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Новини Війна
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Україна стане однією з найміцніших держав у Європі, у нас немає іншого виходу, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що в майбутньому Україна стане однією з найміцніших держав у Європі.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, в майбутньому, завдяки потужній та досвідченій армії, а також гарантіям безпеки, Україні вдасться стати однією з найміцніших країн на території Європи.

"Я думаю, що всі українці, особливо, ті, які лишилися в державі, більшість українців, вони не просто готові - у нас немає іншого вибору. Ми стали такою державою. Ми вже така держава, яка знає, що нам треба захищати нашу державу. Це не значить, що ми будемо воювати. Навпаки, у нас буде найпотужніша та найдосвідченіша армія. А щодо гарантій безпеки, я думаю, ми станемо однією з найміцніших держав у Європі, тому що у нас немає іншого виходу. Це реалії, з якими ми живемо", - заявив президент України.

Також читайте: Ми повертатимемо окуповані території, як тільки у нас буде важка зброя, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+16
Вінничанин@vinnicanin

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку, торгував посадами через свого брата, брехав про вагнеріаців, наказав випустити військових злочинців з Бучі, а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт.
Вам хоч смішно?
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23.04.2022 21:08
+15
как только выпрем зелоха в израиль или на виселицу, и вернем пороха с турчиновым и сеней, сразу начнем продолжать укрепление как было...
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23.04.2022 21:06
+13
Муля Слобожанска@MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia/status/1517916509967892484 40 мин

Зеленский:
Я хочу встретиться с Путиным, чтобы остановить эту войну!

Він каже "остановіть войну", в я чую "здать країну"
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23.04.2022 21:02
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міцніший всея європи... мля, это не лечится
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23.04.2022 21:02 Відповісти
«Спасибо, Кэп»
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23.04.2022 21:27 Відповісти
Муля Слобожанска@MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia/status/1517916509967892484 40 мин

Зеленский:
Я хочу встретиться с Путиным, чтобы остановить эту войну!

Він каже "остановіть войну", в я чую "здать країну"
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23.04.2022 21:02 Відповісти
Але після Польші, бо всі думаючі у працюючі українці тут
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23.04.2022 21:05 Відповісти
как только выпрем зелоха в израиль или на виселицу, и вернем пороха с турчиновым и сеней, сразу начнем продолжать укрепление как было...
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23.04.2022 21:06 Відповісти
Выйди на улице покричи. С таким базаром, ты будешь бибу в тюрьме смоктать, возвращатель. А прикинь за эти слова к тебе придут, а там обосранный и обоссаный от страха диванный революционер?
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23.04.2022 21:19 Відповісти
А чому до нього мають прийти? До шуфрічя не прийдуть, а до нього мають прийти?
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23.04.2022 21:34 Відповісти
Два раза на грабли только дебилы наступают.
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23.04.2022 21:33 Відповісти
Потік свідомості- лопни мозок
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23.04.2022 21:06 Відповісти
Да. Іншого вибору в нас немає.
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23.04.2022 21:06 Відповісти
А хто буде керувати цим процесом постання найміцнішої держави?

Зеленський, що за першої можливості і без будь якого законного приводу прибрає з ефіру усю альтернативну думку (не лише 5, прямий і еспресо). Що іще у незаконний спосіб він зробить? А керувати процесами буде зрадник Єрмак і очільник крадівництва Тимошенко? Управління судами забезпечить Татаров, а безпекою - друг регіоналів Баканов? За нацбанком буде наглядати сраколиз Данилишин, а гроші буде перевозити п'яний Трухін, і бенефіт отримуватиме Коломойський?

