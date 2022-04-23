Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 23.04.2022
Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 23.04.2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Триває 59 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Намагається наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.
На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.
На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк. В районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.
На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії.
За наявною інформацією, ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки. У місті Вовчанськ, що є тимчасово зайнятим, молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляється для надання першої медичної допомоги до підрозділів противника, що перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України.
Також, російські війська мають суттєві проблеми з поповненням особовим складом, продовжуються спроби примусової мобілізації до лав окупаційних військ жителів Херсонщини.
За наявною інформацією, для переміщення вантажів військового призначення на тимчасово захоплених територіях противник використовує цивільні вантажівки. Також, окупанти продовжують використовувати викрадену сільськогосподарську техніку для військових потреб.
Підрозділи Сил оборони продовжують звільнення населених пунктів на окремих напрямках та утримання визначених оборонних рубежів. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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...а там, посмотрим...
Слава Україні!
"Наверное, это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один аспект. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс". Для понимания, за восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили. Кроме этого, за тот же период в страну абсолютно законно, без каких-либо таможенных платежей завезено "гуманитарной помощи" в виде разных тканей - на 360 млн грн, мобильных телефонов почти - на 200 млн грн и прочее..."
Барижать на крові.
...не то, что у немцев...
В результате автоспекулянты и ******** - "срочно хочу возить свою жопу на хорошей машине", заблокировали все погранпереходы и Европа просто ******** от "бедных" украинцев.
Зеленский продолжает в своем стиле популизма. Только теперь это уже прямое вредительство интересам Украины в военное время.
ніякої паніки.
допис? - лягай спати, проснесся може його і побачиш, а може і ні
майже звик до 150 рефрешів на сторінку, а от запапізднення на 10 хвилин на все вражає!