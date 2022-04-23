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Новини Війна
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Всі, хто віддавав ганебні накази про знищення наших людей, постануть перед трибуналом, - Зеленський

путін

Президент Володимир Зеленський наголосив на невідворотному покаранні всіх, хто причетний до знищення українців.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, а всі точно постануть перед трибуналом. Всі, хто віддавав ці ганебні накази щодо знищення людей, дітей, всіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю. Ми знаємо, як іде міжнародний процес, міжнародний суд, як це буває. Це буває роками. Ми почекаємо. А якщо такі як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте. Впевнений, що буде останній цвях в політику цієї держави", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Гаазький трибунал (166) Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+11
І перший хто це зробив ПУТІН!
Той, з ким ти дуже бажаєш "розмовляти про гарантії та мир"!
Так ПЕРЕМОВИНИ чи ТРИБУНАЛ?!!
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23.04.2022 20:50
+11
Президент Володимир Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни. Джерело:

Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, а всі точно постануть перед трибуналом Джерело:

Это один и тот же человек сказал, или в Украине несколько Президентов Зеленских?
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23.04.2022 20:57
+8
Не могу читать этот полный киздец.
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23.04.2022 20:48
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Судів нема...
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23.04.2022 20:47 Відповісти
Не могу читать этот полный киздец.
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23.04.2022 20:48 Відповісти
это зеленое чмо просто издевается на украинцами своей тупизной - посмотрите кого вы выбрали дятлы ! даже януковощ был не такой тупой
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24.04.2022 04:38 Відповісти
Что несет этот клоун? ***** как раз и отдавал эти приказы…
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23.04.2022 20:50 Відповісти
Оце вірно
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23.04.2022 20:50 Відповісти
І перший хто це зробив ПУТІН!
Той, з ким ти дуже бажаєш "розмовляти про гарантії та мир"!
Так ПЕРЕМОВИНИ чи ТРИБУНАЛ?!!
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23.04.2022 20:50 Відповісти
Вовчику много внимания, растерялся паренёк...
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23.04.2022 21:03 Відповісти
В середині країни колаборанти міняють назву і все нормас
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23.04.2022 20:50 Відповісти
Суддя Логвіна , ?
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23.04.2022 20:51 Відповісти
За Боинг ещё 100лет судить будут

Украинский МОССАД нужен . Других вариантов нет
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23.04.2022 20:55 Відповісти
"Моссад" - это про делать. А Зеленский - он про *******.
Рожденный ползать - летать не может.
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23.04.2022 21:40 Відповісти
Вова, ти впевнений?


"Проаналізувавши його, хочу звернути увагу на основні загрози, закладені в проєкті:

- Фактично ЗП ставить військових командирів поза межами досяжності правосуддя, оскільки виключає їх відповідальність за дії підлеглих та створює окремий склад злочину, не повʼязаний з діями підлеглих. На практиці це заважатиме притягнути до відповідальності російських командирів.

- Формулювання злочину агресії не відповідає міжнародному праву. Згідно ЗП за злочин агресії зможуть бути притягнуті до відповідальності рядові солдати,які не мають жодного впливу на прийняття рішення щодо агресії держави. Злочин агресії - злочин військово-політичної верхівки РФ.

- В ЗП №7290 відсутні положення про універсальну юрисдикцію, що унеможливлює переслідування іноземців, які скоїли міжнародні злочини. Закликаючи інші держави допомагати нам в розслідуванні тяжких злочинів, ми не можемо самі не сповідувати цих принципів", - наголосив Мамедов.
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23.04.2022 20:56 Відповісти
Президент Володимир Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни. Джерело:

Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, а всі точно постануть перед трибуналом Джерело:

Это один и тот же человек сказал, или в Украине несколько Президентов Зеленских?
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23.04.2022 20:57 Відповісти
Зеленський часто густо не здатний доладно закінчити речення. Чути, що думка перестрибує з однієї сутності до іншої. А ви чекаєте, щоби він пам'ятав про сказане у різних промовах!
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24.04.2022 00:26 Відповісти
Я вважаю, шо не хочу, а хочу, що не вважаю...

Сьогоднішна пресуха, як приклад "якнетреба"...
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23.04.2022 20:57 Відповісти
"Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, - після цих слів варто запитати кожного українця,чи вважають вони,що хочуть своїм президентом людину, котра плюнула їм цими словами в душу???
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23.04.2022 21:11 Відповісти
Весь світ хоче, гундосе - не хоче. Приплили.
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23.04.2022 21:13 Відповісти
... а поки що вдалося лише вдруге ********** шуфріча, та й то давно вже...
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23.04.2022 21:15 Відповісти
Это бывает годами. Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся.

Наш Вова какой-то понарошечный еврей. ****, оказался у власти в такое время - давай украинский Моссад. Я точно знаю, что израильские евреи себе локти искусали бы от зависти. Моссад бы сюда на стажировку приезжал.
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23.04.2022 21:18 Відповісти
І хто ж їх перед трибуналом поставить, шут гороховий з диБломом юриста?
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23.04.2022 21:23 Відповісти
То премовини, то трибунал, Янєлох, ти ******* створіння.
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23.04.2022 22:20 Відповісти
Какой то ты президент не последовательный.... То ты хочешь отправить х-ло под трибунал, то что то с ним хочешь обговаривать...
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23.04.2022 22:39 Відповісти
 
 