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У Білому домі відмовились коментувати можливість візиту Блінкена та Остіна до Києва, - CNN

блінкен,остін

Президент Володимир Зеленський анонсував візит держсекретаря США та очільника Пентагону до Києва. Однак в Білому домі інформацію відмовились коментувати.

Про це пише видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти звернулись за коментарем Пентагону та Держдепартаменту США.

"У Білому домі відмовилися коментувати потенційну поїздку", - пише CNN.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що 24 квітня до України прибудуть держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зустрінемось, коли звільнимо Маріуполь. Я думаю, скоро", - Зеленський - журналістам. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) США (23009) Блінкен Ентоні (1157) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+28
Кстати, а почему за всю конференцию ЗЕ никто не задал вопрос про разминирование Чонгара и оборону Херсона, которой вообще не было. Еще интересно, почему Азову командование запретило выдвигаться и атаковать русню в направлении Бердянска? Почему несмотря на мощные оборонительные сооружения построенные ненавистным (зебилами) Порохом, была оставлена Волноваха?
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23.04.2022 23:24
+18
Что, опять зеленский крупно обосрался на международном уровне? Не первый и не второй раз. Явно агенты орков в его окружении. Кто то хочет саботировать поддержку Украины со стороны ключевого союзника?
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23.04.2022 23:25
+17
***..ная зеленая тварь до...елась.
И кто мне еще скажет что это не спланированно и не специально делается для срыва визита - или просто дурак или проплаченный троль
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23.04.2022 23:30
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Кстати, а почему за всю конференцию ЗЕ никто не задал вопрос про разминирование Чонгара и оборону Херсона, которой вообще не было. Еще интересно, почему Азову командование запретило выдвигаться и атаковать русню в направлении Бердянска? Почему несмотря на мощные оборонительные сооружения построенные ненавистным (зебилами) Порохом, была оставлена Волноваха?
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23.04.2022 23:24 Відповісти
Вспомните еще историю о вагнеровцах.... от тудова и растут корни всего. У руля страны, мягко говоря - не надежные ""товарищи"".
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23.04.2022 23:33 Відповісти
Влада боїться вийти сама на себе. Такі рішення не приймаються без верховного главнокомандувача.
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23.04.2022 23:33 Відповісти
за "теплу ванну? чули - це вона.
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23.04.2022 23:34 Відповісти
Тарас Черновіл викриває, чому насправді Україна не пішла в НАТО.
Дуже раджу дослухать до кінця.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeiNeXWy14fo%3Ft%3D4003&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier

"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.

Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".

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23.04.2022 23:36 Відповісти
Бо на конференції не було журналістів, а були шавкі лизоблюди, які з столу обїдками харчуються.
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23.04.2022 23:37 Відповісти
Лучше не выносить сейчас сор из избы. На pedoроссия24 это бы обсосали вдоль и поперёк. Надо покончить с ордой, а там уже и "кротов" поглубже прикопаем.
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23.04.2022 23:43 Відповісти
а потом новый срок клоуна. Я не удивлюсь если будет и третий срок. Ну, а что зелебобики проголосуют. Поэтому после победы лучше или пойти в армию что бы встречать новую войну с оружием в руках, а не как люди в Буче. Или свалить из страны.
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24.04.2022 01:37 Відповісти
не будьте наївний...коли, як не тепер ловити і знешкоджувати "кротів". Бо "потім" може не наступити і не буде кому "прикопувати" їх...
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24.04.2022 08:56 Відповісти
Волноваху полностью уничтожили
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23.04.2022 23:45 Відповісти
Щодо Чонгара та інших дій, що привели до окупації територій на півдні України. Усі кажуть, що Зе сказав розмінувати. Добре. Кому сказав? І сказав, як хто, як верховний головнокомандувач? Я думаю що президент країни стає головкомом під час війни. Розмінування, як-то кажуть, і прибирання всіх оборонних споруд було до війни. Тоді питання, хто дав цей наказ і хто його виконав? Якщо виконав Генштаб, то за фактом - це зрадницький наказ, на який свідомо пішли військові.
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24.04.2022 00:21 Відповісти
агато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захисні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна".

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чистіше. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило якихось двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.

.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
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24.04.2022 01:38 Відповісти
Тому і прикрили опозиційні канали
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24.04.2022 02:15 Відповісти
Все идет по заранее спланированному сценарию. Простых людей имеют чьи то алчные и геополитические интересы.
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24.04.2022 00:30 Відповісти
Тобто бо_не_втік вчергове ляпає язиком раніше часу.
Для чого?!
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23.04.2022 23:25 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье посетит Киев, сообщил на пресс-конференции в украинской столице президент страны Владимир Зеленский.

В составе делегации также министр обороны США Ллойд Остин. Это первый визит высокопоставленных американских чиновников в Украину после начала войны.

По словам Зеленского, будут обсуждаться, в частности, дальнейшие поставки вооружений.

