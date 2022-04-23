Абрамович був у Києві, він входить до складу делегації РФ на переговорах, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про візит російського олігарха Романа Абрамовича до Києва.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"На скільки мені відомо, а мені відомо немало, він входить до складу російської групи перемовин. На скільки мені відомо, він був у Києві. Формат його зустрічі я не готовий обговорювати", - сказав він.
Топ коментарі
+47 Yuriy Plohoy
показати весь коментар23.04.2022 21:33
+37 Goblin Orc
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+36 Nik Home #491151
показати весь коментар23.04.2022 21:35
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у пескова теж грошей дохрена. може його підтягнем,
це дійсно піздєць.....
піднявши таку планку, так обісратись.
але в нього радники "хороші"
хтось підказав розтаможку зняти.....
доки зеля буде терпіти ці підстави???
ну явно ж ОП працює проти нього.
він що, дурачок???
маланцы крутят как выгоднее продать...
Мда, словниковий запас на рівні восьмого класу середньої школи, а розумова здібність - дитячий садочок - максимум читає з паперця.
о курва
Чем больше ******** на фронте и чем больше всплывает о действиях ОПГ Зеленского, тем интенсивнее власть разгоняет тему Порошенко, пытаясь выехать на ней, как на "белом коне". Типа, в 2019 м же получилось развести толпу, так чего не попробовать ещё раз.
Это не власть это настоящие предатели