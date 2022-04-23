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Туреччина закрила повітряний простір для російських військових та цивільних літаків, що прямують в Сирію, - Чавушоглу

сирия

Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, які прямують до Сирії.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє турецький телеканал NTV.

"Ми закрили повітряний простір для російських військових літаків і навіть цивільних літаків, які прямують до Сирії", – цитує телеканал міністра.

Чавушоглу уточнив, що Туреччина видає дозвіл для російських авіакомпаній на польоти до Сирії через її територію щотри місяці.

Термін останнього дозволу сплив у квітні.

"Вони мали дозвіл. Потім польоти припинилися", – підтвердив міністр.

Він додав, що президент Реджеп Ердоган повідомив Путіна про заборону польотів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова організувати переговори РФ та України на рівні президентів, - Ердоган

Автор: 

росія (65336) Сирія (1861) Туреччина (3502) Чавушоглу Мевлют (126)


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Топ коментарі
+8
.Нічого страшного для псячих. Будуть літати через Азербайджан та Грузію на Іран Ірак... Як і раніш літали. Ні Азербайджан ні Грузія ПП для ращколітаків військових не закривали. З Вірменіі возии псячих також на Іл-76 через Грузію і ті мовчали, як щури.
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24.04.2022 00:17
+7
Хорошо. И 2 пролива закрыли, чтобы нельзя было сирийцев прислать по морю (они без техники своей, очевидно, бесполезны, на кацапской работать не смогут, языка не знают, по своим бить будут). Эрдоган пока за нас, так как против кацапов.
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24.04.2022 00:04
+4
Поздновато усрались. Совсем недавно через воздушное пространство Турции, росийские Ил-76 из Сирии перевозили наемников в Украину. Так что Турция немножко помогла кацапоидам в войне против Украины
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23.04.2022 23:59
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Поздновато усрались. Совсем недавно через воздушное пространство Турции, росийские Ил-76 из Сирии перевозили наемников в Украину. Так что Турция немножко помогла кацапоидам в войне против Украины
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23.04.2022 23:59 Відповісти
А навіщо звинувачувати Турцію, якщо у нас в Україні, допомагаючим кацапні, нічого не загрожує. ОПЗЖоповці одержують зарплати і ще при владі (війна два місяці!) Газ кацапський проходить через нашу територію. Цукерки "рошен" і в рашці і в білорашці продають. І такого ще дуже багато у нас... І як після цього звинувачувати Турків ??
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24.04.2022 02:29 Відповісти
цукерки "рошен", а що Петя сам їх особисто продає? чи він може баригам забороноти пепепродувати і вивозити придбані у нього цукерки? ви шмарклявки такі всі тупорилі чи навмисно таких дурнів набирають?
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24.04.2022 07:38 Відповісти
Опять ятаган чуть пониже спины и зловещий помидорный ответ?
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24.04.2022 00:00 Відповісти
байрактар.
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24.04.2022 00:01 Відповісти
Хорошо. И 2 пролива закрыли, чтобы нельзя было сирийцев прислать по морю (они без техники своей, очевидно, бесполезны, на кацапской работать не смогут, языка не знают, по своим бить будут). Эрдоган пока за нас, так как против кацапов.
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24.04.2022 00:04 Відповісти
Шкода що не повністю . Світ людей - має повністю ізолювати від себе світ нелюдів і виродків .
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24.04.2022 00:05 Відповісти
.Нічого страшного для псячих. Будуть літати через Азербайджан та Грузію на Іран Ірак... Як і раніш літали. Ні Азербайджан ні Грузія ПП для ращколітаків військових не закривали. З Вірменіі возии псячих також на Іл-76 через Грузію і ті мовчали, як щури.
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24.04.2022 00:17 Відповісти
Хмм, цікаво чи Росія може через Ірак літати, бо тоді вони просто оминаючи Туреччину можуть летіти
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24.04.2022 00:20 Відповісти
Нічого лічного,просто бізнес)
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24.04.2022 02:30 Відповісти
Цікаво , скільки ванюшек тепер стануть сірийцями? Хто в темі?
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24.04.2022 00:23 Відповісти
Да где-то столько же, как и в последней партии "кадыровцев". В "телеге" было много роликов, что ни рожа - то на 90% иван.... Короче, пока закрывали проливы и небо (типа там переговоры) ******** уже успели всё и всех (кто желал поместиться в пластиковый пакет) перевезти.
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24.04.2022 00:54 Відповісти
Ну и то дело. Турция член НАТО
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24.04.2022 00:44 Відповісти
спочатку теж зрадів,але...

дивлячись на flightradar24 ,це рішення ні на що не впливає.
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24.04.2022 07:41 Відповісти
Ніколи кацапи не літали у Сирію через Туреччину.
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24.04.2022 09:34 Відповісти
 
 