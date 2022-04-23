Схвалення Євросоюзом ембарго на нафту з РФ - питання найближчих тижнів, - міністр економіки Франції Ле Мер
Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер стверджує, що країни-члени ЄС найближчим часом ухвалять рішення про повне припинення імпорту російської нафти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Ле Мер заявив, що цю позицію підтверджує президент Франції Емманюель Макрон. "Президент кілька разів говорив, що санкції потрібно посилити", - пояснив він, додавши, що передусім йдеться про посилення обмежень на імпорт енергоносіїв.
"Президент не каже, що йдеться про газ, тому що ми знаємо, що для певної кількості європейських держав просто зупиниться вся їхня економічна діяльність... Те, що сьогодні на столі – це заборона на імпорт нафти з Росії", - заявив Ле Мер.
Міністр пояснив, що це дозволить припинити потік валюти до Росії. "Нафта це головне джерело іноземної валюти для Росії. Це 700 мільйонів доларів фінансових ресурсів на день", - заявив він.
Ле Мер визнав, що консенсус в Євросоюзі ще не досягнений: "Ми повинні досягти успіху в об’єднанні 27 держав-членів, ми ще не там. Ще є опір, є обгрунтоване занепокоєння. Ми повинні на них реагувати", – пояснив французський міністр. Утім, він переконаний, що домовленість буде скоро. "Для мене це більше питання тижнів, ніж місяців", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Франції нема *********** навіть на тиждень ведення бойових дій.
У Германії взагалі нічого нема, бо їх потужне ВПК працювало на експорт, а не на власний захист.
Це лідори Європи.
А тепер подумайте про стан збройних сил інших країн.
Вони всі думали, що США їх захистить.
таке ураження шо ви ждете коли Украіна впаде, шо би цього не робити.
так от Україна не впаде!
а ви йдіть на *** зі своею кацапячою гряззю і з кацапією разом.
Як підтвердили Defense Express з власних джерел, корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами (Волго-Донський канал) з Каспійського до Азовського моря.
А всегда было 80%. Это, как бы, Сечин круче Миллера в пять раз по кремлёвской иерархии...