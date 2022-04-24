Світу варто визнати РФ державою-спонсором тероризму, а її армію - терористами. Альтернативи цьому немає, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликає світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Про це президент заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, у них ще залишаються ракети. Звісно, вони ще можуть продовжувати ракетний терор проти наших людей. Але те, що вони вже наробили - це точно достатній аргумент для світу, щоб наприкінці визнати РФ державою-спонсором тероризму. А російську армію - терористичною організацією.
Будемо наполягати на цьому надалі у переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає. Тому це правда. Російська держава стала терористами. Їй не соромно. А якщо не соромно, то це свідомо, а отже має бути максимальна відповідальність", - сказав глава держави.
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Слава нації.
Смерть москалям
Лучше бы покороче и по делу...
ТОМУ РАДА МАЄ ЗВЕРНУТИСЬ ДО ПАРЛАМЕНТІВ СВІТУ з питанням визнання раши - країною тероризму . До цього листа треба доложити докази военних злочинів кацапов ( бажано одразу в письмовому, фото и відео матеріалах)
Если война не объявлена, то они террористы.
Ху.лище ж не террорист тогда,а миротворец.
Продивись постанови Верховної Ради.