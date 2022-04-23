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Новини Санкції проти Росії
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Схвалення Євросоюзом ембарго на нафту з РФ - питання найближчих тижнів, - міністр економіки Франції Ле Мер

нафта

Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер стверджує, що країни-члени ЄС найближчим часом ухвалять рішення про повне припинення імпорту російської нафти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Ле Мер заявив, що цю позицію підтверджує президент Франції Емманюель Макрон. "Президент кілька разів говорив, що санкції потрібно посилити", - пояснив він, додавши, що передусім йдеться про посилення обмежень на імпорт енергоносіїв.

"Президент не каже, що йдеться про газ, тому що ми знаємо, що для певної кількості європейських держав просто зупиниться вся їхня економічна діяльність... Те, що сьогодні на столі – це заборона на імпорт нафти з Росії", - заявив Ле Мер.

Міністр пояснив, що це дозволить припинити потік валюти до Росії. "Нафта це головне джерело іноземної валюти для Росії. Це 700 мільйонів доларів фінансових ресурсів на день", - заявив він.

Також читайте: Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії може включати часткову заборону імпорту нафти, - Politico

Ле Мер визнав, що консенсус в Євросоюзі ще не досягнений: "Ми повинні досягти успіху в об’єднанні 27 держав-членів, ми ще не там. Ще є опір, є обгрунтоване занепокоєння. Ми повинні на них реагувати", – пояснив французський міністр. Утім, він переконаний, що домовленість буде скоро. "Для мене це більше питання тижнів, ніж місяців", - підкреслив він.

Автор: 

нафта (5528) санкції (11868) Франція (3078) Євросоюз (13440) ембарго (305)


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Топ коментарі
+5
Homer@ItechVK

У Франції нема *********** навіть на тиждень ведення бойових дій.
У Германії взагалі нічого нема, бо їх потужне ВПК працювало на експорт, а не на власний захист.
Це лідори Європи.
А тепер подумайте про стан збройних сил інших країн.
Вони всі думали, що США їх захистить.
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23.04.2022 23:03
+2
Кацапи вже знайшли спосіб обходити нафтові санкції, просто у морі із своїх танкерів переливають її в танкери покупців. Можливо тому гейропа і заговорила про нафтове ембарго, оскільки падлюки вже знають як його обійти.
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23.04.2022 23:06
+2
Ну так пусть запретит у себя во Франции а не ждёт остальных,Литва запретила газ
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23.04.2022 23:25
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Почему я им не верю? Ваши варианты.
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23.04.2022 22:57 Відповісти
Они ждут нашего поражения на Донбассе, что бы потом сказать вот проиграли идите заключайте соглашения о капитуляции. Когда мы через две недели не проиграем, придумают что-то и снова перенесут решение о эмбарго на две недели
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23.04.2022 23:05 Відповісти
А ваша віра їм не потрібна. Вони працюють і результати є. Це не хвіранку відкрити.
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23.04.2022 23:27 Відповісти
Тому що скоріш за все буде не ембарго, а часткове обмеження імпорту. А ще тому що з 2014 року військова промисловість рашки знаходиться під санкціями, і після 8 років санкцій ми бачимо обладнання з франції і німеччини на військових машинах ворога.
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23.04.2022 23:30 Відповісти
Кацапи отримуватимуть заробітну платню нафтою та газом.
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23.04.2022 23:00 Відповісти
Ле Мер? ... Ле Мёрда!
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23.04.2022 23:03 Відповісти
Homer@ItechVK

У Франції нема *********** навіть на тиждень ведення бойових дій.
У Германії взагалі нічого нема, бо їх потужне ВПК працювало на експорт, а не на власний захист.
Це лідори Європи.
А тепер подумайте про стан збройних сил інших країн.
Вони всі думали, що США їх захистить.
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23.04.2022 23:03 Відповісти
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23.04.2022 23:06 Відповісти
Это Галя какая-то страшная девушка ! вы не заметили ? Или пьяная она или дебиловатоя на вид !
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24.04.2022 05:02 Відповісти
Кацапи вже знайшли спосіб обходити нафтові санкції, просто у морі із своїх танкерів переливають її в танкери покупців. Можливо тому гейропа і заговорила про нафтове ембарго, оскільки падлюки вже знають як його обійти.
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23.04.2022 23:06 Відповісти
Немецкие политики призывают правительство Германии принудить Украину к капитуляции
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23.04.2022 23:12 Відповісти
"тижнів" це дуже довго...
таке ураження шо ви ждете коли Украіна впаде, шо би цього не робити.
так от Україна не впаде!
а ви йдіть на *** зі своею кацапячою гряззю і з кацапією разом.
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23.04.2022 23:15 Відповісти
Російські окупаційні війська "на рівному місці" втратили ще один свій корабель - сторожовий корабель "Расул Гамзатов" проекту 22460, який належав береговій охороні прикордонної служби ФСБ РФ.

Як підтвердили Defense Express з власних джерел, корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами (Волго-Донський канал) з Каспійського до Азовського моря.
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23.04.2022 23:23 Відповісти
Если хочет запретить этот француз то пусть запретит у себя а не он не запрещает ведь остальные страны не согласны,Литва же отказалась отдельно от рос газа
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23.04.2022 23:24 Відповісти
Ну так пусть запретит у себя во Франции а не ждёт остальных,Литва запретила газ
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23.04.2022 23:25 Відповісти
Так нужно полное эмбарго, тогда страна-помойка исчезнет с карты Мира гораздо быстрее.
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24.04.2022 01:26 Відповісти
А чому не найближчих РОКІВ?
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23.04.2022 23:32 Відповісти
Нефть - это 60% доходов рашки при нынешних ценах на газ.

А всегда было 80%. Это, как бы, Сечин круче Миллера в пять раз по кремлёвской иерархии...
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23.04.2022 23:33 Відповісти
раша предлагает свою жижу уже по 65.
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24.04.2022 00:07 Відповісти
Зараз нас цікавить лише одна новина з Франції - вибори президента
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24.04.2022 09:32 Відповісти
 
 