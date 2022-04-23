Близько 500 тис. українців окупанти вивезли в РФ та ОРДЛО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що близько 500 тис. громадян України окупанти вивезли на територію РФ та в ОРДЛО.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що близько пів мільйона було вивезено з різних окупованих частин нашої держави на територію РФ. Або частково на територію окупованого сходу - Донецька та Луганська області.

Що стосується дітей, цифри немає. Пам'ятаю, що близько 5 тис. Це цифри, які ми мали тиждень тому. Які зараз - не можу вам сказати", - сказва президент.

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