На Донбасі 23 квітня відбито 12 атак, знищено 4 танки, 45 артсистем, 15 одиниць бронетехніки, 1 літак, 3 безпілотники, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбивають атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 4 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 квітня на Донбасі знищено 9 танків, 18 одиниць бронетехніки і 4 безпілотники "Орлан-10" окупантів, - пресцентр ОС