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Двоє цивільних підірвались на "розтяжці" у Херсонській області, їх доправили до лікарні

граната,розтяжка

На Херсонщині двоє жителів підірвались на розтяжці, зараз за їхні життя борються лікарі.

Про це у Facebook повідомив перший заступник обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Правдиному Білозерської територіальної громади сталася трагедія. Двоє людей підірвалися на "розтяжці" (імовірно). Нині за їх життя борються лікарі. Такі випадки – це ще один елемент "визволення" Херсонської області орками", - йдеться в повідомленні.

Соболевський просить жителів Херсонщини бути обережними, не наближайтись до небезпечних предметів і повідомляти рятувальників про знахідки.

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Автор: 

вибух (4478) розтяжка (34) Херсонська область (5786)


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Тут усі поля і лісосмуги заміновано, дороги, села по периметру... Багато ще "брацьких дарів" роками знаходити будемо
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23.04.2022 19:42 Відповісти
Коли вже почнуть зриватися міни у оркостані щоб оті батьки російських військових звірів самі , на собі ВСЕ відчули й більше не хотіли навмародьореноє їхніми ********** речей українців?
Щоб ви перетворилися в гній від сіфілісу й п*янки, УЙОБКИ !
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23.04.2022 19:58 Відповісти
 
 