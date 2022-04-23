Ми повертатимемо окуповані території, як тільки у нас буде важка зброя, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що деокупація територій від російських загарбників залежить від того, як швидко прибуде важка зброя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.

"Моя позиція особиста, людська, але перш за все, як президента: все, що вони прорвуть, все, що вони, не дай боже, окупують, ми все повернемо. Це буде питання не 10-20 років, або не війни з 2014 року, восьмирічної. Це буде питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона у нас буде, як тільки її буде достатньо, повірте, ми повертатимемо одразу ту чи іншу територію, яка є тимчасово окупованою", - наголосив президент.

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