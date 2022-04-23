На Східному напрямку відбито 2 атаки окупантів. Знищено до 150 окупантів, 2 танки, 8 БТР, 2 артсистеми, 1 літак, - ОТУ "Схід"

Протягом доби, 23 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки, тривають бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід".

Як зазначається у повідомленні: "Українські захисники знищили: особового складу – до 150; танків – 2; бойових машин – 1; БТР – 8; БМП – 3; МТЛБ – 1; АТ – 3; артилерійських систем – 2; літаків – 1; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напряму за 21 квітня знищено до 200 окупантів, 5 танків, 3 БМП та БТР, 1 артсистем, 1 літак, - ОТУ "Схід"