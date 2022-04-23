Двоє цивільних підірвались на "розтяжці" у Херсонській області, їх доправили до лікарні

На Херсонщині двоє жителів підірвались на розтяжці, зараз за їхні життя борються лікарі.

Про це у Facebook повідомив перший заступник обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Правдиному Білозерської територіальної громади сталася трагедія. Двоє людей підірвалися на "розтяжці" (імовірно). Нині за їх життя борються лікарі. Такі випадки – це ще один елемент "визволення" Херсонської області орками", - йдеться в повідомленні.

Соболевський просить жителів Херсонщини бути обережними, не наближайтись до небезпечних предметів і повідомляти рятувальників про знахідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по окупаційному пункту управління на Херсонщині. 2 російські генерали ліквідовані, - розвідка