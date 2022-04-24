Генсекретар ООН Гутерріш спочатку має відвідати місця загибелі українців, а потім їхати до Москви, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш спочатку має відвідати місця, де знищували українців, а потім "знайти час для шановних із Москви".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції світовим та українським ЗМІ у київському метро.



"Я думаю, що після приїзду, якщо буде час у генерального секретаря, йому обов'язково потрібно відвідати спочатку наші місця, де були тортури і де знищили наших людей, а потім уже знайти час для шановних із Москви. Мені здається важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точну думку, яку генеральний секретар зможе донести у Москві на зустрічі з президентом цієї держави. Тому що, якщо просто приїхати до Києва і поспілкуватися, цього замало", – сказав він

За його словами, українська сторона чекає 100% підтримки від генсекретаря ООН.



"Ми чекаємо на 100% підтримку від генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці, і війна у нас" ", – додав Зеленський.

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