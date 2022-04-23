Закликаю жителів Харківщини залишатися на Великдень удома - є інформація про можливі ворожі провокації, - керівник ОВА Синєгубов

У ніч на неділю в Харківській області Нацполіція працюватиме в посиленому режимі, оскільки є інформація про підготовку провокацій з боку ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"За нашою інформацією, ворог навіть у Великдень готує провокації. Сьогодні, 23 квітня, з 19:00 години до 5:00 години ранку неділі, 24 квітня, на всій території Харківської області оголошено комендантську годину. За домовленістю з церквами богослужінь цієї ночі не буде. Пересуватися вулицями заборонено. Поліція працюватиме у посиленому режимі", - написав Синєгубов.

Він закликав мешканців не виходити на вулицю навіть після закінчення комендантської години.

"Укотре закликаю навіть після завершення комендантської години, незважаючи на свято, не виходити без потреби на вулицю. Давайте проведемо ці свята вдома і в безпечних місцях", - написав Синєгубов.

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