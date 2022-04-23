"Схоже, що вбивати дітей - це нова національна ідея РФ", - Зеленський про обстріл Одеси
Президент Володимир Зеленський наголосив, що нікому з російських окупантів не вдасться заховатись.
Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Росія нанесла черговий ракетний удар по Україні, по Одесі. Станом на цей час 8 загиблих, не менше 18 поранені. Звичайні, мирні люди, серед загиблих трьохмісячна дитина, дівчинка. Чим вона загрожувала Росії? Схоже, що вбивати дітей - це нова національна ідея РФ.
Удар було нанесено російською стратегічною авіацією з району Каспійського моря. Дві ракети нам вдалося збити, ще п'ять ударили по мирному місту. В тому числі по звичайному житловому будинку.
Ми встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар. Хто відповідальний за російський ракетний терор. Кожного, хто віддає ці накази, кожного, хто виконує ці накази. Нікому не вдасться сховатись. Усі ці покидьки будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили", - наголосив президент.
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https://twitter.com/prm_ua/status/1517946636382703619 1 ч
російське Міноборони після ракетного удару по Одесі "анонсувало" застосування хімречовин у районі одеського порту "Південний".
Однак, при цьому рф заздалегідь звинуватила у можливій хімічній атаці Україну
Смерть кацапо-ординським шизо-фашистам!
Смерть рашистським окупантам!