Генсекретар ООН Гутерріш спочатку має відвідати місця загибелі українців, а потім їхати до Москви, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш спочатку має відвідати місця, де знищували українців, а потім "знайти час для шановних із Москви".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції світовим та українським ЗМІ у київському метро.
"Я думаю, що після приїзду, якщо буде час у генерального секретаря, йому обов'язково потрібно відвідати спочатку наші місця, де були тортури і де знищили наших людей, а потім уже знайти час для шановних із Москви. Мені здається важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точну думку, яку генеральний секретар зможе донести у Москві на зустрічі з президентом цієї держави. Тому що, якщо просто приїхати до Києва і поспілкуватися, цього замало", – сказав він
За його словами, українська сторона чекає 100% підтримки від генсекретаря ООН.
"Ми чекаємо на 100% підтримку від генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці, і війна у нас" ", – додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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ООН все більше і більше починає цирк нагадувати з головним прокремлівським клоуном Гутерешем на чолі
Нюхни, расслабся, сними видосик и баиньки.
Для всего мира ты так и остался клоуном.
Прямая речь: "Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".
Гуттериш убивал наших граждан все эти 8 лет?
И теперь этот клован заявляет что у нас нет поддержки? Вальодя, ****, посмотрись в зеркало и вспомни про свои отступления на востоке, вспомни что ты говорил об Украине, готовой дать со всех сторон, вспомни что "россия просто немного отодвигает границу".
А потом застрелись, если сможешь.
Нова архитектура безпеки у світі буде грунтуватись на штатівському ВПК та артилерійських підрозділах ЗСУ!
***** цьому Гутеррішу тут робити...