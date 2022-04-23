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Раджу "покидькам із ОПЗЖ" тихо піти з Ради, поки їх не винесли, - Данілов

данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав членів колишньої ОПЗЖ, не перейменовуватися і підлаштовуватися, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту, "поки не винесли".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив у ефірі національного телемарафону 23 квітня.

Він зазначив: "Ось зараз дуже дивна подія сталася у Верховній Раді. Партія, яка привела війну до нашої країни, яка постійно… всі 8 років її члени казали, що "ми - брати, любов-дружба-жвачка, Москва - це наше все", вони зараз перейменувалися в іншу якусь інституцію. І ці покидьки вважають, що вони мають знаходитися в нашій Верховній Раді.

Та вони мають тихо-спокійно звідти піти. Вони не мають чекати народного трибуналу. Вони не розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать... Цим людям, які закликали сюди Путіна на всіх наших телеканалах. Коли всі ці бойки, шуфричі та інша мерзота казала: з Путіним треба дружити, він хороший, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ…

Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, бо наші війська їх звідти винесуть вперед ногами і не факт, що живими".

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+40
Нехай их самый главный герой Украины Коля Сракотряс из наградного маузера расстреляет.
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23.04.2022 20:16
+38
Данилыч ,ты видать не в себе ,их ДАВНО надо было вынести ,при чём НОГАМИ ВПЕРЁД !
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23.04.2022 20:15
+26
Демокоратії бавитесь??? а як на рахунок військового стану? одного достатьно було пристрілити на блок посту Шухрича інші б задумались
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23.04.2022 20:28
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Данилыч ,ты видать не в себе ,их ДАВНО надо было вынести ,при чём НОГАМИ ВПЕРЁД !
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23.04.2022 20:15 Відповісти
У вас прокурори, слідчі, більшість парламентська. Немає повноважень???..
Кожен там вкрав як не вишки, то не сплатив податки. Є закон про колаборацію. Що вам ще потрібно аби нарешті навести лад в країні????????!
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23.04.2022 20:37 Відповісти
Данілов, тобі теж вже час з'********.
Бо доведеться відповідати за відсутність оборони з боку Білорусі, розміновані виходи з Криму, здані у перші ж дні Нову Каховку, Херсон, Мелітополь, Бердянськ, швидко оточений Марік!
Ти ж секретар РНБО чи д'ячок у церкві? "Вєрілі - нє вєрілі"...
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23.04.2022 20:47 Відповісти
Таки да!!
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23.04.2022 20:49 Відповісти
грохнуть ******** и зелебобиков а не піти лайно собаче трясця
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23.04.2022 21:37 Відповісти
За новостями с фронта украинцы совершенно не заметили крайне важного события в их жизни. По-этому, мы поздравляем их всех с формированием в Верховной раде новой провластной коалиции. Вошли в нее, естественно "Слуга народа" и ОПЗЖ. То есть, извините, фракция "Платформа за мир и жизнь", как теперь называется новый проект Сергея Левочкина.

😇Само название указывает. ОПЗЖ больше не оппозиционная платформа, она за мир. Очевидно, за мир с Офисом президента.

😮Буквально вчера Верховная рада отошла от работы в прежнем режиме, когда все вопросы решались на заседании глав фракций. В сессионном зале снова включили табло. И, о чудо! Фракция ПЗЖМ (экс-ОПЗЖ) голосовала идеально синхронно со "Слугами народа".

📊То есть, представьте себе! Депутаты "Слуги народа" из Группы Разумкова, по отдельным вопросам дискутируют, где-то не голосуют, где-то вносят поправки. А ПЗЖМ в то же время колеблется исключительно вместе с линией партии. Правящей.

😎Как говорилось в известном советском фильме: "Галантерейщик и кардинал - это сила!" Ермак и Левочкин!.. Ну, вы понимаете.

