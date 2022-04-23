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Ризики є, будемо захищатися, - Зеленський про плани Росії прорубати коридор до Молдови

приднестровье

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали про плани Росії отримати вихід до Молдови і зокрема до невизнаного Придністров'я. Глава держави запевнив, що українці захищатимуть свою землю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на пресконференції.

"Щодня є ті чи інші сигнали з Росії про плани захопити території. Думаю, що такі ризики з точки зору їх бажання існують", - сказав Зеленський, коментуючи плани Москви "прорубати" сухопутний коридор в Молдову.

За його словами, поки говорити про можливість реалізації цих планів Москви рано. Глава держави запевнив, що Україна захищатиме свої території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія хоче встановити контроль над Донбасом та півднем України і отримати вихід до Придністров'я, де "утискають російськомовних", - в.о. командувача військ ЦВО РФ Міннекаєв

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+3
А захватить преднистровье не пробовали.

Тем самым лишить его на рубить коридор
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23.04.2022 21:34
+3
На Півдні все проще вирішується: Точкою-У ********* Антоновській міст, угрупування орків в Херсоні опиняться відрізаним від шляхів постачання і, фактично, у котлі.
Просто бажання на горі немає...
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23.04.2022 21:50
+2
тоже не пойму.
работы дня на 3 максимум на 5.
если с двух сторон, с востока и запада, перерезать ту глисту не стоит больших усилий.
но... молдова совершенна не готова к такому варианту. они там за 30 лет как то притерлись, больше всякие коррупционные варианты обогащения и отмыва денег развивали. наверняка хотели еще столько же сидеть ровно на попах. вообще в молдавском правящем классе немало тех кто разжирел и продолжает кормиться от подобного паразитизма на серых схемах.
так что, с запада не вариант.
надо уверенно побеждать на востоке.
возможно потом силовой вариант с приднестровьем и не понадобиться.
сами поднимут лапки вверх.
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23.04.2022 21:44
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А захватить преднистровье не пробовали.

Тем самым лишить его на рубить коридор
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23.04.2022 21:34 Відповісти
тоже не пойму.
работы дня на 3 максимум на 5.
если с двух сторон, с востока и запада, перерезать ту глисту не стоит больших усилий.
но... молдова совершенна не готова к такому варианту. они там за 30 лет как то притерлись, больше всякие коррупционные варианты обогащения и отмыва денег развивали. наверняка хотели еще столько же сидеть ровно на попах. вообще в молдавском правящем классе немало тех кто разжирел и продолжает кормиться от подобного паразитизма на серых схемах.
так что, с запада не вариант.
надо уверенно побеждать на востоке.
возможно потом силовой вариант с приднестровьем и не понадобиться.
сами поднимут лапки вверх.
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23.04.2022 21:44 Відповісти
В Украине пол Одессы кормится на контрабандных схемах Приднестровья, хорошо налаженный бизнес.
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23.04.2022 21:47 Відповісти
и я не пойму шо за чушь вы пишите.. как пример Харьков уже два месяца частичную блокаду снять не могут , а вы уже нападать собрались...
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23.04.2022 21:56 Відповісти
Відчуй різницю: від Харкова до кордону з рашкою - 60 км, від кримського перешийку до Тірасполя - 350 км. Логістіка забезпечення окупаційних військ рашки трохи різна...
Плюс Харків достається артою навіть з території рашки. То наши там вперед не йдуть - сенсу немає просуватись вперед, коли по тобі арта буде постійно бити.
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23.04.2022 22:50 Відповісти
Нейтралитет и мирные переговоры как то не сильно вяжутся с этим утверждением .
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23.04.2022 21:44 Відповісти
На Півдні все проще вирішується: Точкою-У ********* Антоновській міст, угрупування орків в Херсоні опиняться відрізаним від шляхів постачання і, фактично, у котлі.
Просто бажання на горі немає...
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23.04.2022 21:50 Відповісти
Краще було б промовчати...
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23.04.2022 22:25 Відповісти
 
 