Може, поки не треба? Може спочатку перемога, а не "дипломатичні рішення" в умовах окупованої країни? Може, бізнес-умови і відновлення економіки? Реальна судова реформа? Розумна податкова політика, а не гетьманоміка?
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23.04.2022 21:42 Відповісти
Вінничанин@vinnicanin

ЗЕленський призначив головувати відновленням України Єрмака, який знищив контрозвідку, торгував посадами через свого брата, брехав про вагнеріаців, наказав випустити військових злочинців з Бучі, а зараз барижить гуманітаркою та блокує її поставку на фронт.
Вам хоч смішно?
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23.04.2022 21:08 Відповісти
це точно, але ще б нам нормального презедента
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23.04.2022 21:09 Відповісти
Щооо ? І бородату бабулю беню посадиш ? Без цього ніяк не вийде.... ; )
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23.04.2022 21:12 Відповісти
У нього якийсь сильний словесний понос. Говорив про все: «референдум» під час війни, переговори з «крокодилом в якого в пащі твоя нога». Думаю, Єрмака та інших Татарових потрібно знищувати, бо посадити їх не вдастся.
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23.04.2022 21:14 Відповісти
Боневтік логічно не закінчив жодної початої фрази, а зміст деяких речень на початку протирічать змісту в кінці ... Це просто якесь "рассмєши коміка" ...
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23.04.2022 21:14 Відповісти
Там перекладачі з розуму просто сходять, щоб хоч якось весь той словесний понос в щось завершене оформити.
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23.04.2022 21:56 Відповісти
Позаблоковою, як при банюковичу, і найсильнішою? Правда?
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23.04.2022 21:15 Відповісти
кажется пацана из 95-го квартала понесло...
чем дальше, тем больше пурги несет.
ну не может просто молчать.
на крайняк, не нести пургу на такие "далекоидущие" темы.
психологический шок, судя по всему.
ему бы отдохнуть от блеска софитов, отлежаться.
на пару с другим пургиным, арестовичем.
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23.04.2022 21:16 Відповісти
Мільярд дерев на Космодромі...
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23.04.2022 21:18 Відповісти
ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ!
Закріпити право на зброю для самозахисту громадян, оборони своїх сімей, майна та Батьківщини в Конституції.
Прийняти Закон про Зброю *за зразок взяти Чехію
Влада боїться народу більше аніж ворога: мєнти кинули оркам в окупованих містах повні оружейки, а теробороні не дали геть конфіскованої бернданки
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23.04.2022 21:18 Відповісти
Ну та нічого дивного, шуновний пане. Орки зевладу не чіпатимуть, а от українці мріють спитати за все. За Чонгар, за Південь в цілому, який очевидно що сдають, за 12 любих друзів зебіла, за систематичне мордування патріотів, за опзж, за асфальт, за 24.02 і відсутню евакуацію цивільних, за страшенну корпуцію, за договорняки і глаз *****, за відродження партії регіона під крилом найвеличнішого і тд і тп.
Я не здивований, при таких розкладах реально дивує тільки те, що воно не втекло, це насправді на нього абсолютно не схоже. Ясно що зброя народу ніколи не буде, поки на чолі країни пахарь від олігархату. Наступного разу треба голосувать на виборах за щось інше, ніж "ржать, жрать, срать", тоді може щось і вийде.
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23.04.2022 21:44 Відповісти
Я перепрошую, а де він там гідний? Боневтік? Ну давайте подивимося:

Гідний президент не клянчив би у ***** подивитися в очко, а зразу послав би на йух безумне терористичне викидисько. А не генерував би своїми стрьомними заявами максимальну зраду в суспільстві що два дні.
Гідний президент би на йух вигнав дерьмаків і інших уродів замазаних по саме небалуйся в договорняках, корупції і тому подібному лайні. І тим більше не допустив би до переговорів з агресором групу, в якій нема ЖОДНОГО українця-патріота!!!
Гідний президент не замовчував би відому йому атаку парашної *********, а оголосив би тихенько евакуацію цивільних (а не тільки своїх друзяшок повивозив, а на інших абсолютно *****).
Гідний президент віддав би наказ на деблокування Маріка, Херсона, Бердянська, а не говорив би 24/7 всяку шапкозакидальну йухню через своїх зебілів по тв і в медіа.
Гідний президент не став би в такий непротий момент займатися своєю, очевидно, провальною передвиборчою програмою, і абсолютно точно не став би займатися блокуванням опозиційних каналів.
Гідний президент не став би нагороджувати іменною зброєю навіть не тилову крису, а просто тупе трусяче жопою чучело що втікло на Західну, як тільки запахло війною, а тепер бач - почьотний захисник, отак-о.
Гідний президент замість того, щоб запускати в медіа ієзуїтські вкиди про "неначасі", прислухався би до того, що йому говорять військові, а не бидло з найближчого круга. До речі про бидло. Кажуть, що "скажи мені хто твій друг, і я скажу, хто ти". Найближче оточення зезидента повністю складається з його близьких друзів, і вони всі як на підбір, *****, тупі. Реально ТУПІ. Соромно дивитися будь-яке інтерв'ю цих осіб. Велкам назад в 2012, при янику було те ж саме.
Гідний президент зробив би все, аби зрадники країни здохли. Або принаймні збирали б вибиті зуби зламаними руками. А не намагався попри все закрити в тюрягу ще більше патріотів.
Гідний президент не розвалював би армію своєї країни три роки...

