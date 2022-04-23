УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Війна
8 221 89

Зеленський про переговори з РФ: Найактуальніші питання - гарантії безпеки і нейтральність, доля Донбасу та Криму. Все інше - політичні понти

перемовини

Президент Володимир Зеленський назвав найголовніші цілі перемовин з РФ.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Найактуальніші питання - гарантії безпеки і нейтральність, доля Донбасу та Криму. Вважаю, що більше питань не існує. Все інше - це політичні понти", - сказав президент.

Також читайте: Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) переговори з Росією (1098)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
"Найактуальніші питання - гарантії безпеки і нейтральність" - Що це за ******? Чи це він про нейтральний статус підерації?
показати весь коментар
23.04.2022 20:29
+47
яка бл** нейтральність дибл?
Фіни та шведи в НАТО вступають, а у нас нейтральність?
30 років були нейтральними...
показати весь коментар
23.04.2022 20:33
+45
яких ти ***** від них гарантій хочеш, асфальтна хворобо?
показати весь коментар
23.04.2022 20:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Найактуальніші питання - гарантії безпеки і нейтральність" - Що це за ******? Чи це він про нейтральний статус підерації?
показати весь коментар
23.04.2022 20:29 Відповісти
Гарантії від кого?Нейтральний статус кого?Зараз війна,про які політичні понти йдеться і від кого саме вони виходять?
показати весь коментар
23.04.2022 20:35 Відповісти
То відробляє оманське лаве
показати весь коментар
23.04.2022 20:35 Відповісти
Демілітаризація орків та репарації?? Та це все мєлочі ... Амєріка з європою за все заплатять..?
показати весь коментар
23.04.2022 20:45 Відповісти
Боріс Джонсон: «Я справді не розумію, як українці можуть так легко сісти та дійти якихось домовленостей. Як ви можете вести переговори з крокодилом, якщо він затиснув вашу ногу в пащі?» - дивується прем'єр
показати весь коментар
23.04.2022 21:33 Відповісти
Джонсон казав це про українців. А нейтральність потрібна Зеленському.
Закономірно, що різні нації відстоюють свої власні пріорітети в жорсткому світі, які не часто співпадають.
показати весь коментар
23.04.2022 21:59 Відповісти
Якщо хочете жити в безпеці та спокіно працювати, ми маємо бути членом та під захистом НАТО. Інакше ці судороги не закінчаться ніколе. Та інвестори в таку незахищену країну не підуть - це гарантоване злиденство. Ми як найменше, вже 8 років бачімо наслідки політики нейтральності. Цьому треба покласти край. Чістка влади від російских кротів та вступ до НАТО - це єдина формула спасіння. Нажаль, устами Зеленського зара мовлять російскі кроти з ОП, їхні призвища всі добре знають.
показати весь коментар
23.04.2022 21:53 Відповісти
Тарас Черновіл викриває, чому насправді Україна не пішла в НАТО.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeiNeXWy14fo%3Ft%3D4003&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier

"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.

Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".



