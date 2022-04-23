У Білому домі відмовились коментувати можливість візиту Блінкена та Остіна до Києва, - CNN
Президент Володимир Зеленський анонсував візит держсекретаря США та очільника Пентагону до Києва. Однак в Білому домі інформацію відмовились коментувати.
Про це пише видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти звернулись за коментарем Пентагону та Держдепартаменту США.
"У Білому домі відмовилися коментувати потенційну поїздку", - пише CNN.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що 24 квітня до України прибудуть держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.
Топ коментарі
+28 MAKAROV #508144
показати весь коментар23.04.2022 23:24
+18 Vlad Vladidze
показати весь коментар23.04.2022 23:25
+17 Valerii Koniukhovskyi
показати весь коментар23.04.2022 23:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже раджу дослухать до кінця.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeiNeXWy14fo%3Ft%3D4003&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.
Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
Захисні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?
У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.
Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.
"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"
"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.
За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.
Що відбулося?
У 2020 році почалося будівництво на перешийку.
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.
За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Цитата
"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна".
За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чистіше. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.
Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!
Вистачило якихось двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.
.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
Для чого?!
В составе делегации также министр обороны США Ллойд Остин. Это первый визит высокопоставленных американских чиновников в Украину после начала войны.
По словам Зеленского, будут обсуждаться, в частности, дальнейшие поставки вооружений.
«Хочется, чтобы мы имели тяжелое мощное вооружение», - сказал Зеленский, отметив, что последнюю неделю ситуация с поставками оружия улучшилась. https://t.me/charter97_org/71011 https://t.me/charter97_org/71011
А він усе робить, щоб вони візит відмінили.
Він дуже хоче капітулювати путіну, а партнери не дають
Чому постійно в ютубі вилазять пропозіції відео з мордами арестовича та фрейгіна?
Що це за тяга к рашікам?
З Великднем!
Остапа"гаранта" понесло (с)
И кто мне еще скажет что это не спланированно и не специально делается для срыва визита - или просто дурак или проплаченный троль
Його хтось за язик тягнув , не розумію ?
У нього підписання "мирної угоди" з рашею горить.
воно сдуру може ляпнути правду...
мордор там біситься від допомоги сша,
візитерів можуть обстріляти ракетами
ягнутися по формі, навіть, якщо в кабінеті душно?
Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.
Предположение Зеленского (о давно обнародованых визитах Остина и Блинкина) оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
Как известно, все предыдущие визиты иностранных чиновников в Украину оставались в секрете вплоть до их приезда. О встрече с премьером Британии Джонсоном стало известно даже после ее завершения. Впрочем, тогда тоже произошло нарушение протоколов безопасности.