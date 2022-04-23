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Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі та проведено "референдуми" - Україна вийде з будь-яких переговорних процесів, - Зеленський

буча,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі знищення цивільних у Маріуполі та проведення псевдореферендумів, Україна вийде з переговорів.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проведено псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів. Але люди наші, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях на Херсонщині, Запорізькій області та на сході держави, повинні не допомагати окупантам", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський спілкується із журналістами в Києві. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Маріуполь (3235)


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Топ коментарі
+37
Цирк під назвою "переговори з роісей" можна закривати
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23.04.2022 20:01
+35
ще ніззя - ще є надія заглянути в очко путлєра в пошуках миру...
вбитих мало...
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23.04.2022 20:05
+30
Хто взагалі проводить переговори з дебілами??? Чи ти їм хочеш у очі зазирнути знов? І по маланському звичаю домовитись "десь посередині"?
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23.04.2022 20:02
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Цирк під назвою "переговори з роісей" можна закривати
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23.04.2022 20:01 Відповісти
ще ніззя - ще є надія заглянути в очко путлєра в пошуках миру...
вбитих мало...
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23.04.2022 20:05 Відповісти
какая наивность..
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23.04.2022 21:10 Відповісти
це не наївність!
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23.04.2022 21:30 Відповісти
це ідея фікс у шмарклі
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24.04.2022 06:39 Відповісти
Хто взагалі проводить переговори з дебілами??? Чи ти їм хочеш у очі зазирнути знов? І по маланському звичаю домовитись "десь посередині"?
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23.04.2022 20:02 Відповісти
...такі самі дебіли.
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24.04.2022 07:09 Відповісти
Якесь воно ну не таке,не гетьман це точно.
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23.04.2022 20:02 Відповісти
Гетьман. Тільки дуже маленький.Мікро-гетьман. Мається на увазі розум, а не зріст.
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23.04.2022 20:25 Відповісти
Ну те що ві не втік і не злякався вже це викликає повагу
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23.04.2022 20:49 Відповісти
а куди йому втікати ? Для народу ,що вибрав гідність і боротьбу, при любих сценаріях втечі він стає "ніхто" .Ситуація,що склалась прийнятного вибору не залишає.
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23.04.2022 21:57 Відповісти
в Ростов хай тікає, до "легітімного"
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23.04.2022 23:41 Відповісти
А Ви би втекли ? I я не втiк би. Чи й не подвиг *****.
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23.04.2022 22:23 Відповісти
ахаха, не втік.. Грамоту видати, та нагородити медалькою у вигляді печенюшки! не втік.....Він "не лох", от і не втік... Херой!
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24.04.2022 04:21 Відповісти
у боневтік був один маршруто на ростов
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24.04.2022 06:40 Відповісти
І взагалі, з твоїм прапорцем не треба базікати. Спостерігай просто.
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23.04.2022 21:05 Відповісти
Еврей не можеть быть гетманом, это сюр..
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24.04.2022 03:02 Відповісти
так отож
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24.04.2022 06:41 Відповісти
Что наконец то дошло?
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23.04.2022 20:02 Відповісти
да вряд ли дошло.
пацан к успеху шел, мечтал о майских шашлыках.
ему удовольствие обломали таким грубым и невоспитанным способом.
вот, пытается компенсировать, недоговороспособного из себя строит.
были бы у него и его советников больше мозгов, при такой мировой поддержке вообще не заикались бы каких либо переговорах.
велик шанс вернуть не только весь донбасс но и крым.
с мостом впридачу.
но что то мне подсказывает что команда янелохов сольет такой вариант.
лишь бы договориться посередине и наконец то расслабиться на майских шашлычках.
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23.04.2022 20:50 Відповісти
а может хватит болтать ерундой и занятся операцией по деблокаде ?
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23.04.2022 20:02 Відповісти
А не пох. что там русофашисты проведут. Все равно ничего не изменится и территория от дамбаса до крыма останется нашей.
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23.04.2022 20:03 Відповісти
крым и донбасс он не хочет отвоевывать..
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23.04.2022 21:11 Відповісти
зарiкалася свиня гiвно не жерти.....
вова, путен пальчиком поманит, и поползешь, как миленький! ))
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23.04.2022 20:03 Відповісти
смишно.... ставит ультиматум Чикатило.
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23.04.2022 20:04 Відповісти
ну как сказать уже 1 раз сработал ультиматум - по азовстали, теперь ждем или сработает по референдуму
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23.04.2022 20:53 Відповісти
І що там спрацювало? Атаки не припинились.
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23.04.2022 21:14 Відповісти
Тобто нові псевдореспубліки. Альо- то окуповані території. Ти з бошкою товаришуєш таке казать. Перестать заглядать в різні отвори ***** ти повинно було припинити після Бучі.Тобі вже прямо про це світові лідери кажуть, але ж ти малохольне.