показати весь коментар
23.04.2022 23:28 Відповісти
Слов нет. Бег по кругу.
показати весь коментар
23.04.2022 20:30 Відповісти
Яка к бісам "нейтральність"?! Дебіл він. Ми прямо зараз пожинаєм плоди нашої "нейтральністі". Дайте йому по голові, хтось, хай отямиться!
показати весь коментар
23.04.2022 21:29 Відповісти
Згодна з вами.
показати весь коментар
24.04.2022 22:57 Відповісти
яких ти ***** від них гарантій хочеш, асфальтна хворобо?
показати весь коментар
23.04.2022 20:31 Відповісти
Тут все просто пояснюється:
20 April, 14:55 Тарас Чорновіл:
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
показати весь коментар
23.04.2022 21:43 Відповісти
Гарантии безопасности от московии - это уже по части судебной психиатрии.
показати весь коментар
23.04.2022 20:32 Відповісти
От кого гарантии безопасности? От Параши? А дамбас и крым и люди оказавшиеся в окупации отдельно от Украины? Если ты подпишешь ету х***ню можно даже не отстраивать разрушенные города. Никто в Украину не вернется. А после открытия границ еще и остальные выедут. Я не собираюсь терпеть унижения и насмешки от кацапоидов а через 5 лет опять встречать росийские ракеты и армию орков только теперь уже не150 тысяч а в несколько миллионов, в том числе мобилизованных на окупированных территориях.
показати весь коментар
23.04.2022 20:32 Відповісти
А інших питань і немає.
показати весь коментар
23.04.2022 20:33 Відповісти
да, вова! путен даст тебе гарантии безопасности, пообещает вернуть Крым и Донбасс и даже напишет расписку!
не, ребята..., слышать это совершенно невыносимо! пойду-ка я, пока тихо, лучше в Фолыч погоняю.....
показати весь коментар
23.04.2022 20:33 Відповісти
яка бл** нейтральність дибл?
Фіни та шведи в НАТО вступають, а у нас нейтральність?
30 років були нейтральними...
показати весь коментар
23.04.2022 20:33 Відповісти
Людські жертви, розрушенні міста і села, Бердянськ, Херсон і багато іншого і це все ПОЛІТИЧНІ ПОНТИ?. Це лютий пи?дець.
показати весь коментар
23.04.2022 20:33 Відповісти
Без коментарів.........ць
показати весь коментар
23.04.2022 20:33 Відповісти
Та й сам ти невдалий понт
показати весь коментар
23.04.2022 20:34 Відповісти
какие гарантии бзопасности может требовать жертва от убийцы????????? ты что совсем того?????
показати весь коментар
23.04.2022 20:34 Відповісти
Яка нейтральність, Буратінка ? Ні, воно таки тупе!
показати весь коментар
23.04.2022 20:35 Відповісти
Супер дипломат, супер активный презедент Украины по вступлению страны в НАТО. Оно не верит в ЗСУ и Народ Украины - оно дерьмо в Украине.
показати весь коментар
23.04.2022 20:35 Відповісти
Згідно Конституції України нейтральність зеленського буде забезпечена в Ростові
показати весь коментар
23.04.2022 20:35 Відповісти
***** непередбачуване.
показати весь коментар
23.04.2022 20:35 Відповісти
і зейло також
показати весь коментар
23.04.2022 20:51 Відповісти
яка ще нейтральність? В Конституції України записано курс на НАТО, от і виконуй, а не балаболь. Ти не маєш права торгувати тим, чого зсінити не можеш.
показати весь коментар
23.04.2022 20:35 Відповісти
Какое оно припизженное
показати весь коментар
23.04.2022 20:36 Відповісти
Що таке нейтральність?
показати весь коментар
23.04.2022 20:37 Відповісти
ЯКА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ??? ЩО ВОНО ВЕРЗЕ???
показати весь коментар
23.04.2022 20:37 Відповісти
Ой знову загострення хвороби
показати весь коментар
23.04.2022 20:37 Відповісти
Нейтральность? Украина уже была нейтральная. Теперь половина Украины в руинах. Еще раз прыгнем на те же грабли? Извинете тогда, уже без меня. Придется валить с етой страны. Потому что еще раз Украина не выдержит очередной войны через пару лет. Вижу даже что отстраивать разрушенные дома и заводы не имеет смысла. Тем более детей здесь рожать.
показати весь коментар
23.04.2022 20:37 Відповісти
Как для чего отстраивать страну - чтобы оманский гринпоц со своей щоблой шлюх уродов побыстрей бабла наворовали на восстановлении, а потом смылись со своими семьями в благополучные страны, чтобы понастроили заводов и жилья для ***** и парашенцев, а для чего же еще?
показати весь коментар
23.04.2022 20:47 Відповісти
Как не имеет смысла))))- а как же желание шоблы шлюх урода наворовать быстренько бабла на восстановлении страны и смыться с баблом в благополучные страны ??? а как же не строить жилье и заводы для плешивого ***** и парашенцев, им же сильно надо? Сарказм, если что
показати весь коментар
23.04.2022 20:51 Відповісти
Нейтральність і гарантії??? Нах
показати весь коментар
23.04.2022 20:38 Відповісти
Как за такого безнадежного долбоепа голосовали люди?
показати весь коментар
23.04.2022 20:38 Відповісти
Люди голосовали за персонажа сериала "Cлуга народа", а выбрали на свою голову и шею "бригаду" Зеленского со смотрящим Ермаком, которая ходит под Коломойским.
показати весь коментар
23.04.2022 21:54 Відповісти
Вот ещё одна причина не верить телевизору.
показати весь коментар
24.04.2022 23:02 Відповісти
Тільки починаю довіряти- і ось знову(((
показати весь коментар
23.04.2022 20:40 Відповісти
Забудь ти це слово, "нейтральність", зовсім забудь!!!!!!!! Тільки в блоку НАТО і ТОЧКА!!!!!!!!!
показати весь коментар
23.04.2022 20:40 Відповісти
ЯКА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ??? ЩО ВОНО ВЕРЗЕ???
показати весь коментар
23.04.2022 20:41 Відповісти
Зе тупіздєнь ти хоч би Конституцію прочитав би, а потім хмизди.
показати весь коментар
23.04.2022 20:41 Відповісти
Я вообще не понимаю что он плетет.
Он 10 раз одно и тоже по-разному мелет.
Никто тебе ничего не гарантирует за
бесплатно и если ты ему не гарантируешь.
показати весь коментар
23.04.2022 20:43 Відповісти
Проводити реформи треба було, щоб стандартам НАТО відповідати, а не грабувати країну, а зараз якусь хрень видумувати. Ти, *****, гарант Конституції і територіальної цілісності держави. Юрист- недручка.
показати весь коментар
23.04.2022 20:43 Відповісти
Знову по колу. "Скучно, дєвочкі"
показати весь коментар
23.04.2022 20:44 Відповісти
Не здивовуюсь. Він просто здає Україну.
показати весь коментар
23.04.2022 20:44 Відповісти
"зе" рішив влаштувати "квартал" світовій спільноті,котра підтримує Україну
показати весь коментар
23.04.2022 20:45 Відповісти
Вже були нейтральні, не дійшло?
показати весь коментар
23.04.2022 20:50 Відповісти
Рашка прислала ультиматум "В НАТО никогда!". Вот и думают как эту капитуляцию помягче прописать.
показати весь коментар
23.04.2022 20:50 Відповісти
Шо ти несеш? Ти хто? Найманий працівник. Хто тобі дозволив отсебЯтіну? Який нейтральний статус?
показати весь коментар
23.04.2022 20:51 Відповісти
****** со своей нейтральностью. Жаль, что случайный артист, оказавшийся на троне, обрекает страну на сотни лет неопределенности и российского рабства.
показати весь коментар
23.04.2022 20:51 Відповісти
Клінічний ідіот. Виходить що не росія вімагає нейтрального статусу України, а саме Україна цього добивається всіма силами.
показати весь коментар
23.04.2022 20:53 Відповісти
КВНюк.
показати весь коментар
23.04.2022 20:53 Відповісти
яка нейтральність ? путін хоч і сатана, але ж не дурень - яка путіну різниця чи гарантує США безпеку України в НАТО чи без НАТО ? путіна ані так, ані інакше, не влаштовує

