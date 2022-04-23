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"Схоже, що вбивати дітей - це нова національна ідея РФ", - Зеленський про обстріл Одеси

одеса,дснс

Президент Володимир Зеленський наголосив, що нікому з російських окупантів не вдасться заховатись.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Росія нанесла черговий ракетний удар по Україні, по Одесі. Станом на цей час 8 загиблих, не менше 18 поранені. Звичайні, мирні люди, серед загиблих трьохмісячна дитина, дівчинка. Чим вона загрожувала Росії? Схоже, що вбивати дітей - це нова національна ідея РФ.

Удар було нанесено російською стратегічною авіацією з району Каспійського моря. Дві ракети нам вдалося збити, ще п'ять ударили по мирному місту. В тому числі по звичайному житловому будинку. 

Ми встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар. Хто відповідальний за російський ракетний терор. Кожного, хто віддає ці накази, кожного, хто виконує ці накази. Нікому не вдасться сховатись. Усі ці покидьки будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це теж "денацифікація"? Боїтесь мертвих?": Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) обстріл (28648) Одеса (5472)


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Топ коментарі
+8
та шо ви гаваритє владим санич? от **** що буває коли вибирають "по приколу" неука ,а в Афгані такого не робили,а в Чечні,не було такого,а про Сірію то ти вже мав би чути? ***** вони це робили ЗАВЖДИ, "юрист" з татковим дЕпломом
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24.04.2022 00:09
+7
Христос Воскрес. Молимося за Украину.
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24.04.2022 00:03
+5
Больше всего русские твари боятся ответственности поэтому пытаются уничтожить всех свидетелей своих преступлений. Украине и украинцам следует сделать все возможное чтобы мрази не ускользнули от справедливой ответственности и сделать это нужно путем санкций. Только Украина должна принимать решение какие санкции должны быть и когда эти санкции можно будет снимать. Условием снятия санкций должна стать истина - фашистское государство в образе рашки должны рассекретить и выставить на публику все засекреченные архивы за последние 200 лет. Это будет настоящим и непоправимым ударом по русне.
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24.04.2022 00:17
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Христос Воскрес. Молимося за Украину.
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24.04.2022 00:03 Відповісти
Воістину Воскрес !

Перемоги нашій Україні.
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24.04.2022 07:11 Відповісти
Подивися в очі москалям
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24.04.2022 00:04 Відповісти
Гірше чим в мирний 2009 ріук залякувати вагітну жінку аби дали хабар, а цинічніше потім знущання протягом 13 років , аж до цього часу
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24.04.2022 00:05 Відповісти
Телеканал "Прямий"@prm_ua

https://twitter.com/prm_ua/status/1517946636382703619 1 ч

російське Міноборони після ракетного удару по Одесі "анонсувало" застосування хімречовин у районі одеського порту "Південний".
Однак, при цьому рф заздалегідь звинуватила у можливій хімічній атаці Україну
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24.04.2022 00:05 Відповісти
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24.04.2022 00:06 Відповісти
та шо ви гаваритє владим санич? от **** що буває коли вибирають "по приколу" неука ,а в Афгані такого не робили,а в Чечні,не було такого,а про Сірію то ти вже мав би чути? ***** вони це робили ЗАВЖДИ, "юрист" з татковим дЕпломом
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24.04.2022 00:09 Відповісти
Балаболив 2 години.
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24.04.2022 00:24 Відповісти
Ще зовсім недавно основним месиджем було : " А какая разница ? " . https://24tv.ua/vazhki-peregovori-pro-mir-podolyak-rozpoviv-detali-dialogu-mizh_n1926180 Як вам такі обнімашки з вбивцями ? Чи - " Это другое " ?
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24.04.2022 00:17 Відповісти
Больше всего русские твари боятся ответственности поэтому пытаются уничтожить всех свидетелей своих преступлений. Украине и украинцам следует сделать все возможное чтобы мрази не ускользнули от справедливой ответственности и сделать это нужно путем санкций. Только Украина должна принимать решение какие санкции должны быть и когда эти санкции можно будет снимать. Условием снятия санкций должна стать истина - фашистское государство в образе рашки должны рассекретить и выставить на публику все засекреченные архивы за последние 200 лет. Это будет настоящим и непоправимым ударом по русне.
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24.04.2022 00:17 Відповісти
Да то свино-народ.
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24.04.2022 01:08 Відповісти
от нашій хрипливій жабі навіть тепер актуальна ********** заглянути ***** в дупу...та не тільки їй. Там ціла шобла.
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24.04.2022 01:24 Відповісти
зеленскому почитать бы программную статью по уничтожению украинцев... в т.ч.и гнома димки... тогда бы ничему не удивлялся... но так как "кругозор широк" и сбривание бороды умище не уменьшит - поэтому надоть его помошникам прочитать вслух статьишку...
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24.04.2022 01:25 Відповісти

Смерть кацапо-ординським шизо-фашистам!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:35 Відповісти
Росия это большевики. У них нет идеи. Только смерть вокруг.
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24.04.2022 06:55 Відповісти
Убить как можно больше людей, запугать тех, кого ещё не убили. Издеваться над беззащитными женщинами и детьми . Вот идеология руцкого мира.. огромного и дикого
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24.04.2022 23:56 Відповісти
 
 