Телеграм канал Печерский холм
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23.04.2022 21:45 Відповісти
Нехай их самый главный герой Украины Коля Сракотряс из наградного маузера расстреляет.
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23.04.2022 20:16 Відповісти
А хто їх винесе? Толя Катлєта? Пістолєта для цього видали?
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23.04.2022 20:16 Відповісти
Він вже не Катлєта, він - Мітбол.
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23.04.2022 20:45 Відповісти
ага, смотри! так они и побежали!
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23.04.2022 20:16 Відповісти
Допомогти їм не хочете?
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23.04.2022 20:18 Відповісти
А хто їм буде підголосовувати потрібні закони?
Данілов або цього не розуміє, або грає дурня, що не дивно, з огляду на оточен.
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23.04.2022 21:18 Відповісти
Підтримую. Допоможу виністи, вперед ногами.
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23.04.2022 20:18 Відповісти
А Вова зеленьський не казав ,що ми брати? Теж "покидьок"?
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23.04.2022 20:18 Відповісти
Підтримую! Допоможу виністи, вперед ногами. Королівську залишити, посадити на "кішчачій кірм".
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23.04.2022 20:20 Відповісти
Так вони ж з твого дозволу,товариш данілов,з телеканалів і закликали,чи забув?
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23.04.2022 20:23 Відповісти
Шуфрич своїм битим ****** вже не відкупиться
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23.04.2022 20:23 Відповісти
А ти де був,товариш данілов?
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23.04.2022 20:24 Відповісти
А почему их не судить? Они ж изменники. Публичные выступления и призывы к свержения власти это госизмена, статья.
Пожурят и отпустят за границу? Даже если она для всех остальных закрыта.
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23.04.2022 20:24 Відповісти
Що значить піти? Привели країну до катастрофи й просто так піти? Взагалі, це підсудне діло. Як мінімум "держзрада".
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23.04.2022 20:24 Відповісти
Им нельзя идти тихо. Их надо судить.
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23.04.2022 20:25 Відповісти
Нєужелі оні готовілі пакушеніє на Найвєлічайшего?
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23.04.2022 20:25 Відповісти
CША вислали комуняк дуже давно з краіни.Так вони не зробили війну в америці.Алеж комунізм прописан як головний ворог США.Так чому Україна вагається вислати всіх ворогів з ОПЗЖ та інших.А також заборонити право на політичну діяльність кожного з покидькив а також щоб всі опзж та іньши Шаріі подібні не могли займати посади в державних установах.Що тяжко це зробити?
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23.04.2022 20:27 Відповісти
Демокоратії бавитесь??? а як на рахунок військового стану? одного достатьно було пристрілити на блок посту Шухрича інші б задумались
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23.04.2022 20:28 Відповісти
У охоронців шуфрича і бойка була зброя зі спиляними номерами. І що???
Данілов, і що, млять???
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23.04.2022 20:38 Відповісти
За два з половиною року Данилов родив спіч вартий уваги та й підтримки.Ну якщо б ще й організував виконання висловних думок...
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23.04.2022 20:29 Відповісти
а татаров?
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23.04.2022 20:29 Відповісти
а як же татаров?
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23.04.2022 20:31 Відповісти
Вислати їх з краіни як США зробили с комуняками а як мінімум заборонити політичну діяльність кожному опзжисту або іньшим покидькам та заборонити займати посади в державних установах
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23.04.2022 20:32 Відповісти
А то шо? Та вони скоро в коаліцію з зеленими ввійдуть. Вже хором стали голосувати за все "зелене".
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23.04.2022 20:33 Відповісти
Данілов, ти тупий. В минулому парламенті їми навіть не смерділо. То ж не тринди за 8 років. Бошкі свої вони підняли при вашій шоблі, при папередніках вони сиділи тихо- тихо. Портнов з коломойшею приперлись під інавгурацію найвеличнішого і татарова з гогішвілями ви пригріли. То ж не тринди, борець за справедливість. У вас риги або їх помічники займають 70% посад.З подоляка свого почни.
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23.04.2022 20:36 Відповісти
Данілов, а ти не хочещ вибачитись перед українцями та піти застрелитись?!!!
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23.04.2022 20:37 Відповісти
У мене таке враження ,що вони до виборів готуються., Зе-призидент знайшов найглибшу "ямку" в Києві, і розповідає як він буде всіх "бомбить",еРеНбаяніст всіх ворогів виносить, крім медведчука(немає методів...), ну а стечкіна Колюне, мабуть попередження Леросу!
Доречі свого часу Аваков і ківу озброював...
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23.04.2022 20:39 Відповісти
Як це просто "піти"???!!! ...Якщо дозволите їм зникнути з країни-будете на їхньому місці!
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23.04.2022 20:41 Відповісти
Так чому не винесеш, навіщо чекати хлопців? А потім ще справи на них заводити... Поки є можливість всіх тихенько прибрати.
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23.04.2022 20:55 Відповісти
Орууу, не треба радити! примите закон, чтоб члены запрещённых партий не могли больше быть при должностях и фсё.......
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23.04.2022 20:55 Відповісти
Заборонити! тим хто бувв опзж займатися держаосади взагалi, шо за цирк радити!!!!
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23.04.2022 20:59 Відповісти
Це кліщі! Кліщі, які впились в українську землю!
Знаєте, як кліщів витягують? Петлю за шийку і витягують.
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23.04.2022 21:00 Відповісти
Просто піти замало. Бойко наприклад власник Волиньобленерго....і не тільки.
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23.04.2022 21:03 Відповісти
Молодец!Вот это правильно сказал!
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23.04.2022 21:13 Відповісти
Сказати не значить зробити.
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23.04.2022 22:40 Відповісти
Мрійте! Схоже мало хто помітив створену партію «Платформа за життя та мир» яку створив Ю.Бойко. Більш того, ця партія вже не є опозиційною. І ще трохи додам- ця партія повністю дублє голосування партії Зе! Ось таке воно - інтернетова популярність Зе.
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23.04.2022 21:16 Відповісти
не забуваємо уйобка Ахметова і його помийку "Сегодня" - блювати хочеться від читання
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23.04.2022 21:21 Відповісти
Там пів Ради треба виносити
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23.04.2022 21:25 Відповісти
відправити на парашу покидьків.
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23.04.2022 21:47 Відповісти
Молодец Данилов!
Но не надо забывать про опзж(регионалов и коммунистов) в областных и городских, районных радах.
Они уже мрази меняют название опзж на партию "за Полтавщину", "партия за мир во всём мире" и т.д.
Эти мрази думают спрятаться за новой вывеской и деньгами отобранными у народа Украины.
У них много прикормленных судей, прокуроров, полицейских, адвокатов.
В этих судах им раздолье.
Но их снесут всё равно.
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23.04.2022 22:02 Відповісти
Кінчати з ними треба!
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23.04.2022 22:10 Відповісти
Сказати не значить зробити.
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23.04.2022 22:38 Відповісти
шуфрича , до речі , не повісили досі .
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23.04.2022 22:54 Відповісти
Ще краще почати з бойко. Завалити потвору (можна з охороняцми).
Дуже шкода, що шуфрича не завалили під час фотосесіїї. Ну хоча б одного баранчика-охорнця, коли той за пістолетом смикався.
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23.04.2022 22:59 Відповісти
Ці бездарі нічого більше робити не вміють, окрім як пихато красти державні кошти в Раді. Добровільно не підуть. Тому тільки виносити.
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23.04.2022 23:25 Відповісти
 
 