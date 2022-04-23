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На Донбасі 23 квітня відбито 12 атак, знищено 4 танки, 45 артсистем, 15 одиниць бронетехніки, 1 літак, 3 безпілотники, - штаб ООС

донбас,оос

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбивають атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 квітня на Донбасі знищено 9 танків, 18 одиниць бронетехніки і 4 безпілотники "Орлан-10" окупантів, - пресцентр ОС

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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А я вже подумав, що й справді 45 артсистем. 5 теж добре.
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23.04.2022 22:04 Відповісти
M982 Excalibur

дальність пострілу з M777 складає 36 км,
CAESAR до 46 км,
PzH 2000 до 48 км
похибка при від точки прицілювання 4 м
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23.04.2022 23:10 Відповісти
Єдина радість це коли наші захисники знищують рашиську нечисть- дякую .Слава ЗСУ.
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23.04.2022 23:11 Відповісти
 
 