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23.04.2022 20:04 Відповісти
пля, кроме матов нет слов...
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23.04.2022 20:04 Відповісти
А якщо будуть знищені люди і не проведений референдум то будете і надалі переговорюватись?
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23.04.2022 20:05 Відповісти
Нє, Вєлічайший, давно пора закінчувати всі переговори з убивцями.
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23.04.2022 20:05 Відповісти
Будуть знишені? Може хтось знає скільки живих залишилось у Маріуполі, а точніше серед руїн "Азовсталі"?
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23.04.2022 20:06 Відповісти
Всі дії влади щодо наших людей у Маріуполі, ведуть до їх загибелі. Референдум для орків - не проблема. Так може варто не бла-бла-кати в пустоту, а вже зараз вийти із цих перемовин. Україні будь які перемовини з орками не вигідні, за вийнятком двох питань: повернення ВСІХ наших полонених і заручників і повне виведення військ окупантів з території України, в тому числі і з Криму.
Крапка.
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23.04.2022 20:08 Відповісти
стоп стоп... а репарации, контрибуции?
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23.04.2022 21:07 Відповісти
А нахєра... У всіх прийнятих законах - відшкодування втрат населення за час війни - за рахунок окупанта... А переговори про мир - це щоб це населення послати з відшкодуваннями - якраз за кораблем... Та визначіться якось, невже усіх за ідіотів, крім себе кохиних, рахуєте...
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23.04.2022 22:20 Відповісти
Там уже в Маріуполі майже всі знищені, кого ще?? а референдуми вже були. Що воно верзе
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23.04.2022 20:09 Відповісти
кокса завезли,вот и понесло
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23.04.2022 20:16 Відповісти
Братские могилы не в счет дебил?
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23.04.2022 20:09 Відповісти
Буча.Ірпінь. Гостомель. це не показник. що з **** ....ми нех....й розмовляти. Ми всі бачимо як тільки появився єрмак штопаний так і почались якісь мутки.
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23.04.2022 20:13 Відповісти
ю
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23.04.2022 20:18 Відповісти
Украине не переговоры в кацапской мразью надо вести а перевести войну на кацапскую территорию ,там всё должно гореть и взрываться ,ломаться и тонуть ,там вата должна дохнуть как мухи ....
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23.04.2022 20:19 Відповісти
Ну усьо. По домам. Правду сказав Обдристович:
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23.04.2022 20:19 Відповісти
У Люси мозги в жопе. Телега впереди кобылы бежит. Нарцисс ******
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24.04.2022 01:59 Відповісти
раніше тільки про Маріуполь говорив - тепер + про референдум. Паяц - весь час чекаєш від нього якоїсь херні та зради
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23.04.2022 20:29 Відповісти
А ми все ще хочемо заглянути путіну в очі?
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23.04.2022 20:43 Відповісти
Виглядає ну прям як Наполеон при Аустерліці. Добре працюють фотографи, респект. Але, як не крути, не орел, ні, не орел, а скоріш як гінеколог який мріє заглянути в очко божевільному фюреру.
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23.04.2022 20:48 Відповісти
проктолог...
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23.04.2022 22:09 Відповісти
це вже давно не новина. невже такфі заяви можуть якось налякати рашистів? хіба розсмішити! пора міняти риторику, пре..., ця вже більш як тиждень неефективна!
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23.04.2022 20:53 Відповісти
а те, що в інших областях - херсонський, наприклад, вже оголошено про референдум? - це ніщо?
чи можна налякати їжака голою задницею?!
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23.04.2022 20:55 Відповісти
Далося вам заморочуватися різноманітними нелегітимними "референдуми", коли все вирішиться у іншій площині.
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23.04.2022 21:50 Відповісти
Тобi ще мало трупiв у Марiуполi? Це вже переходить всi моральнi кордони. Людожери.
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23.04.2022 21:04 Відповісти
А почему только в Мариуполе??
Вот к примеру завтра послезавтра будет атака на Северодонецк.
Получается если там будут погибшие то переговоры будут?))
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23.04.2022 21:10 Відповісти
Що вiн несе? Лiкарi, перевiрте, будь ласка, на нормальнiсть.
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23.04.2022 21:11 Відповісти
Його Ляшко якоюсь вакциною вколов. чи то файзером, чи дибілайзером, чи придуркайзером....
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24.04.2022 04:24 Відповісти
Ни о чем...
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23.04.2022 21:12 Відповісти
Напугал ежа голой сракой. Выйдет из переговорного процесса. ***** ту Люсю. 😆
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23.04.2022 21:12 Відповісти
Читаючи деякі дописи, сумніваюся в адекватності їх носіїв. Президент поки виглядає дуже достойно. Слава Україні !
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23.04.2022 21:16 Відповісти
У чому полягає його достойність?

Ви пробували проаналізувати з точки зору логіки будь-які два його суперечливі твердження, сказані не "з папірця"?
