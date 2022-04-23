Раджу "покидькам із ОПЗЖ" тихо піти з Ради, поки їх не винесли, - Данілов
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав членів колишньої ОПЗЖ, не перейменовуватися і підлаштовуватися, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту, "поки не винесли".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив у ефірі національного телемарафону 23 квітня.
Він зазначив: "Ось зараз дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну до нашої країни, яка постійно… всі 8 років її члени казали, що "ми - брати, любов-дружба-жвачка, Москва - це наше все", вони зараз перейменувалися в іншу якусь інституцію. І ці покидьки вважають, що вони мають знаходитися в нашій Верховній Раді.
Та вони мають тихо-спокійно звідти піти. Вони не мають чекати народного трибуналу. Вони не розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать... Цим людям, які закликали сюди Путіна на всіх наших телеканалах. Коли всі ці бойки, шуфричі та інша мерзота казала: з Путіним треба дружити, він хороший, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ…
Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, бо наші війська їх звідти винесуть вперед ногами і не факт, що живими".
Будь ласка, зачекайте...
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Кожен там вкрав як не вишки, то не сплатив податки. Є закон про колаборацію. Що вам ще потрібно аби нарешті навести лад в країні????????!
Бо доведеться відповідати за відсутність оборони з боку Білорусі, розміновані виходи з Криму, здані у перші ж дні Нову Каховку, Херсон, Мелітополь, Бердянськ, швидко оточений Марік!
Ти ж секретар РНБО чи д'ячок у церкві? "Вєрілі - нє вєрілі"...
😇Само название указывает. ОПЗЖ больше не оппозиционная платформа, она за мир. Очевидно, за мир с Офисом президента.
😮Буквально вчера Верховная рада отошла от работы в прежнем режиме, когда все вопросы решались на заседании глав фракций. В сессионном зале снова включили табло. И, о чудо! Фракция ПЗЖМ (экс-ОПЗЖ) голосовала идеально синхронно со "Слугами народа".
📊То есть, представьте себе! Депутаты "Слуги народа" из Группы Разумкова, по отдельным вопросам дискутируют, где-то не голосуют, где-то вносят поправки. А ПЗЖМ в то же время колеблется исключительно вместе с линией партии. Правящей.
😎Как говорилось в известном советском фильме: "Галантерейщик и кардинал - это сила!" Ермак и Левочкин!.. Ну, вы понимаете.
Телеграм канал Печерский холм
Данілов або цього не розуміє, або грає дурня, що не дивно, з огляду на оточен.
Пожурят и отпустят за границу? Даже если она для всех остальных закрыта.
Данілов, і що, млять???
Доречі свого часу Аваков і ківу озброював...
Знаєте, як кліщів витягують? Петлю за шийку і витягують.
Но не надо забывать про опзж(регионалов и коммунистов) в областных и городских, районных радах.
Они уже мрази меняют название опзж на партию "за Полтавщину", "партия за мир во всём мире" и т.д.
Эти мрази думают спрятаться за новой вывеской и деньгами отобранными у народа Украины.
У них много прикормленных судей, прокуроров, полицейских, адвокатов.
В этих судах им раздолье.
Но их снесут всё равно.
Дуже шкода, що шуфрича не завалили під час фотосесіїї. Ну хоча б одного баранчика-охорнця, коли той за пістолетом смикався.