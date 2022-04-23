Відсутність України в НАТО - велика помилка, наша держава зміцнила б Альянс, - Зеленський
Те, що Україну не долучили до Північноатлантичного альянсу, є стратегічною помилкою.
Таку впевненість висловив під час пресконференції 23 квітня президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не є членами НАТО, хоча я вважаю, що це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло місця, часу, можливості Україну прийняти в Альянс. І зараз усі бачать, що ми б тільки їх зміцнили", - переконаний голова держави.
На думку Зеленського, членство України в НАТО гарантувало б "високий відсоток, ймовірність саме непочатку війни з боку Росії".
"Моя думка не змінилась з початку мого президентства… Я вважаю, що це стратегічна помилка Альянсу щодо України", - наголосив він.
Топ коментарі
+15 Merkator_R
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+12 Павлик морозов #499349
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+10 Олександр Карін
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та КИДАЄ З КРАЙНОЩІ до КРАЙНОЩІ!
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003
"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.
Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
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Сколько битума с Белгорода завезли посчитал?
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Знову це базікання заради базікання та хайпу!
Хиба що контррозвідка почала б ворушитися, беручи до уваги кількість кацапських агентів у ЗСУ