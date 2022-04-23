На Донбасі 23 квітня відбито 12 атак, знищено 4 танки, 45 артсистем, 15 одиниць бронетехніки, 1 літак, 3 безпілотники, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбивають атаки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".
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дальність пострілу з M777 складає 36 км,
CAESAR до 46 км,
PzH 2000 до 48 км
похибка при від точки прицілювання 4 м