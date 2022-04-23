Відсутність України в НАТО - велика помилка, наша держава зміцнила б Альянс, - Зеленський

Те, що Україну не долучили до Північноатлантичного альянсу, є стратегічною помилкою.

Таку впевненість висловив під час пресконференції 23 квітня президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не є членами НАТО, хоча я вважаю, що це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло місця, часу, можливості Україну прийняти в Альянс. І зараз усі бачать, що ми б тільки їх зміцнили", - переконаний голова держави.

На думку Зеленського, членство України в НАТО гарантувало б "високий відсоток, ймовірність саме непочатку війни з боку Росії".

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"Моя думка не змінилась з початку мого президентства… Я вважаю, що це стратегічна помилка Альянсу щодо України", - наголосив він.