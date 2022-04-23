Росіяни мають вийти з віртуальної реальності "Життя в РФ" та визнати свою провину за війну в Україні, - Зеленський

Громадяни РФ мають усвідомити свою провину за війну проти України, перестати слухати державну пропаганду та повернутись у реальність.

На цьому наголосив під час пресконференції 23 квітня президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яка людина, яка хоче знати правду, знайде її. Людина, яка хоче розуміти, що відбувається навколо, не ховатись, вона знайде всі ці відповіді. Ми це знаємо, ми розвиваємося завжди", - сказав президент.

За його словами, не можна вірити лише пропаганді. В такому випадку неможливо почути того, хто зовні інформаційної бульбашки.

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"Ми мусимо йти назустріч один одному. І є в російському суспільстві такі люди. І їх має ставати все більше і більше. І вони, якщо хочуть дізнатися, повинні прийняти правду. А вона є. Вони знають, що на вулицях їхніх міст нікого не вбивають, вони це бачать. Вони повинні це сприйняти. Сприйняти, що вони винні, їхня влада. Вони обирали цю владу. Не можна сказати: я ні до чого. Можна сказати, що наша держава винна. Можна сказати, що я не можу нічого зробити, крім цих слів, я відчуваю себе громадянином Росії, я відчуваю, що ми маємо нести за це відповідальність. І це дуже багато - визнати, це і є сміливість, не звертаючи увагу на те, що там тобі кидають у спину - слова чи каміння. Не треба цього боятися. Мені здається, це важливий крок. І він називається двома словами: бажання людей", - зауважив Зеленський.

На його думку, якщо росіяни захочуть знати правду, то їм доведеться "вийти з цієї комп'ютерної гри - життя в Російській Федерації".

"Це віртуальна реальність, абсолютно. Вийти, просто вийти, зняти ці 3D-окуляри трьох кольорів, повернутися у реальність, у цивілізований світ - він прекрасний. Він набагато ширше, красивіше, тому що він правдивий і чесний. Не обов'язково бути лідером у ядерній зброї. Можна бути лідером серед країн, у яких найбільше айтішників. Не обов'язково запустити ракету замість того, щоб не дати зарплату вчителям. Можна працювати та знайти ліки від раку. Є куди витратити гроші та потенціал, тому що там талановиті люди", - наголосив президент.

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Він нагадав, що наразі на території України РФ "витрачає людей".