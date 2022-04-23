Раджу "покидькам із ОПЗЖ" тихо піти з Ради, поки їх не винесли, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав членів колишньої ОПЗЖ, не перейменовуватися і підлаштовуватися, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту, "поки не винесли".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив у ефірі національного телемарафону 23 квітня.

Він зазначив: "Ось зараз дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну до нашої країни, яка постійно… всі 8 років її члени казали, що "ми - брати, любов-дружба-жвачка, Москва - це наше все", вони зараз перейменувалися в іншу якусь інституцію. І ці покидьки вважають, що вони мають знаходитися в нашій Верховній Раді.

Та вони мають тихо-спокійно звідти піти. Вони не мають чекати народного трибуналу. Вони не розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать... Цим людям, які закликали сюди Путіна на всіх наших телеканалах. Коли всі ці бойки, шуфричі та інша мерзота казала: з Путіним треба дружити, він хороший, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ…

Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, бо наші війська їх звідти винесуть вперед ногами і не факт, що живими".

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