Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі та проведено "референдуми" - Україна вийде з будь-яких переговорних процесів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі знищення цивільних у Маріуполі та проведення псевдореферендумів, Україна вийде з переговорів.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проведено псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів. Але люди наші, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях на Херсонщині, Запорізькій області та на сході держави, повинні не допомагати окупантам", - наголосив президент.

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