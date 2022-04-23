На Харківщині автомобіль підірвався на ворожій міні, двоє людей загинули, - прокуратура. ФОТО

У Богодухівському районі Харківщини на ворожій міні підірвався автомобіль. Двоє чоловіків загинули.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.

"23 квітня близько 16 години на автодорозі поблизу с. Чорноглазівка Богодухівського району двоє чоловіків, які їхали на автівці, підірвались на міні, залишеній російськими окупантами. Чоловіки отримали вибухову травму, від якої загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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