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Новини Війна
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Світу варто визнати РФ державою-спонсором тероризму, а її армію - терористами. Альтернативи цьому немає, - Зеленський

путін

Президент Володимир Зеленський закликає світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це президент заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, у них ще залишаються ракети. Звісно, вони ще можуть продовжувати ракетний терор проти наших людей. Але те, що вони вже наробили - це точно достатній аргумент для світу, щоб наприкінці визнати РФ державою-спонсором тероризму. А російську армію - терористичною організацією. 

Будемо наполягати на цьому надалі у переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає. Тому це правда. Російська держава стала терористами. Їй не соромно. А якщо не соромно, то це свідомо, а отже має бути максимальна відповідальність", - сказав глава держави.

Також читайте: "Схоже, що вбивати дітей - це нова національна ідея РФ", - Зеленський про обстріл Одеси

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) обстріл (28648)


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Топ коментарі
+7
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації.
Смерть москалям
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24.04.2022 00:21
+7
вова, таки мы ведем переговоры с террористом, или где?
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24.04.2022 00:23
+5
ссср всегда был спонсором терроризма..а рф приемник...яблоко от яблони недалеко падает
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24.04.2022 00:27
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Никогда не признают! Ибо тогда половину европы нужно будет признать пособниками террористов. Мир перевернулся, спасайся кто может!
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24.04.2022 00:16 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації.
Смерть москалям
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24.04.2022 00:21 Відповісти
вова, таки мы ведем переговоры с террористом, или где?
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24.04.2022 00:23 Відповісти
Вавчик, от тебе сегодня много текста...
Лучше бы покороче и по делу...
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24.04.2022 00:23 Відповісти
ссср всегда был спонсором терроризма..а рф приемник...яблоко от яблони недалеко падает
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24.04.2022 00:27 Відповісти
Ти скажи чому в перший день війни кацапня була вже під Мелітополем, а на другий під Бердянськом. По асфальтованим та освітленим дорогам.
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24.04.2022 00:34 Відповісти
Тому, що був від когось наказ убрати оборонні споруди, но тут цікава річ, хто його виконав.
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24.04.2022 00:57 Відповісти
‼️‼️‼️Визнають парламенти
ТОМУ РАДА МАЄ ЗВЕРНУТИСЬ ДО ПАРЛАМЕНТІВ СВІТУ з питанням визнання раши - країною тероризму . До цього листа треба доложити докази военних злочинів кацапов ( бажано одразу в письмовому, фото и відео матеріалах)
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24.04.2022 00:55 Відповісти
Тут по класике. Ровно в 4 утра (в 5 утра по украинскому времени, но в Германии бло 4 утра), без объявления войны...
Если война не объявлена, то они террористы.
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24.04.2022 01:03 Відповісти
Клёво, усе террористы и Зеля переговоры с Ху.лом о сдаче Украины вести будет.
Ху.лище ж не террорист тогда,а миротворец.
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24.04.2022 01:19 Відповісти
Зеленский, смотри канал Швеца!
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24.04.2022 01:34 Відповісти
Заї. ...бав ти вже зеленсьский
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24.04.2022 02:30 Відповісти
Самое смешное , что и Украина не признала. И виновные не путин и росия, а Европа и США. Так же недавно нам говорили.
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24.04.2022 02:31 Відповісти
Тупізна зашкалює ?
Продивись постанови Верховної Ради.
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24.04.2022 06:12 Відповісти
Не спонсором терроризма, а террористом.
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24.04.2022 05:20 Відповісти
расию надо признать и источником терроризма, и террористом и спонсором терроризма... а народы расии - пособниками терроризма, исполняющими преступные приказы руководства расии...
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24.04.2022 05:35 Відповісти
Хтось помітив? По всьому світу стало тихо, ніде ніхто не стріляє, ніхто нічого не взртває, всі ці талібани, Ігіли затихли. Всі сили кинуті в Україну.
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24.04.2022 06:17 Відповісти
Х*йла прирівняти до Осами бен Ладена і оголосити полювання на нього.
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24.04.2022 07:02 Відповісти
Ідея добре. Але іде торгівля с РФ, чорний ринок. А якщо признаю, то вже припините прийдеться торгівлю, на Заході тероризм це хорошо бабайка), більше ніж геноциду.
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24.04.2022 10:54 Відповісти
 
 