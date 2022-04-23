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Абрамович був у Києві, він входить до складу делегації РФ на переговорах, - Зеленський

абрамович,роман

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про візит російського олігарха Романа Абрамовича до Києва.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"На скільки мені відомо, а мені відомо немало, він входить до складу російської групи перемовин. На скільки мені відомо, він був у Києві. Формат його зустрічі я не готовий обговорювати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абрамович знову відвідував Київ, щоб спробувати відновити переговори України і РФ, – Bloomberg

Автор: 

Абрамович Роман (184) Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+47
ПЗДЕЦЬ
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23.04.2022 21:33
+37
Вова йди з абрамовичем за руським карабльом,міратворец хрінів..,мудак.
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23.04.2022 21:37
+36
кошелёк путлера ведёт переговоры...

маланцы крутят как выгоднее продать...
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23.04.2022 21:35
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ПЗДЕЦЬ
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23.04.2022 21:33 Відповісти
бабулєси продовжують брати верх над розумом......
у пескова теж грошей дохрена. може його підтягнем,
це дійсно піздєць.....
піднявши таку планку, так обісратись.
але в нього радники "хороші"
хтось підказав розтаможку зняти.....
доки зеля буде терпіти ці підстави???
ну явно ж ОП працює проти нього.
він що, дурачок???
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23.04.2022 23:10 Відповісти
єто ****** зелох ведет договорняки с кошельком куютина...
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23.04.2022 21:35 Відповісти
кошелёк путлера ведёт переговоры...

маланцы крутят как выгоднее продать...
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23.04.2022 21:35 Відповісти
"На скільки мені відомо... на скільки мені відомо..."
Мда, словниковий запас на рівні восьмого класу середньої школи, а розумова здібність - дитячий садочок - максимум читає з паперця.
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23.04.2022 21:35 Відповісти
Зрозуміло: коломойський більше не дає... от вам і план "В"!!
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23.04.2022 21:37 Відповісти
Вова йди з абрамовичем за руським карабльом,міратворец хрінів..,мудак.
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23.04.2022 21:37 Відповісти
Дограється влада
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23.04.2022 21:37 Відповісти
Ты еще Лаврова пригласи.
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23.04.2022 21:38 Відповісти
то есть зелох крутит договорняки с парашкой?
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23.04.2022 21:38 Відповісти
Этого только тупые не видят.Вся это война сплошной договорняк ради сокращения населения.
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23.04.2022 22:41 Відповісти
Путинсккая подошва, иди за русским кораблём!
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23.04.2022 21:38 Відповісти
на тих пєрєгаворах всі на стороні РФ
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23.04.2022 21:38 Відповісти
що це за потік свідомості ---- і це в стрічці новин?

о курва
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23.04.2022 21:39 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

Чем больше ******** на фронте и чем больше всплывает о действиях ОПГ Зеленского, тем интенсивнее власть разгоняет тему Порошенко, пытаясь выехать на ней, как на "белом коне". Типа, в 2019 м же получилось развести толпу, так чего не попробовать ещё раз.
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23.04.2022 21:39 Відповісти
Роме пече, а Вова за Рому мазу тянет. Уж не родственники ли он? По маме? Или это бизес?
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23.04.2022 21:40 Відповісти
вава на серьезной растяжке - одной стороны ВСУ и поставки вооружения от НАТО, которым на договорняки начхать, с другой абрамовичи-единоверцы, которые умоляют ваву поспособствовать снятию удавки на шее в виде санкций в обмен на новые договорняки с ботоксным чуваком в бункере...
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23.04.2022 21:40 Відповісти
А на самом то деле Абрамович привёз новые приказы от ПалПутина, вот и весь сказ.
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23.04.2022 21:41 Відповісти
НІяких переговорів, поки російські війська не покинули ВСЮ територію України.
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23.04.2022 21:41 Відповісти
Жрите лохи,кто говорил,не критиковать власть во время войны.
Это не власть это настоящие предатели
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23.04.2022 21:41 Відповісти
що це курва за потік свідомості?
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23.04.2022 21:42 Відповісти
Не готовий обговорювати? Цікаво, чому? Єрмак заборонив? А перед тим були заяви, що Абрамович начебто у складі ОПи вирішує українські інтереси. Тому навіть Зєлєнскій просив Штати проти Абрамовича санкції не вводити. Навіщо так мутити, якщо у тебе все чесно?
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23.04.2022 21:43 Відповісти
Зе взагалі "не готовий" бути президентом. Це "випадковий президент". Ну от як можна знайти найбільш корумповане до останньої клітини ********* олігархічне лайно і на підставі його жидівства запросити в "перемовники" з ******? З часом стане відомо скільки за це отримав Зе особисто і в якій формі. А те що це відверта корупція ні в кого не викликає сумніву. Навіть у Байдена.
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23.04.2022 21:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A
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23.04.2022 21:44 Відповісти
У кого то еще есть сомнение,что Зелох предатель и сливает Украину?Или снова какой то ******* обозвет меня провокатором и в бан?
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23.04.2022 21:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A
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23.04.2022 21:46 Відповісти
зелена мразота твоє щастя що ти президент.
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23.04.2022 21:47 Відповісти
Інші країни ввели санкції проти абрамовича,а зеленський його захищає.Чому б це раптом?
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23.04.2022 21:51 Відповісти
кеш який нал чи безнал. а вова?
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23.04.2022 21:51 Відповісти
Як казав мій викладач в інституті, "в сорок лєт ума нєт, і нє будєт!". А цьому екземпляру вже більше, ніж 42. Так що...
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23.04.2022 21:54 Відповісти
квартальна мерзота, прикриваючись війною, та лозунгом "не на часі", веде за спиною у українського народу перемовини з ху..лом через його представника Абрамовіча ...
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23.04.2022 21:58 Відповісти
якшо він був в Києві, то чого до сих пір живий?
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23.04.2022 22:10 Відповісти
Це що як з вагнерівцями,спочатку спростували, а потім підтвердили?Все зроміло.
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23.04.2022 22:50 Відповісти
То чого його не взяли в полон і не обміняли на Маріуполь. Хоч якась користь була б з того козла
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23.04.2022 22:52 Відповісти
Вовчик доіграється..сученок.
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23.04.2022 23:21 Відповісти
Десь за кілька днів знаву буде несподіваний візит Прем"єра Британії Бориса Джонсона...
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23.04.2022 23:44 Відповісти
Абрамович первый друг и главный кошелек Путлера.ты что делаешь Зелемский? Скучаешь бабло путлера? Кому кому а Абрамовичу особенно жесточайшие санкции
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24.04.2022 00:00 Відповісти
чем-то напоминает вагнергейт... как рыба на сковородке выворачивается..
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24.04.2022 01:13 Відповісти
А я чому не в списку
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24.04.2022 02:38 Відповісти
" Наскільки мені відомо, а відомо мені немало " в перекладі з єврейської - я багато знаю, але все мені не розказують і навіть про формат зустрічі. Пояснення два: 1. Переговори ведуть від імені, але за спиною президента, а його тримають у заручниках. 2. Краще самому застрелитись ніж відкрити подробиці.
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25.04.2022 12:53 Відповісти
 
 