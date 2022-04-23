Схвалення Євросоюзом ембарго на нафту з РФ - питання найближчих тижнів, - міністр економіки Франції Ле Мер

Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер стверджує, що країни-члени ЄС найближчим часом ухвалять рішення про повне припинення імпорту російської нафти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Ле Мер заявив, що цю позицію підтверджує президент Франції Емманюель Макрон. "Президент кілька разів говорив, що санкції потрібно посилити", - пояснив він, додавши, що передусім йдеться про посилення обмежень на імпорт енергоносіїв.

"Президент не каже, що йдеться про газ, тому що ми знаємо, що для певної кількості європейських держав просто зупиниться вся їхня економічна діяльність... Те, що сьогодні на столі – це заборона на імпорт нафти з Росії", - заявив Ле Мер.

Міністр пояснив, що це дозволить припинити потік валюти до Росії. "Нафта це головне джерело іноземної валюти для Росії. Це 700 мільйонів доларів фінансових ресурсів на день", - заявив він.

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Ле Мер визнав, що консенсус в Євросоюзі ще не досягнений: "Ми повинні досягти успіху в об’єднанні 27 держав-членів, ми ще не там. Ще є опір, є обгрунтоване занепокоєння. Ми повинні на них реагувати", – пояснив французський міністр. Утім, він переконаний, що домовленість буде скоро. "Для мене це більше питання тижнів, ніж місяців", - підкреслив він.