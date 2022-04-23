У Білому домі відмовились коментувати можливість візиту Блінкена та Остіна до Києва, - CNN

Президент Володимир Зеленський анонсував візит держсекретаря США та очільника Пентагону до Києва. Однак в Білому домі інформацію відмовились коментувати.

Про це пише видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти звернулись за коментарем Пентагону та Держдепартаменту США.

"У Білому домі відмовилися коментувати потенційну поїздку", - пише CNN.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що 24 квітня до України прибудуть держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

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