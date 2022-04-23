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Новини Війна
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Росіяни мають вийти з віртуальної реальності "Життя в РФ" та визнати свою провину за війну в Україні, - Зеленський

зеленський

Громадяни РФ мають усвідомити свою провину за війну проти України, перестати слухати державну пропаганду та повернутись у реальність.

На цьому наголосив під час пресконференції 23 квітня президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яка людина, яка хоче знати правду, знайде її. Людина, яка хоче розуміти, що відбувається навколо, не ховатись, вона знайде всі ці відповіді. Ми це знаємо, ми розвиваємося завжди", - сказав президент.

За його словами, не можна вірити лише пропаганді. В такому випадку неможливо почути того, хто зовні інформаційної бульбашки.

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"Ми мусимо йти назустріч один одному. І є в російському суспільстві такі люди. І їх має ставати все більше і більше. І вони, якщо хочуть дізнатися, повинні прийняти правду. А вона є. Вони знають, що на вулицях їхніх міст нікого не вбивають, вони це бачать. Вони повинні це сприйняти. Сприйняти, що вони винні, їхня влада. Вони обирали цю владу. Не можна сказати: я ні до чого. Можна сказати, що наша держава винна. Можна сказати, що я не можу нічого зробити, крім цих слів, я відчуваю себе громадянином Росії, я відчуваю, що ми маємо нести за це відповідальність. І це дуже багато - визнати, це і є сміливість, не звертаючи увагу на те, що там тобі кидають у спину - слова чи каміння. Не треба цього боятися. Мені здається, це важливий крок. І він називається двома словами: бажання людей", - зауважив Зеленський.

На його думку, якщо росіяни захочуть знати правду, то їм доведеться "вийти з цієї комп'ютерної гри - життя в Російській Федерації".

"Це віртуальна реальність, абсолютно. Вийти, просто вийти, зняти ці 3D-окуляри трьох кольорів, повернутися у реальність, у цивілізований світ - він прекрасний. Він набагато ширше, красивіше, тому що він правдивий і чесний. Не обов'язково бути лідером у ядерній зброї. Можна бути лідером серед країн, у яких найбільше айтішників. Не обов'язково запустити ракету замість того, щоб не дати зарплату вчителям. Можна працювати та знайти ліки від раку. Є куди витратити гроші та потенціал, тому що там талановиті люди", - наголосив президент.

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Він нагадав, що наразі на території України РФ "витрачає людей".

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) росія (65328)


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Топ коментарі
+14
Фуфло а не конференция. И журналисты ручные, которые вопросы задавали. Ни одного вопроса интересующего всех граждан не было задано вроде разминирования Чонгара, обороны Херсона и запрета командования атаковать Азову Бердянск, когда стало известно об оперативном окружении Марика. Всю конфу ЗЕ лил какую-то взаимоисключающую дичь, не о чем.
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23.04.2022 23:28
+11
Воно сьогодні в сосну вдарилось чи може об двері. Поніс якусь діч пра хароших руских, які підбивають свої ордовойска грабувати, катувати і гвалтувати. Вова- подорослішай. Москалі такі в них така своя правда. Що тобі ще й досі не зрозуміло після Бучі.
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23.04.2022 23:26
+10
ц'ого під капельницю терміново.
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23.04.2022 23:25
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23.04.2022 23:23 Відповісти
та нічо,вава сьогодні дуже "гіпєрактівний",походу нерозбавлений підігнали...
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23.04.2022 23:47 Відповісти
ц'ого під капельницю терміново.
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23.04.2022 23:25 Відповісти
Что то сегодня очень много Зеленского.
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23.04.2022 23:26 Відповісти
Воно сьогодні в сосну вдарилось чи може об двері. Поніс якусь діч пра хароших руских, які підбивають свої ордовойска грабувати, катувати і гвалтувати. Вова- подорослішай. Москалі такі в них така своя правда. Що тобі ще й досі не зрозуміло після Бучі.
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23.04.2022 23:26 Відповісти
Зараз не час для сварок
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24.04.2022 01:36 Відповісти
когда твой зе поц сдаст Украину будет час? какие же вы твари иуды
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24.04.2022 04:34 Відповісти
Інколи важливо чітко запам'ятовувати текст і не нести імпровізації. А також важливо давати тексти промов рецензувати. Бо складається враження, що не тільки громадяни країни-агресоорки живуть в паралельній реальності.
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23.04.2022 23:27 Відповісти
Цензор, что у вас с сайтом, не отправляются комментарии.
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23.04.2022 23:28 Відповісти
празднуют !
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24.04.2022 00:03 Відповісти
Фуфло а не конференция. И журналисты ручные, которые вопросы задавали. Ни одного вопроса интересующего всех граждан не было задано вроде разминирования Чонгара, обороны Херсона и запрета командования атаковать Азову Бердянск, когда стало известно об оперативном окружении Марика. Всю конфу ЗЕ лил какую-то взаимоисключающую дичь, не о чем.
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23.04.2022 23:28 Відповісти
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23.04.2022 23:29 Відповісти
Та вони і слова такого не знають. Як і унітаз
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23.04.2022 23:29 Відповісти
Комусь би теж перестати газики у теплій ванні пускати, та нашіптування підлабузників слухати. Та зустрітись з патріотичними силами. А не інтриги плести, та тільки за рейтинг думати.
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23.04.2022 23:29 Відповісти
песня «Вставай, страна огромная» (1941) - это украинская «Повстань, народе мій» (1919)
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg

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23.04.2022 23:31 Відповісти
пид час війни критикувати владу - срок.
тому владі потрібно що?
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23.04.2022 23:50 Відповісти
Рабзияне выйдут из виртуального мира только когда им жрать нечего будет. Если Запад не опустит в их в такую жопу, если не доведёт их до голода, то рабзияне и на Европу нападут, как только наберут денег за газ и нефть.
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23.04.2022 23:52 Відповісти
никуда они не выйдут! мухоморы будут жрать и бояркой запивать, но не выйдут .. плохо вы знаете этих орков !
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23.04.2022 23:59 Відповісти
ну кацапы это не люди и спроса с них не больше чем с чикатило .. а вот кто этого до сих пор не понял и плавает в виртуальной реальности .....
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23.04.2022 23:56 Відповісти
просуваємося мабуть....
осталось тільки комменти проявлять відразу, а не через 15 хвилин.
така несправлена ерунда за пів години на моїй роботі? - завтра всі на вулиці....
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24.04.2022 00:22 Відповісти
. - тест
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24.04.2022 00:24 Відповісти
не пройден.
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24.04.2022 00:25 Відповісти
цього не станеться,
були «вєлікой страной», правда в лаптях, але ж то лапті яким аналоговнєт

- ніхто не захоче бути фашистськими мародерами і дегенератами
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24.04.2022 00:32 Відповісти
Вони Голодомор не признали, казали що бачте у них теж голод був і значить це не рахується, а зараз будуть говорити "наши мальчики тоже гибли", і все на цьому. Досить вже пробачати тих, хто не просить пробачення, тих хто навіть не сбирається розкаюватися, продовжує викобенюватися і надсміхатися.
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24.04.2022 00:55 Відповісти
Радуюсь что живу в Украине, горжусь президентом и его командой! Верю в ЗСУ! Все буде Україна!
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24.04.2022 01:35 Відповісти
купи себе мозг бот недоделанный
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24.04.2022 04:36 Відповісти
 
 