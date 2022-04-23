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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку відбито 2 атаки окупантів. Знищено до 150 окупантів, 2 танки, 8 БТР, 2 артсистеми, 1 літак, - ОТУ "Схід"

донецька,техніка

Протягом доби, 23 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки, тривають бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід".

Як зазначається у повідомленні: "Українські захисники знищили: особового складу – до 150; танків – 2; бойових машин – 1; БТР – 8; БМП – 3; МТЛБ – 1; АТ – 3; артилерійських систем – 2; літаків – 1; БПЛА – 1". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напряму за 21 квітня знищено до 200 окупантів, 5 танків, 3 БМП та БТР, 1 артсистем, 1 літак, - ОТУ "Схід"

Автор: 

битва (7) втрати (4412) ЗСУ (7572)


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Топ коментарі
+8
Пруть що лемінги, вбиваються але все одно пруть
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23.04.2022 20:51
+6
Схоже, що правда, сказали берегти техніку, а на тварин без різниці
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23.04.2022 21:05
+6
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
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23.04.2022 21:42
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Пруть що лемінги, вбиваються але все одно пруть
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23.04.2022 20:51 Відповісти
Всем известно чего прут - бабы еще нарожают. Всего 2 десятка тысяч.... мелочи для параши. Даже сотни тысяч для них ничто...
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23.04.2022 21:14 Відповісти
Схоже, що правда, сказали берегти техніку, а на тварин без різниці
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23.04.2022 21:05 Відповісти
Там гонять мобілізованих босяків, рашисти їх не вважають за людей.
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23.04.2022 21:34 Відповісти
Чтоб у вас всех, самки кацапские, рожалки поотваливались!
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23.04.2022 21:14 Відповісти
Неплохо покрошили орков
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23.04.2022 21:21 Відповісти
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
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23.04.2022 21:42 Відповісти
. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
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23.04.2022 21:44 Відповісти
Які молодці наші захисники ,Слава нашим героям !
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23.04.2022 22:57 Відповісти
 
 