Не розумію позицію лідерів Грузії щодо відмови ввести санкції проти РФ, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розуміє позицію лідерів Грузії щодо відмови ввести санкції проти РФ.
Про це він сказав на на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми справді братські народи, і я справді не розумію позицію лідерів вашої держави, тому я так болісно це сприймаю. І я вважаю, що це того не варте, то на що вони йдуть. Невведення цих санкцій, ці копійки в історії двох держав, в історії такого сусідства...", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що поверне посла до Грузії, як тільки відчуватиме підтримку України з боку лідерів грузинської влади.
"Щодо повернення посла. Ми обов'язково повернемо посла до дружньої Грузії, як тільки ми відчуватимемо підтримку України з боку лідерів вашої влади", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
інтелектуалівПІ..АРАСІВ закликала Шольца примусити Україну капітулювати.
https://bykvu.com/ua/bukvy/hrupa-nimetskykh-intelektualiv-zaklykala-sholtsa-prymusyty-ukrainu-kapituliuvaty/
Група німецьких " інтелектуалів" закликала Шольца примусити Україну капітулювати
https://bykvu.com/ua/bukvy/hrupa-nimetskykh-intelektualiv-zaklykala-sholtsa-prymusyty-ukrainu-kapituliuvaty/
А чому лукашеску не ввів санкції зрозуміло?
Принимают кацапов, обслуживают их, сдают квартиры, развлекают в кабаках.
Потеряли 20% территории...