«Хочется, чтобы мы имели тяжелое мощное вооружение», - сказал Зеленский, отметив, что последнюю неделю ситуация с поставками оружия улучшилась. https://t.me/charter97_org/71011 https://t.me/charter97_org/71011

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23.04.2022 23:32 Відповісти
Что, опять зеленский крупно обосрался на международном уровне? Не первый и не второй раз. Явно агенты орков в его окружении. Кто то хочет саботировать поддержку Украины со стороны ключевого союзника?
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23.04.2022 23:25 Відповісти
Кіт, просто кіт@cat4ua

А він усе робить, щоб вони візит відмінили.
Він дуже хоче капітулювати путіну, а партнери не дають

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23.04.2022 23:58 Відповісти
Хтось може пояснити, чому арестович не може давати інтрев"ю (якщо не може тримати рота зачиненим) українським ведучим, діячам, блогерам або ютуберам?
Чому постійно в ютубі вилазять пропозіції відео з мордами арестовича та фрейгіна?
Що це за тяга к рашікам?
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23.04.2022 23:26 Відповісти
Те, що шукаєте в ютубі, те і бачите.
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24.04.2022 00:04 Відповісти
Мова не про те, що видає гугл, а про те інше. Якщо ти не можешь зрозуміти, то не переймайся. Замайся своїми справами.
З Великднем!
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24.04.2022 08:37 Відповісти
Мабуть тому, що такі речі під час війни не анонсують? Чи Остапа "гаранта" понесло (с)
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23.04.2022 23:29 Відповісти
хотя бы из-за предосторожности... ну просят жеж не ляпать заранее и не хвастаться возможными визитами... бла-бла-бла целый день...
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23.04.2022 23:29 Відповісти
***..ная зеленая тварь до...елась.
И кто мне еще скажет что это не спланированно и не специально делается для срыва визита - или просто дурак или проплаченный троль
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23.04.2022 23:30 Відповісти
Знову заради популізму і хвилинного відчуття своєї величності - злив секретну інформацію. Але після того що він сьогодні наговорив, це точно не випадковість.
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23.04.2022 23:31 Відповісти
Не обучаем.
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23.04.2022 23:34 Відповісти
Как трехлетний пацан.
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23.04.2022 23:36 Відповісти
сегодня вова сделал все, что мог, чтобы разосраться с нашими союзниками....
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23.04.2022 23:37 Відповісти
Посмотрим завтра - или приедут, Джонсон правильно сделал когда приехал без предупреждения
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23.04.2022 23:47 Відповісти
Зе за одну прес-конференцію стільки нісенітниць намолов, що американці, якщо й планували візит, то тепер змушені будуть засумніватись... Бо може в Зе загострення...
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23.04.2022 23:41 Відповісти
Схоже, Єрмак сьогодня особливо заборістого зелі підігнав.
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24.04.2022 00:22 Відповісти
русская пропананда уже бьется в экстазе от сегодняшних вовыных перлов..... дебил.....
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23.04.2022 23:41 Відповісти
Хто мені скаже , для чого Зе анонсував приїзд Блінкена та Остіна ?

Його хтось за язик тягнув , не розумію ?
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23.04.2022 23:53 Відповісти
Щоб зірвати візит.

У нього підписання "мирної угоди" з рашею горить.
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24.04.2022 00:12 Відповісти
От би кацапам президентом клоуна...
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23.04.2022 23:57 Відповісти
побачив "відповiдь" y "відповіді та оцінки" - прибeрy матючню.
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24.04.2022 00:00 Відповісти
ніколи не задавайте бубі невдобних питань,
воно сдуру може ляпнути правду...
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24.04.2022 00:05 Відповісти
Янєлох дебілом був, дебілом і помре.
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24.04.2022 00:21 Відповісти
задля безпеки не дають коментів,
мордор там біситься від допомоги сша,
візитерів можуть обстріляти ракетами
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24.04.2022 00:25 Відповісти
хтось може попросити президента підголитись і од
ягнутися по формі, навіть, якщо в кабінеті душно?
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24.04.2022 00:34 Відповісти
Зеленский решил, что может рассказывать госсекретарю США и министру обороны куда им ездить.
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24.04.2022 04:42 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/13845 Борислав Береза :
Официальные представители США отказываются от каких-либо комментариев о заявлении Зеленского, раскрывшего секретность визита в Украину членов американского правительства. Об этом сообщают американские СМИ, безуспешно обратившиеся за комментариями в Пентагон и Госдеп.
Предположение Зеленского (о давно обнародованых визитах Остина и Блинкина) оказалось ошибочным. В США считают информацию секретной. "Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post. Так же без комментариев остались другие медиа, пытавшиеся проверить эту информацию. Неизвестно даже, в каком городе могут пройти переговоры.
Как известно, все предыдущие визиты иностранных чиновников в Украину оставались в секрете вплоть до их приезда. О встрече с премьером Британии Джонсоном стало известно даже после ее завершения. Впрочем, тогда тоже произошло нарушение протоколов безопасности.
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24.04.2022 08:42 Відповісти
Якщо хтось думає що він випадково "ляпнув" цю інформацію то глибого помиляється! "Козирь" це може підтвердити!
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24.04.2022 11:33 Відповісти
 
 