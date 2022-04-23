Всі, хто віддавав ганебні накази про знищення наших людей, постануть перед трибуналом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на невідворотному покаранні всіх, хто причетний до знищення українців.
Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, а всі точно постануть перед трибуналом. Всі, хто віддавав ці ганебні накази щодо знищення людей, дітей, всіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю. Ми знаємо, як іде міжнародний процес, міжнародний суд, як це буває. Це буває роками. Ми почекаємо. А якщо такі як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте. Впевнений, що буде останній цвях в політику цієї держави", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+11 Small Jerboa
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+11 Maxim Ak-Murza
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+8 Саша Пончик
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Той, з ким ти дуже бажаєш "розмовляти про гарантії та мир"!
Так ПЕРЕМОВИНИ чи ТРИБУНАЛ?!!
Украинский МОССАД нужен . Других вариантов нет
Рожденный ползать - летать не может.
"Проаналізувавши його, хочу звернути увагу на основні загрози, закладені в проєкті:
- Фактично ЗП ставить військових командирів поза межами досяжності правосуддя, оскільки виключає їх відповідальність за дії підлеглих та створює окремий склад злочину, не повʼязаний з діями підлеглих. На практиці це заважатиме притягнути до відповідальності російських командирів.
- Формулювання злочину агресії не відповідає міжнародному праву. Згідно ЗП за злочин агресії зможуть бути притягнуті до відповідальності рядові солдати,які не мають жодного впливу на прийняття рішення щодо агресії держави. Злочин агресії - злочин військово-політичної верхівки РФ.
- В ЗП №7290 відсутні положення про універсальну юрисдикцію, що унеможливлює переслідування іноземців, які скоїли міжнародні злочини. Закликаючи інші держави допомагати нам в розслідуванні тяжких злочинів, ми не можемо самі не сповідувати цих принципів", - наголосив Мамедов.
Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, а всі точно постануть перед трибуналом Джерело:
Это один и тот же человек сказал, или в Украине несколько Президентов Зеленских?
Сьогоднішна пресуха, як приклад "якнетреба"...
Наш Вова какой-то понарошечный еврей. ****, оказался у власти в такое время - давай украинский Моссад. Я точно знаю, что израильские евреи себе локти искусали бы от зависти. Моссад бы сюда на стажировку приезжал.