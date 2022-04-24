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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За 23 квітня збито 3 літаки, 9 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні Сили

су

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили про результати протистоянні у повітрі 23 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в офіційному фейсбуці Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "Минає 59 день визвольної війни проти російських окупантів. Як і решта, він видався непростим для українських захисників.

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі.

Підрозділи зенітних ракетний військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет.

Таким чином за підсумками доби 23 квітня уражено 17 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);  5 крилатих ракет; 9 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10")". 

Також читайте: За 21 квітня знищено 3 літаки, 3 гелікоптери та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4132) літак (2912) Повітряні сили (2667)


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Топ коментарі
+32
Ну що тут можна сказати? Слава Україні!
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24.04.2022 00:20
+23
Ого настреляли сегодня
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24.04.2022 00:19
+15
Героям Слава!
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24.04.2022 00:25
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Ого настреляли сегодня
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24.04.2022 00:19 Відповісти
Ну що тут можна сказати? Слава Україні!
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24.04.2022 00:20 Відповісти
Героям Слава!
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24.04.2022 00:25 Відповісти
Героям Слава!
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24.04.2022 00:26 Відповісти
Біля опівночі кацапи знову ракетами бомбили Чугуїв, булоо біля 5 вибухів, чи то крилаті ракети, чи ні незрозуміло, їх польот було чутно у небі як реактивний літак.
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24.04.2022 00:23 Відповісти
нехило.
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24.04.2022 00:28 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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24.04.2022 00:32 Відповісти
Очень интенсифицировались полёты.
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24.04.2022 00:53 Відповісти
Три Су! Это прекрасно!
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24.04.2022 00:59 Відповісти
Вертольотів мабуть жаба душить, шо відстають. ) тре наздоганяти.
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24.04.2022 01:21 Відповісти
Не догонят до девятамая. Спор я уже проиграл. Ну, если только на Чернобаевку не перекинут бортов тридцать ))
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24.04.2022 02:29 Відповісти
Там безпілотники вже "дихають у потилицю" лідеру перегонів "літаки-вертольоти".
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24.04.2022 11:13 Відповісти


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:57 Відповісти
чув інтевью з україньским пілотом - каже програемо кацапні в техгологіях... Ф-15 треба.
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24.04.2022 03:28 Відповісти
Знову чергова зрада?
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24.04.2022 04:11 Відповісти
Тупо констатація факту. Прочитай і ти це інтервю, і не пиши ідиотизмів.
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24.04.2022 10:04 Відповісти
болезный,о каком проигрыше лепечете??написано понятно ,,сбито системами ПВО!" а то что F-15 то не помешало бы иметь такие же 22! и даже 35,,Ф" так что не занимайтесь слово(руко)блудием!(сбито ПВО и противостояние двух летательных аппаратов эт совершенно разные понятия не находите)
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24.04.2022 10:10 Відповісти
???
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24.04.2022 10:11 Відповісти
Интересно ,а сколько у них ещё осталось ,летунов и самолётов, или нам уже северокорейские прдтянулись
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24.04.2022 10:51 Відповісти
А что с пилотами? Если живы - расстр.....!
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24.04.2022 14:28 Відповісти
 
 