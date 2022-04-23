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Новини Війна
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Ми повертатимемо окуповані території, як тільки у нас буде важка зброя, - Зеленський

крым

Президент Володимир Зеленський заявив, що деокупація територій від російських загарбників залежить від того, як швидко прибуде важка зброя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"Моя позиція особиста, людська, але перш за все, як президента: все, що вони прорвуть, все, що вони, не дай боже, окупують, ми все повернемо. Це буде питання не 10-20 років, або не війни з 2014 року, восьмирічної. Це буде питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона у нас буде, як тільки її буде достатньо, повірте, ми повертатимемо одразу ту чи іншу територію, яка є тимчасово окупованою", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) деокупація (950)


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Топ коментарі
+30
Головне не вештайся під ногами у військових не заважай їм працювати та не лізь зі своїми порадами..
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23.04.2022 20:25
+27
Если мы победим, то это будет заслуга Зеленского, Арахамии и Арестовича. Если нет - виноваты будут Байден, немцы и марсиане, которые не дали нам световые мечи, , термоядерные реакторы, телепортаторы, машины времени и лучи смерти!
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23.04.2022 20:28
+27
обратите внимание - пять минут не прошло, а у вовы три совершенно противоречащих друг другу заявления!
ау! ОПа! отключите Зеленского от розетки радио!
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23.04.2022 20:28
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Та вже бачимо як ти крим звільнив балабол.
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23.04.2022 20:22 Відповісти
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23.04.2022 21:02 Відповісти
зеля клован жидакаломойши
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23.04.2022 22:41 Відповісти
Не Петро а Гелетей
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23.04.2022 20:55 Відповісти
І ПЕТРО робив все аби до того йшло,відбудовував армію а не *******
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23.04.2022 21:14 Відповісти
вазеленский штопанньій нацюцюрник
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23.04.2022 22:42 Відповісти
Да и войну остановил.
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23.04.2022 23:22 Відповісти
у европейцев после его интервью много вопросов- например почему он не требовал технику и не рвался освобождать территории осенью или летом? или в январе?
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23.04.2022 20:23 Відповісти
Это вранье, ведь даже покупку б\ушной техники Германия заблокировала. А США и Великобритания давали то что могли когда понимали неизбежность войны. Тяжелое вооружение не давали потому что не верили в победу Украины и переживали что большинство переданых вооружений попадет в руки врага.
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23.04.2022 20:38 Відповісти
боялись шоб не вьішло как в афгане
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23.04.2022 22:48 Відповісти
Вчора тут на цензорі писали що в ЗСУ більше танків на ходу, ніж в кацапів.
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23.04.2022 20:24 Відповісти
Ну Ви ж в це не повірили?
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24.04.2022 00:48 Відповісти
Головне не вештайся під ногами у військових не заважай їм працювати та не лізь зі своїми порадами..
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23.04.2022 20:25 Відповісти
Без нього ж жоден танк не заводиться. Арестович казав.
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23.04.2022 20:33 Відповісти
Всё верно, военные без клоуна знают, как воевать.
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23.04.2022 23:21 Відповісти
Обязательно такие анонсы делать? Сказал бы что мы уже пошли в контр атаку. Пускай кацапоиды напрягутся и ждут пока не усрутся.
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23.04.2022 20:25 Відповісти
Опять Зеленский рассказал о безопасности и нейтралитете для Украины Мы 30 лет были нейтральными и вот пожинаем плоды. А почему бы не потребовать от расеи аналогичный внеблоковый статус? Пусть для начала распустят ОДКБ. А нашему президенту надо подарить учебник по истории Украины
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23.04.2022 20:26 Відповісти
то Арестович таке казав? шо будем повертати? та казав за Херсон Арестовия.що орки самі підуть..аякжеж ..вірю
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23.04.2022 20:26 Відповісти
вірити обдристовичу,то себе найо...,ой обманювати...
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23.04.2022 23:58 Відповісти
"Как только она у нас будет" ... "как только её будет достаточно" - звучит как "после дождичка в четверг".
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23.04.2022 20:27 Відповісти
Ні , звучить як зовсім скоро, не сси кацапчєг.... ******* рашиzzдам вже близько.
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23.04.2022 23:16 Відповісти
Если мы победим, то это будет заслуга Зеленского, Арахамии и Арестовича. Если нет - виноваты будут Байден, немцы и марсиане, которые не дали нам световые мечи, , термоядерные реакторы, телепортаторы, машины времени и лучи смерти!
