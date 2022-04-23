Туреччина закрила повітряний простір для російських військових та цивільних літаків, що прямують в Сирію, - Чавушоглу
Туреччина закрила повітряний простір для російських літаків, які прямують до Сирії.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє турецький телеканал NTV.
"Ми закрили повітряний простір для російських військових літаків і навіть цивільних літаків, які прямують до Сирії", – цитує телеканал міністра.
Чавушоглу уточнив, що Туреччина видає дозвіл для російських авіакомпаній на польоти до Сирії через її територію щотри місяці.
Термін останнього дозволу сплив у квітні.
"Вони мали дозвіл. Потім польоти припинилися", – підтвердив міністр.
Він додав, що президент Реджеп Ердоган повідомив Путіна про заборону польотів.
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