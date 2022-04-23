Зеленський про переговори з РФ: Найактуальніші питання - гарантії безпеки і нейтральність, доля Донбасу та Криму. Все інше - політичні понти

Президент Володимир Зеленський назвав найголовніші цілі перемовин з РФ.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Найактуальніші питання - гарантії безпеки і нейтральність, доля Донбасу та Криму. Вважаю, що більше питань не існує. Все інше - це політичні понти", - сказав президент.

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