВА.
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і мітки теж для інформування, а не для конкретного обстрілу
А ще переходьте на рідну (якщо вона у вас є), і до вас інакше ставитимуться....
Розумію тим паче тих, хто в своєму житті ніколи на подвір'ї не ночував.. в палатках, чи на лавиці. Кому доводилось, тому не так важко пристосуватись...
А если этот Чаус не чинуша, а тупой совковый вояка знающий о войне только из советских фильмов, то ещё хуже..
Не військовий -- не критикуйте! При всій до вас повазі, як до постійного поміркованого дописувача "ЦН"
В Киеве освещение улиц (пустых) всю ночь как до войны.
И какой идиот будет на свет наводиться если есть ГПС (кацапам глонас)
Ага, Чаус - вот какраз такой идиот.
а щодо брєд не брєд не орієнтуйтесь на подібних експердів https://www.youtube.com/watch?v=0lIKu6iWg4o
пепец
Это во 2 мировую могли бомбить на свет.... Но не сейчас.