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Новини Санкції проти Росії
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Не розумію позицію лідерів Грузії щодо відмови ввести санкції проти РФ, – Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розуміє позицію лідерів Грузії щодо відмови ввести санкції проти РФ.

Про це він сказав на на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми справді братські народи, і я справді не розумію позицію лідерів вашої держави, тому я так болісно це сприймаю. І я вважаю, що це того не варте, то на що вони йдуть. Невведення цих санкцій, ці копійки в історії двох держав, в історії такого сусідства...", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що поверне посла до Грузії, як тільки відчуватиме підтримку України з боку лідерів грузинської влади.

"Щодо повернення посла. Ми обов'язково повернемо посла до дружньої Грузії, як тільки ми відчуватимемо підтримку України з боку лідерів вашої влади", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Грузія (1846) Зеленський Володимир (23927) санкції (11868)


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Топ коментарі
+15
Без Саакашвілі Грузія лягла під кацапів
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23.04.2022 20:38
+11
Не понимаю позицию Президента Украины шодо отказа продажи сериала "сваты" на московитских пропагандонских каналах.
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23.04.2022 20:34
+10
а що тут не зрозумілого пане президент? Ви спочатку в Україні наведіть порядок--дивлячись на бардак в Україні....то ніякої війни і нема.інші )(у забили..ОПЗЖ розгулює і ще вас засудить..Нардепи зьбелись на Західну Україну по курортах..Митниця хабарництво."євробляхи" рікою.Гуманітарка розкрадається.Здорові мужики он ходять по місту,на базарі он скуповують на паску жратви що 10 прокормити можна, косять і не воюють..Арестович казки розказує...і так далі...То ЯКА НАХ війна...суцільний ПРАЗДНИК
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23.04.2022 20:40
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Не понимаю позицию Президента Украины шодо отказа продажи сериала "сваты" на московитских пропагандонских каналах.
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23.04.2022 20:34 Відповісти
А скільки вже обленерго і облгазів конфісковано у кацапських акіонерах??
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23.04.2022 20:49 Відповісти
ага, разминировать подступы к крыму - туризм, мосты не взорвали - велодорожки, ............из-за этого имеем Мариуполь , точнее уже не имеем, тысячи погибших мирных жителей , ...........нормальный человек, после таких провалов ( на должности президента) , должен пустить себе пулю в лоб, но не тут то было , ..........про шашлыки на майские, и самолеты которые всех бомбят умолчим , а вот сваты это святое , это дороже тысяч жизней , арестович все красиво обьяснит , лошье опять ***** разинет , и хавать будет , люди не меняются , по этому 75% дурачья было и останется , их даже война ничему не научит.
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23.04.2022 20:56 Відповісти
А самому для початку вивчити декілька фраз українською "в падлу"?
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23.04.2022 21:29 Відповісти
Я теж не розумію, як можна ховати гроші в офшорах, але не кричу про це на весь цивілізований свт...
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23.04.2022 20:34 Відповісти
Это твоя позиция еще 2 месяца назад. Что ж тут непонятного для тебя может быть? Все ясно, как божий день
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23.04.2022 20:35 Відповісти
А Німеччина і Угорщина? Що тут думати - гроші. Тільки народився
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23.04.2022 20:36 Відповісти
І грузини і молдавани - підараси.
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23.04.2022 20:37 Відповісти
Без Саакашвілі Грузія лягла під кацапів
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23.04.2022 20:38 Відповісти
Так разорви дип отношения! Скажи разрываем, временно, по морально-этическим соображениям. А также перестань ихние вина порошковые закупать и боржоми, которая стала дороже натурального сока.
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23.04.2022 20:38 Відповісти
Група німецьких інтелектуалів ПІ..АРАСІВ закликала Шольца примусити Україну капітулювати.