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23.04.2022 23:17 Відповісти
пфффф,ото ти лизнуцв.преЗЕдент ******** відкритим текстом що вони чекають коли Маріуполь виріжуть до ноги,а тоді вони може вийдуть з переговорів,твій,так твій през виніс ВИРОК Маріку,******* гідність
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23.04.2022 23:43 Відповісти
Ух ты, значит, как здороваться за ручку с представителями убийц - так можно и зеленский является мировым лидером и новым мировым трендом презеденства. И вдруг - референдум по выходу из переговоров. А как же брехня от презедента в 2020 году по вопросу - в буковеле его нет, а где он. Он в буковеле, заверяла пресс-секретарь мендель. Но Оман не даст в оману, особенно фото с наушником-адвокатом.
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23.04.2022 21:42 Відповісти
З Маріупольом недостатньо, - тепер фіг з ним, а от як проведуть референдум... та скільки вже це слухати ***...
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23.04.2022 22:16 Відповісти
Як же ж довго думає президент ! Скоро 2 місяці. а він все думає. та гадає. як на кавовій гущі ! Якщо подоляк каже. що БУДУТЬ розробляти ПЛАН операції. то ЯК це розуміти. Те . що до цих пір ніякого ПЛАНУ щодо деблокації Маріуполя ЩЕ НЕ МАЄ ?!! І це говорить верховний головнокомандувач України ! ВІН І його зелена команда нав"язує суспільству думку. що порятунку для захисників та жителів Маріуполя НЕ ІСНУЄ. а єдиний вихід - це КАПІТУЛЯЦІЯ військового гарнізону \ спецпідрозділу Азов. морської піхоти. прикордонників. мвд \.
\ Та дайте повноваження щодо військової операції знаменитому бойовому генералу СЕРГІЮ КРИВОНОСУ. у нього блискуча кар"єра- від командира групи спецпризначення. командира 8-го Хмельницького полку спецпризначення до начальника Управління.спеціальних операцій Генерального штабу \ 2014 р. \. Особисто керував обороною Краматорського аеродрому.в 2014 р. Розробив із своєю командою стратегію бойового шикування українських Сил спеціальних операцій у співробітництві з НАТО. В січні 2016 р. призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій.ЗСУ. В березні 2019 р. призначений заступником секретаря РНБО. Звільнений в грудні 2020 р.. за проукраїнську позицію та професіоналізм. за те. що принципово відстоював свою точку зору щодо війни на Донбасі. Він є автором та розробником Законопроекту. про ТО. який вважався найкращим. але Кривоносу не вдалося добитися аудієнції у президента. щоб переконати його у позиціях та перевагах даного закону. Навпаки. президент звільнив генерала Кривоноса. як з посади заступника секретаря РНБО. так звільнив його у запас. На сьогодні Кривонос на передній лінії оборони. тому що він палкий патріот України. Але такому легендарному генералу ПІД СИЛУ РОЗРОБИТИ УНІКАЛЬНУ ОПЕРАЦІЮ щодо ДЕБЛОКАЦІЇ МАРІУПОЛЯ ! Так що. Генштаб України - РІШЕННЯ ЗА ВАМИ !
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23.04.2022 22:42 Відповісти
Опять этот идиотизм о референдумах во время войны....
Какой дибил ему тексты пишет?
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23.04.2022 22:44 Відповісти
Якийсь "психіатр" типу Ляшко...
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24.04.2022 04:27 Відповісти
ПНХ!
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23.04.2022 22:46 Відповісти
як же ж воно дістало вже своїми хрипливими випорожненнями...наполеончик засраний.
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23.04.2022 22:51 Відповісти
як же воно вже дістало, мутило...наполеончик кумарний..
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23.04.2022 22:54 Відповісти
А тих, хто ВЖЕ загинув не достатньо? А тих "референдумів", що ВЖЕ проведені не досить тобі? Чи це за іншої каденції, тому не рахується?
Це логіка не Гаранта Конституції, а логіка якось недалекого блазня!
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23.04.2022 23:18 Відповісти
упоротость в желании взглянуть в глаза военному преступнику и убийце путенину говорит о неадекватности человека... человека?
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24.04.2022 01:20 Відповісти
не просто говорит, а кричит об этом ! свидетельствует!
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24.04.2022 04:25 Відповісти
Ще є надія отримати ярлик на князювання з руки самого Путлера років на 20 як Лукашенко.
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24.04.2022 04:51 Відповісти
Тобі тошнить, але ти всеодно ходиш на помойку гівно жерти.
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24.04.2022 06:58 Відповісти
...И призывают к штыковой атаке на Мариуполь , 120 км по открытой степи. Придурки.
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24.04.2022 08:14 Відповісти
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24.04.2022 08:18 Відповісти
Той ви...****** іще хоче "перемовлятися" з крокодилом!
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24.04.2022 16:12 Відповісти
 
 