не поступайся, Пане Президенте України !
показати весь коментар
23.04.2022 20:54 Відповісти
Сказав же Залужний :"Не заважайте!" Саме найкраще, що чула за останный тиждень.
показати весь коментар
23.04.2022 20:55 Відповісти
Не заважайте що?
показати весь коментар
23.04.2022 21:01 Відповісти
Йому не можна імпровізувати.....
показати весь коментар
23.04.2022 20:58 Відповісти
ну что ты за дебил...
показати весь коментар
23.04.2022 21:00 Відповісти
Або знов папірець сховали, або суфлера виключили. Зе-Тупість безмежна,як космос.
показати весь коментар
23.04.2022 21:00 Відповісти
Как то, детской наивностью, скорее неожиданностью, пахнет...
зЕлох, обо всём ты сможешь договорится только на маацве, если заедешь туда на танке! Прямо какая то фрау рибентроп, а не президент Украины. Забыл что после подписания договора о тишине, свинособаки через 11 минут, в 00:11 продолжили стрелять? Может, дерьмак тебе не доложил?
Ответы на вопросы о Крыме, Донбассе, Слобожанщине, Кубани и т. д. только у тебя!!!
показати весь коментар
23.04.2022 21:03 Відповісти
пацану надо было оставаться в 95-м квартале.
максимум прорабом стройдорожного треста.
совершенно не отдупляет что несет и что происходит.
показати весь коментар
23.04.2022 21:03 Відповісти
От обрали дилетанта-пристосуванця-гомосовєтікуса. Слів нема.
показати весь коментар
23.04.2022 21:04 Відповісти
Фіни вступають у НАТО,а цей фігляр про "нейтральний статус"?! Зеленський з "компанією"-найнебезпечніша дрг ворога!
показати весь коментар
23.04.2022 21:07 Відповісти
Перемовини з вонючімі подонкамі.

І гарантії безпеки від них же.