https://bykvu.com/ua/bukvy/hrupa-nimetskykh-intelektualiv-zaklykala-sholtsa-prymusyty-ukrainu-kapituliuvaty/
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23.04.2022 20:38 Відповісти
В Италии "интеллектуалы" - философы, историки тоже ежедневно напрягаются, доказывая вред поставок оружия Украине, ибо, по их мнению, так лишь сильнее разгорается война. У них логика простая : лишь бы им было хорошо и выгодно. А Украину им жаль, ибо они гуманисты и против войны, да вот только боятся плохих последствий для себя. Меня их "рассудительность" доводит до белого каления, хорошо хоть политики не совсем к этим "гуманистам" прислушиваются. Этот эгоизм может привести к тому, что один сильный агрессор многих слабых, трясущихся от страха, поодиночке повыбивает. Хорошо хоть, что такие "миролюбцы" не преобладают.
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23.04.2022 21:20 Відповісти
а що тут не зрозумілого пане президент? Ви спочатку в Україні наведіть порядок--дивлячись на бардак в Україні....то ніякої війни і нема.інші )(у забили..ОПЗЖ розгулює і ще вас засудить..Нардепи зьбелись на Західну Україну по курортах..Митниця хабарництво."євробляхи" рікою.Гуманітарка розкрадається.Здорові мужики он ходять по місту,на базарі он скуповують на паску жратви що 10 прокормити можна, косять і не воюють..Арестович казки розказує...і так далі...То ЯКА НАХ війна...суцільний ПРАЗДНИК
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23.04.2022 20:40 Відповісти
ЯКБИ ж то лише грузинська влада..(

Група німецьких " інтелектуалів" закликала Шольца примусити Україну капітулювати

https://bykvu.com/ua/bukvy/hrupa-nimetskykh-intelektualiv-zaklykala-sholtsa-prymusyty-ukrainu-kapituliuvaty/
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23.04.2022 20:40 Відповісти
Ну якщо путін зі всією своєю армією не може змусити Україну капітулювати, то що там зможе зробити пан Шольц?
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23.04.2022 20:48 Відповісти
І хто ж там з того списку з 18 осіб "інтелектуали"? Дрібні чиновники у відставці, якісь співаки і посіпаки *****.
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23.04.2022 21:35 Відповісти
В Криму зрозуміли? Швиденько все продавайте і линяйте!
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23.04.2022 20:41 Відповісти
Іди за російським кораблем, манкурт!
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23.04.2022 20:50 Відповісти
А позицію виродка, якого пів-року попереджали про війну, а воно торочило про асфальт, дерева та шашлики, ти розумієш?!!!
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23.04.2022 20:43 Відповісти
Такие же черти как и ты заглядывают ***** в глаза или куда там. Украина ввела визовый режим с кацапстаном?
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23.04.2022 20:44 Відповісти
хлопчик 40+ год, нічого не розуміє, але вірить що заглянить в глаз куйла і буде прорив
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23.04.2022 20:50 Відповісти
Не розумію позицію президента України, коли велике крадівництво при орді на кордонах.
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23.04.2022 21:20 Відповісти
рашистские шестёрки их лидеры-вот и вся позиция!
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23.04.2022 21:22 Відповісти
Дивно...
А чому лукашеску не ввів санкції зрозуміло?
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23.04.2022 22:29 Відповісти
Грузины гандоны.
Принимают кацапов, обслуживают их, сдают квартиры, развлекают в кабаках.
Потеряли 20% территории...
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23.04.2022 22:50 Відповісти
рассказываю один раз для всех: когда кацапские орки были в 15 км от Тбилиси - звонит Обама ***** и предлагает не заходить танками в столицу. ***** сказал хорошо , но взамен поставил условия : бессрочное и полностью лояльное правительство к расеи( результат нарисуем) , отсутствие армии, и подконтрольные Абхазия и Осетия. плюс Саакашвили признать преступником, что и выполнили грузины. Нарушение усного договора - уничтожим Грузию. Вот и сидят грузинчики не ПИКАЮТ и не ВЯКАЮТ...
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23.04.2022 22:53 Відповісти
 
 