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23.04.2022 20:28 Відповісти
обратите внимание - пять минут не прошло, а у вовы три совершенно противоречащих друг другу заявления!
ау! ОПа! отключите Зеленского от розетки радио!
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23.04.2022 20:28 Відповісти
мабуть запропонує обміняти зброю на території. він же в нас миротворець куєв.
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23.04.2022 20:38 Відповісти
Ага. Как только Нептунов штук 20 построим которые из-за тебе не построили
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23.04.2022 20:37 Відповісти
В Криму зрозуміли? Швиденько все продавайте і линяйте!
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23.04.2022 20:38 Відповісти
Вже є свічблейди, байрактари, ріпери, квітник, піон... Чому не рубається орківське оточення Маріуполя та Херсону?
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23.04.2022 20:43 Відповісти
Работа идет. Сложно сказать когда будет наступление, но есть надежда что как минимум в Херсоне противник поступит как под Киевом и сам убежит. Этим мы сохраним сотни жизней наших воинов.
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23.04.2022 20:49 Відповісти
Я так розумію, до таких дрібничок, як життя цивільних, та, тим більше, інфраструктура, нікому немає діла? Типу, хай собі гвалтують, убивають, грабують, так? Будемо просто чекати поки кацапи самі підуть, шикарний план, повністю достойний зе-головнокомандуючого.
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23.04.2022 21:04 Відповісти
Ictv вже цинічно обізвала салтівський район, де вже більше 500 жертв у Харкові як 'жертвою для перемоги'.
Цинічні потвори. Тих людей ніхто не евакуював, а у місцевого волонтера,, там, на салтівці, який припаси розвозив навіть автівку відібрали, своі ж.
Як у Львові впала ракета яка зачепила тих же харків'ян які туди приїхали так такий галас підійняли. А як у Харкові вже впали тисячі ракет так все в нормі.
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23.04.2022 22:44 Відповісти
А чому окупанти самі підуть? Що має вплинути на них щоб вони прийняли таке дивне рішення?
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24.04.2022 00:51 Відповісти
Запад, дайте оружие и Украина освободит свою территорию и восстановит мир и спокойствие во всем регионе и мире. Это надо делать сегодня и не растягивать на долгие годы. Иначе эта война будет развиваться и быть в семье каждого человека мира, с каждого утра.
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23.04.2022 20:55 Відповісти
При таком Залужном можно было освободить донбас за неделю год назад. И что?
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23.04.2022 20:59 Відповісти
тогда какого черта ты постоянно далдычишь о каких то там переговорах?
перестань вообще что либо вякать на эту тему.
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23.04.2022 21:11 Відповісти
Це він каже сьогодні, а завтра буде як з Маріуполем у сьогоднішньому «вихлопі» про неможливість деблокування військовим шляхом. Зеля завжди може казати, що важкого озброєння недостатньо. Спрбуйте заперечити
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23.04.2022 22:20 Відповісти
То навіщо ж тоді тобі преговори про "територіальну цілісність" та про Крим і донбас?
А в Президента України немає проблем із здоров'ям?...
Він здатний виконувати свої повноваження?...
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23.04.2022 22:39 Відповісти
ееххх..БОріса би в прези
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23.04.2022 22:55 Відповісти
20 April, 14:55 Тарас Чорновіл:
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
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23.04.2022 22:59 Відповісти
Санкції не знімуть. Захід лише одними санкціями, але справжніми, за рік доведе расєюшку до повного банкрутства. Якщо захоче. Версія Чорновола правдоподібно, цілком можливо, що саме так все і відбувалось.
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24.04.2022 01:00 Відповісти
санкцій поки можна сказати немає, росія досі мілярд доларів щодня отримує від продажу нафти й газу.
А справжні санкції навряд чи введуть, чекають хімічної чи ядерної атаки
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24.04.2022 03:41 Відповісти
ти знаєш, що вони цього не зроблять? тебе історія нічого не вчить?
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24.04.2022 04:31 Відповісти
Коли ж уже Україна почне не тільки просити, але й САМОСТІЙНО ВИРОБЛЯТИ артилерійські снаряди та іншу "важку зброю"?
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24.04.2022 02:33 Відповісти
ну дороги добудують і почнуть
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24.04.2022 03:42 Відповісти
Не хотелось бы отговорок, только если... Европе без разницы где граница Украины для них главное что бы война закончилась и не было проблем тем самым для них , не будут поставлять много тяжелого оружия что бы продолжения войны не было. Это надо учесть и понимать
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24.04.2022 04:15 Відповісти
***, яке ж воно недолуге!
За хоч одне твердження воно колись відповідало?.....
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24.04.2022 04:28 Відповісти
Якісь односторонні тут коментарі. Схоже ботоферма налетіла.
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24.04.2022 05:32 Відповісти
Ну то чого ж ти своїх пригожинців подоляківців в 5:45 ранку на Великдень не покликало?
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24.04.2022 11:28 Відповісти
 
 