Так, Зєля?
показати весь коментар
23.04.2022 21:09 Відповісти
По темі.
"Лицом в щи: Россия укусила себя в зад и схопотала ответку от НАТО"
https://www.youtube.com/watch?v=KjXyL7if2jY
показати весь коментар
23.04.2022 21:11 Відповісти
Хуже Нє Будєт (с)
Просто Пєрєстать Стрєлять (с)

https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Останвлівай давай вже свою війну , падлюка!
Нашо ти на ній наживаєшься, Зе!
показати весь коментар
23.04.2022 21:12 Відповісти
Такі тези президента підсилюють та входять у резонанс з ось цим-

Низка німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України у капітуляції.
"Ми закликаємо уряд Німеччини, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохочувати уряд у Києві припинити військовий опір", - йдеться у документі.Пропонується, зокрема, змусити Україну терміново вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, щоби запобігти їхньому руйнуванню. Умовою української капітуляції вони пропонують зробити нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на "незалежність" Донбасу.Лист підписали 18 осіб - інтелектуалів, лідерів думок (як-то письменниця та журналістка Даніела Дан, один з ключових співаків Німеччини Александер Векер) і колишніх політиків та дипломатів , у тому числі троє ексчдепутатів Бундестагу - Ентьє Фольмер ("Зелені", учасниця російських "Петербурзьких діалогів"), Норман Пех та Люк Йохімсен (партія "Ліві", відома проросійською спрямованістю), а також чинний член "комітету з цінностей" правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ганс Міссельвіц.https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 Berliner Zeitung .
показати весь коментар
23.04.2022 21:14 Відповісти
Еще раз напишу одну простую истину-нейтральность невозможна пока в Крыму(который де юре украинская территория) стоит военная база рашки-ЧФ.Не может в нейтральной стране находится база иностранных войск.
показати весь коментар
23.04.2022 21:15 Відповісти
Вся сьогоднішня розруха ,всі смерті це результат позаблоковості і нейтральності.
показати весь коментар
23.04.2022 21:16 Відповісти
Хуже Нє Будєт (с)
Просто Пєрєстать Стрєлять (с)

https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Останвлівай давай вже свою війну!

https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Нашо ти на ній наживаєшься, Зе!
показати весь коментар
23.04.2022 21:16 Відповісти
С нейтральностью - за русским кораблём! Там её втюхивайте.
показати весь коментар
23.04.2022 21:32 Відповісти
Никаких переговоров о гарантиях и нейтральности. Только в НАТО!!! Конкретная зрада!!!
показати весь коментар
23.04.2022 21:35 Відповісти
Подібне завжди прагне до подібного. ***** *******. Звідси витікаю що Зе, який прагне компромісу з ******, також ********. На жаль це доводиться визнати - президент України також ******** і необхідно його відсторонити від влади або змусити всіма засобами, включаючи фармацевтичні, заткнутися з питань "перемовин і миру з ******.
показати весь коментар
23.04.2022 22:09 Відповісти
29 - 30 червня 2022 саміт НАТО в Мадриді. Разом з Швецією і Фінляндією Україна зобов'язана подати заяву на отримання ПДЧ. Це і буде гарантія безпеки.
показати весь коментар
23.04.2022 22:10 Відповісти
Клінічний діагноз: передоз.
показати весь коментар
23.04.2022 22:12 Відповісти
Отже... Президент України проти визволення окупованих територій!
показати весь коментар
23.04.2022 22:32 Відповісти
Я читаю, слушаю нашего Президента и начинаю думать, что это со мной что то не так!
Какая нейтральность с паталогическим убийцей, какой договор о гарантиях с психически больным человеком, какие личные встречи с игрой в гляделки, разве не страшно находится рядом с
моральным уродом, который думает, что лучше: "новичок" или инфаркт устроить? Он же обещал
якобы убить. Такой риск первого лица Державы!
Это не геройство, это уверенность, что ничего не случится, что и пугает.
Президент, он же не психиатор, чтобы по глазам пациента определить диагноз. Странно всё это...
О чём говорить тогда при личной встрече, если нет точек соприкосновения. Хоть гляди в глаза,
хоть в другое значимое место. Нам нужно НАТО, что стоит в Конституции. А пока какие то другие
временные союзы, но не с росией, хоть с Китаем, с Японией, хоть с чёртом. Предлагать что угодно
взамен. И уберите уже товарища Ермака с решающей власти, очень токсичная фигура. Он был
на договорах с росией, ему не верят, ни народ, ни представители других государств.
Сейчас нужно не о дружбе думать, а спасать страну и её имидж. Государственный человек тем
и отличается, что он стоит НАД эмоциями и симпатиями, только страна!
показати весь коментар
23.04.2022 23:49 Відповісти
Он не может убрать Ярмака, это его куратор.
показати весь коментар
24.04.2022 23:28 Відповісти
Объясните идиоту, что нейтральность уже предлагали погранцам на острове Змеиный! И ответ был правильный, а тот кто сомневается, пойдёт туда же!!
показати весь коментар
24.04.2022 01:17 Відповісти
Яка в пиз.і нейтральність ? Він прикалується ?
показати весь коментар
24.04.2022 08:17 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 23:23 Відповісти
 
 