Не розумію позицію лідерів Грузії щодо відмови ввести санкції проти РФ, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розуміє позицію лідерів Грузії щодо відмови ввести санкції проти РФ.

Про це він сказав на на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми справді братські народи, і я справді не розумію позицію лідерів вашої держави, тому я так болісно це сприймаю. І я вважаю, що це того не варте, то на що вони йдуть. Невведення цих санкцій, ці копійки в історії двох держав, в історії такого сусідства...", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що поверне посла до Грузії, як тільки відчуватиме підтримку України з боку лідерів грузинської влади.

"Щодо повернення посла. Ми обов'язково повернемо посла до дружньої Грузії, як тільки ми відчуватимемо підтримку України з боку лідерів вашої влади", - сказав Зеленський.

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