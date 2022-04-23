Абрамович був у Києві, він входить до складу делегації РФ на переговорах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про візит російського олігарха Романа Абрамовича до Києва.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"На скільки мені відомо, а мені відомо немало, він входить до складу російської групи перемовин. На скільки мені відомо, він був у Києві. Формат його зустрічі я не готовий обговорювати", - сказав він.

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