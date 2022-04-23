Ми повертатимемо окуповані території, як тільки у нас буде важка зброя, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що деокупація територій від російських загарбників залежить від того, як швидко прибуде важка зброя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.
"Моя позиція особиста, людська, але перш за все, як президента: все, що вони прорвуть, все, що вони, не дай боже, окупують, ми все повернемо. Це буде питання не 10-20 років, або не війни з 2014 року, восьмирічної. Це буде питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона у нас буде, як тільки її буде достатньо, повірте, ми повертатимемо одразу ту чи іншу територію, яка є тимчасово окупованою", - наголосив президент.
Топ коментарі
+30 Alex Dev #442192
показати весь коментар23.04.2022 20:25
+27 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар23.04.2022 20:28
+27 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар23.04.2022 20:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ау! ОПа! отключите Зеленского от розетки радио!
Цинічні потвори. Тих людей ніхто не евакуював, а у місцевого волонтера,, там, на салтівці, який припаси розвозив навіть автівку відібрали, своі ж.
Як у Львові впала ракета яка зачепила тих же харків'ян які туди приїхали так такий галас підійняли. А як у Харкові вже впали тисячі ракет так все в нормі.
перестань вообще что либо вякать на эту тему.
А в Президента України немає проблем із здоров'ям?...
Він здатний виконувати свої повноваження?...
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
А справжні санкції навряд чи введуть, чекають хімічної чи ядерної атаки
За хоч одне твердження воно колись відповідало?.....
пригожинцівподоляківців в 5:45 ранку на Великдень не покликало?