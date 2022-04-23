Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі та проведено "референдуми" - Україна вийде з будь-яких переговорних процесів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі знищення цивільних у Маріуполі та проведення псевдореферендумів, Україна вийде з переговорів.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проведено псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів. Але люди наші, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях на Херсонщині, Запорізькій області та на сході держави, повинні не допомагати окупантам", - наголосив президент.
Топ коментарі
+37 Белла Богун
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+35 Nik Home #491151
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+30 Randall Flag #387882
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вбитих мало...
пацан к успеху шел, мечтал о майских шашлыках.
ему удовольствие обломали таким грубым и невоспитанным способом.
вот, пытается компенсировать, недоговороспособного из себя строит.
были бы у него и его советников больше мозгов, при такой мировой поддержке вообще не заикались бы каких либо переговорах.
велик шанс вернуть не только весь донбасс но и крым.
с мостом впридачу.
но что то мне подсказывает что команда янелохов сольет такой вариант.
лишь бы договориться посередине и наконец то расслабиться на майских шашлычках.
вова, путен пальчиком поманит, и поползешь, как миленький! ))
Крапка.
чи можна налякати їжака голою задницею?!
Вот к примеру завтра послезавтра будет атака на Северодонецк.
Получается если там будут погибшие то переговоры будут?))
Ви пробували проаналізувати з точки зору логіки будь-які два його суперечливі твердження, сказані не "з папірця"?
\ Та дайте повноваження щодо військової операції знаменитому бойовому генералу СЕРГІЮ КРИВОНОСУ. у нього блискуча кар"єра- від командира групи спецпризначення. командира 8-го Хмельницького полку спецпризначення до начальника Управління.спеціальних операцій Генерального штабу \ 2014 р. \. Особисто керував обороною Краматорського аеродрому.в 2014 р. Розробив із своєю командою стратегію бойового шикування українських Сил спеціальних операцій у співробітництві з НАТО. В січні 2016 р. призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій.ЗСУ. В березні 2019 р. призначений заступником секретаря РНБО. Звільнений в грудні 2020 р.. за проукраїнську позицію та професіоналізм. за те. що принципово відстоював свою точку зору щодо війни на Донбасі. Він є автором та розробником Законопроекту. про ТО. який вважався найкращим. але Кривоносу не вдалося добитися аудієнції у президента. щоб переконати його у позиціях та перевагах даного закону. Навпаки. президент звільнив генерала Кривоноса. як з посади заступника секретаря РНБО. так звільнив його у запас. На сьогодні Кривонос на передній лінії оборони. тому що він палкий патріот України. Але такому легендарному генералу ПІД СИЛУ РОЗРОБИТИ УНІКАЛЬНУ ОПЕРАЦІЮ щодо ДЕБЛОКАЦІЇ МАРІУПОЛЯ ! Так що. Генштаб України - РІШЕННЯ ЗА ВАМИ !
Какой дибил ему тексты пишет?
Це логіка не Гаранта Конституції, а логіка якось недалекого блазня!