Так що вибачайте. Поки що нічого гідного, крім "боневтік", не бачу. Бачу людину, яка випадково зайняла крісло, через стомленість суспільства політикою та війною. Людину, яка явно вже не витримує накал, людину, якій у вухо нашіптують тупі гнилі гниди типу дєрьмака чи арахамії. І з кожним днем це видно все краще. Дуже боюсь за південь України я... схоже, що слуги вже дагаварілісь пєрєстать стрєлять пасєрєдінє, бо вже і зброї тяжкої навалили, а дій ніяких нема. Мабудь, чекають, поки там рашисти встановлять свої "дири", а тоді скаже - "я пріньос вам мір, ну сорі, ми сдєлалі всьо што смаглі, нужна сфакусіраваца на аставшейся часті Украіни, давайтє лудше займьомся распілом европейского бабла отстраіванієм разрушених гарадов!"
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23.04.2022 22:09 Відповісти
Это он про оружие подаренное?
Или про сотни миллиардов которые подарят?
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23.04.2022 21:28 Відповісти
З приводу "гарантій безпеки". Абсолютно не розумію, навіщо якійсь країні надавати нам ці гарантії, а тим більше їх виконувати. Яку користь ця країна для себе від них отримає? Думаю, що якщо ці гарантії і будуть надані, то виконані вони точно не будуть. Може бути ще один Будапештський меморандум, який працює тілки на папері.
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23.04.2022 21:29 Відповісти
Станемо-якщо не дамо тобі,й будь кому,її "просрати"!
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23.04.2022 21:30 Відповісти
Коли слухаю то зелене "чудо" з його прожектами і обіцянками чомусь згадується старий анекдот.
Колгоспні збори вирішують, що робити з прибутками.
Доярка Марина - збудуємо новий клуб.
Дід Микола -НАХ!
Тракторист Іван - збудуємо нову школу.
Дід Микола - НАХ.
Ланкова Горпина -а давайте всім колгоспом на курорт.
Дід Микола - НАХ.
діду, а чого ви все НАХ і НАХ. А ви що запропонуєте?
- купимо фаньори.
- ну і що?
-зробимо планьори.
- ну і?
-і полетимо НАХ.
На жаль, то єдиний напрямок, куди ми з таким "найвеличнішим" можемо попасти...
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23.04.2022 21:53 Відповісти
Только не смейтесь - колю-каклету наградили именным " стечкиным" за оборону Ужгорода.
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23.04.2022 22:00 Відповісти
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23.04.2022 22:08 Відповісти
А най би його лис з'їв! (с)
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23.04.2022 23:04 Відповісти
рашист татаров керує судовою системою, діджей агрохімія - контролює найбільшу фракцію у вр, голова гбр - відомий казнокрад, у генпрокурора чоловік пограбував країну на мільйон, глава сбу - конролював багатомільйонні оборутки квартала95.. і з таких зашкварних персонажів складається вся зе-команда. З ким це опудало зібралось будувати найміцнішу державу?!
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23.04.2022 22:13 Відповісти
клоун наркоман - ще не таке можне ляпнуть
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23.04.2022 22:33 Відповісти
Найсильнішою.
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23.04.2022 22:49 Відповісти
 
 