За 23 квітня збито 3 літаки, 9 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні Сили

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили про результати протистоянні у повітрі 23 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в офіційному фейсбуці Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Минає 59 день визвольної війни проти російських окупантів. Як і решта, він видався непростим для українських захисників.

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ.

А протиповітряна оборона держави продовжує нищити ворога у повітрі.

Підрозділи зенітних ракетний військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет.

Таким чином за підсумками доби 23 квітня уражено 17 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 5 крилатих ракет; 9 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10")".

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