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Новини Війна
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Близько 500 тис. українців окупанти вивезли в РФ та ОРДЛО, - Зеленський

депортація

Президент Володимир Зеленський заявив, що близько 500 тис. громадян України окупанти вивезли на територію РФ та в ОРДЛО.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що близько пів мільйона було вивезено з різних окупованих частин нашої держави на територію РФ. Або частково на територію окупованого сходу - Донецька та Луганська області.

Що стосується дітей, цифри немає. Пам'ятаю, що близько 5 тис. Це цифри, які ми мали тиждень тому. Які зараз - не можу вам сказати", - сказва президент.

Також читайте: Росіяни обманом зірвали евакуацію мешканців Маріуполя та вивезли людей до окупованого Докучаєвська, - радник мера Андрющенко

Автор: 

депортація (723) Зеленський Володимир (23927)


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з мене достатньо вже цього статиста...
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23.04.2022 21:14 Відповісти
За несколько лет всем промоют мозги и призовут в свою армию орков. ***** даже не нужно будет призыв на Пидоросии проводить. Будет воевать против Украины самими украинцами.
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23.04.2022 21:19 Відповісти
це якщо доживе, поки ті діти повиростають..
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23.04.2022 21:32 Відповісти
А що ти робиш ******, щоб кацапи так не робили?
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23.04.2022 21:30 Відповісти
Чи це погано - спірне питання. Ми так мріяли що вата ******** до раші, то це я вам скажу як раз той шанс. Людина -патріот що любить Україну обов"язково повернеться в Україну. А ватні пдараси нехай там і залишаються. Я впевнений що в 90% угнаних а Рашу це любителі **** і рускава міра. Той хто не хотів туди валити той би знайшов спосіб не поїхати. я б взагалі зроби на евакуаційних коридорах щось на кшталт роздоріжжя : "в Україну" , " В рашу". І нехай врятовані з під обстрілів обирають куди їхати. .
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23.04.2022 21:33 Відповісти
А когда начнут насильно в Рашку жителей Запорожской и Херсонской областей что он будет делать Ведь у кацапов есть такие планы
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23.04.2022 22:07 Відповісти
а тут в комментах скажут что люди сами этого хотели. На минуточку люди и так выезжали с Херсонской обл. в Николаев, Одессу, а сейчас после слухов о референдуме, о мобилизации в орчью армию людей выехать еще больше но орки закрыли выезды. И вырываются только счастливчики
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24.04.2022 00:38 Відповісти
 
 