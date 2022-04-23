Ризики є, будемо захищатися, - Зеленський про плани Росії прорубати коридор до Молдови
Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали про плани Росії отримати вихід до Молдови і зокрема до невизнаного Придністров'я. Глава держави запевнив, що українці захищатимуть свою землю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на пресконференції.
"Щодня є ті чи інші сигнали з Росії про плани захопити території. Думаю, що такі ризики з точки зору їх бажання існують", - сказав Зеленський, коментуючи плани Москви "прорубати" сухопутний коридор в Молдову.
За його словами, поки говорити про можливість реалізації цих планів Москви рано. Глава держави запевнив, що Україна захищатиме свої території.
Топ коментарі
+3 dg gddg
показати весь коментар23.04.2022 21:34
+3 Валерий Коломиец #502756
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+2 sir10791
показати весь коментар23.04.2022 21:44
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Тем самым лишить его на рубить коридор
работы дня на 3 максимум на 5.
если с двух сторон, с востока и запада, перерезать ту глисту не стоит больших усилий.
но... молдова совершенна не готова к такому варианту. они там за 30 лет как то притерлись, больше всякие коррупционные варианты обогащения и отмыва денег развивали. наверняка хотели еще столько же сидеть ровно на попах. вообще в молдавском правящем классе немало тех кто разжирел и продолжает кормиться от подобного паразитизма на серых схемах.
так что, с запада не вариант.
надо уверенно побеждать на востоке.
возможно потом силовой вариант с приднестровьем и не понадобиться.
сами поднимут лапки вверх.
Плюс Харків достається артою навіть з території рашки. То наши там вперед не йдуть - сенсу немає просуватись вперед, коли по тобі арта буде постійно бити.
Просто бажання на горі немає...