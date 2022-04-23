Всі, хто віддавав ганебні накази про знищення наших людей, постануть перед трибуналом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на невідворотному покаранні всіх, хто причетний до знищення українців.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, а всі точно постануть перед трибуналом. Всі, хто віддавав ці ганебні накази щодо знищення людей, дітей, всіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю. Ми знаємо, як іде міжнародний процес, міжнародний суд, як це буває. Це буває роками. Ми почекаємо. А якщо такі як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте. Впевнений, що буде останній цвях в політику цієї держави", - наголосив Зеленський.

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