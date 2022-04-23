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Новини Війна
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Відсутність України в НАТО - велика помилка, наша держава зміцнила б Альянс, - Зеленський

нато

Те, що Україну не долучили до Північноатлантичного альянсу, є стратегічною помилкою.

Таку впевненість висловив під час пресконференції 23 квітня президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не є членами НАТО, хоча я вважаю, що це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло місця, часу, можливості Україну прийняти в Альянс. І зараз усі бачать, що ми б тільки їх зміцнили", - переконаний голова держави.

На думку Зеленського, членство України в НАТО гарантувало б "високий відсоток, ймовірність саме непочатку війни з боку Росії".

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"Моя думка не змінилась з початку мого президентства… Я вважаю, що це стратегічна помилка Альянсу щодо України", - наголосив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) НАТО (6460) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+15
Что то мне подсказывает,что зеленский подорвал бы НАТО изнутри,начиная искать мира с террористом.У НАТО были бы сердечные пиступы,как сейчас у украинцев. А то смог бы еще и часть НАТО сдать в омане.
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23.04.2022 22:30
+12
Новую наркоту завезли или просроченная?Кто нибудь может обьяснить поток этих новостей с головы Зебонутого?
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23.04.2022 22:31
+10
А що за ці 3 роки зробило твоє зелене кодло, аби хоч трохи наблизити Україну до НАТО? Ну, окрім "НАТО має зробити те, НАТО має зробити се".
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23.04.2022 22:39
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ПИПЕЦЬ ЙОГО СЬОГОДНІ ШТИРИТЬ

та КИДАЄ З КРАЙНОЩІ до КРАЙНОЩІ!
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23.04.2022 22:28 Відповісти
Там можна ще нахилені буквачки робити і підкреслювати. Так буде убєдітєльнєй
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23.04.2022 22:33 Відповісти
В НАТО йому казали - убери крота Єрмака. Але він проміняв безпеку всієї країни на власні стосунки з цим негідником.
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23.04.2022 22:46 Відповісти
Два крота пара
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23.04.2022 23:36 Відповісти
Тарас Черновіл викриває, чому насправді Україна не пішла в НАТО.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003

"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.

Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
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23.04.2022 23:21 Відповісти
Что то мне подсказывает,что зеленский подорвал бы НАТО изнутри,начиная искать мира с террористом.У НАТО были бы сердечные пиступы,как сейчас у украинцев. А то смог бы еще и часть НАТО сдать в омане.
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23.04.2022 22:30 Відповісти
Ноги відмови від НАТО ростуть з рашистськиз кротів на Банковій, а не від країн Заходу!!!

Мирна угода України з Росією. Які плюси і мінуси українського проєкту договору. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854

Україна сформулювала свою пропозицію до Росії щодо умов закінчення війни. Основний її аспект - відмова від НАТО і нові гарантії безпеки. Чи є це стратегічним успіхом для країни?

Зустріч української і російської делегацій у Стамбулі 29 березня, на відміну від попередніх, може вважатись результативною.

Сторони озвучили перший проєкт мирного договору, який розробила і погодила українська сторона. Запропоновані умови наразі перебувають на столі у президента РФ Володимира Путіна.
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23.04.2022 22:52 Відповісти
Так, тойво, кінчаємо війно і поїхали
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23.04.2022 22:31 Відповісти
Новую наркоту завезли или просроченная?Кто нибудь может обьяснить поток этих новостей с головы Зебонутого?
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23.04.2022 22:31 Відповісти
Вроде бы до первой звезды нельзя
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23.04.2022 22:47 Відповісти
Ну що робити, якщо навіть найвеличнішим і найпатріотичнішим політикам це доходить лише на другий десяток років бігання по партіях
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23.04.2022 22:31 Відповісти
Нарешті сказав щось, чого дійсно вимагає безпека України
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23.04.2022 22:32 Відповісти
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23.04.2022 22:36 Відповісти
100 Миллионов то много оружия,аж 15 Ракет по 6,5 Миллионов.
Сколько битума с Белгорода завезли посчитал?
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23.04.2022 22:46 Відповісти
А що за ці 3 роки зробило твоє зелене кодло, аби хоч трохи наблизити Україну до НАТО? Ну, окрім "НАТО має зробити те, НАТО має зробити се".
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23.04.2022 22:39 Відповісти
Вын же звик, що квартал95 завжди запрошували. Думав, і тут так.
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23.04.2022 22:49 Відповісти
Зробило таке: зразу після інавгурації у 2019 поставив на паузу стосунки з НАТО, у грудні того ж року відмовився брати участь у ювілейному саміті з нагоди 70-річчя НАТО в Лондоні, невиконання річних програм Україна-НАТО, гальмування реформи армії, скоротив чисельність ЗСУ, https://www.youtube.com/watch?v=zM74-xlTVGM&t=1s зірвав ракетну програму .
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23.04.2022 23:01 Відповісти
З тією модернізованою технікою солдати НАТО забзділи перед ****** і орками.
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23.04.2022 23:04 Відповісти
И тут внезаная Румыния с миг-21
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23.04.2022 23:05 Відповісти
Зміцнювачі, прокурора САП коли вже призначите. Людина в вересні конкурс виграла.Почему ми ні в НАТЕ
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23.04.2022 22:44 Відповісти
А ты не воруй
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23.04.2022 22:47 Відповісти
В кінці червня буде саміт НАТО в Мадриді, то виправ помилку, подай заявку на ПДЧ разом з Швецією і Фінляндією.
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23.04.2022 22:51 Відповісти
Асабліва з казламойськім і сідрачуком
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23.04.2022 23:10 Відповісти
А коломойша вже під слідством (хоча б) в Україні, а конкурс керівника САП доведено до фінішу? А Татаров поніс покарання за підкуп? А єрмак відсторонений (хоча б) на час слідства згідно інформації від нардепів СН? А юрченко, а "мама любить швидкість", а..., а..., а...
З якого дива НАТО має брати до лав країну, яка не відповідає вимогам?
Знову це базікання заради базікання та хайпу!
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23.04.2022 23:26 Відповісти
нє, бубочка, НАТО нада буфєрна зона
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23.04.2022 23:40 Відповісти
Говорящей голове с кличкой Зеля случайно дали не тот текст)))
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23.04.2022 23:56 Відповісти
Ваван, угомонись трохи...хватить котити бочку на НАТО. Тобі сказали, що треба зробити, щоб бути в Альянсі? Що зроблено? Давай почнемо з себе, а вже потім будеш давати пред'яви. В ЧУЖИЙ МОНАСТИР НЕ ВХОДЯТЬ З СВОЇМИ ХОТЕЛКАМИ...
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24.04.2022 06:28 Відповісти
Яким чином совкова українська армія зміцнила б НАТО?
Хиба що контррозвідка почала б ворушитися, беручи до уваги кількість кацапських агентів у ЗСУ
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24.04.2022 09:30 Відповісти
 
 