Система охорони здоров'я на сході України майже зруйнована, - ВООЗ закликає РФ пустити на захоплені території

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що система охорони здоров’я на сході України майже зруйнована, що піддає ризику життя тисяч людей в Маріуполі та інших населених пунктах, які перебувають в облозі російських сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представники охорони здоров'я ООН кажуть, що дуже важливо, щоб вони отримали негайний доступ до Маріуполя та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від бойових дій на сході України. Вони кажуть, що отримали повідомлення про те, що майже всі медичні заклади та лікарні в таких місцевостях, як Луганська область, пошкоджені або зруйновані.

ВООЗ закликає надати доступ до постраждалих територій, щоб оцінити потреби в галузі охорони здоров’я та надати важливе медичне забезпечення хворим і пораненим. Виступаючи у Львові, речник ВООЗ Бхану Бхатнагар сказав, що ВООЗ поки що не змогла потрапити в Маріуполь і їй не відомо про стан здоров’я населення, що перебуває в облозі.

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Бхатнагар сказав, що ВООЗ переміщує товари, які, на думку організації, необхідні в Маріуполі, ближче до міста. Але він додав, що важливо, щоб безпечний прохід був створений швидко.

"Нам потрібно припинити боротьбу принаймні на два дні, щоб перемістити життєво важливі запаси, а також оцінити потреби в галузі охорони здоров’я, - сказав він. - Ми очікуємо найгіршого. Система охорони здоров'я, яка повністю занепала, і яка несе за собою всілякі побічні ефекти. Звичайно, є люди з травмами, пов'язаними з конфліктом, яким потрібна допомога."

Бхатнагар зазначив, що є також люди з хронічними захворюваннями та іншими потребами в медичній допомоги, які не мають доступу до життєво важливих ліків.

Нагадаємо, ВООЗ підтвердила 162 напади на заклади охорони здоров’я та персонал, принаймні 73 людини були вбиті.

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