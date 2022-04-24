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Генсекретар ООН Гутерріш спочатку має відвідати місця загибелі українців, а потім їхати до Москви, - Зеленський

гутерриш

Президент України Володимир Зеленський вважає, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш спочатку має відвідати місця, де знищували українців, а потім "знайти час для шановних із Москви".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції світовим та українським ЗМІ у київському метро. 

"Я думаю, що після приїзду, якщо буде час у генерального секретаря, йому обов'язково потрібно відвідати спочатку наші місця, де були тортури і де знищили наших людей, а потім уже знайти час для шановних із Москви. Мені здається важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точну думку, яку генеральний секретар зможе донести у Москві на зустрічі з президентом цієї держави. Тому що, якщо просто приїхати до Києва і поспілкуватися, цього замало", – сказав він 

За його словами, українська сторона чекає 100% підтримки від генсекретаря ООН.

"Ми чекаємо на 100% підтримку від генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці, і війна у нас" ", – додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш зустрінеться з Путіним 26 квітня

Автор: 

ООН (3359) росія (65336) Гутерріш Антоніу (390)


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Топ коментарі
+17
Тут з Зе згоден на всі сто - як що ти їдеш вирішувати щось з агресієй проти України, то спочатку заїдь до України, а як що не так то іди на Х.. разом зі своїи ліліпутіним.
ООН все більше і більше починає цирк нагадувати з головним прокремлівським клоуном Гутерешем на чолі
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24.04.2022 00:33
+14
мордой тыкать урода в трупы!
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24.04.2022 00:30
+9
Що толку. У цього корумпованого покидька немає а ні жалості, а ні совісті.
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24.04.2022 00:30
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мордой тыкать урода в трупы!
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24.04.2022 00:30 Відповісти
Що толку. У цього корумпованого покидька немає а ні жалості, а ні совісті.
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24.04.2022 00:30 Відповісти
Да он же просто свадебный генерал, который должен говорить удобные для всех вещи.
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24.04.2022 00:49 Відповісти
Ця така невеличка наглість це безумовно перевага Зе, що він може говорити з політиками таким чином.
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24.04.2022 00:32 Відповісти
Тут з Зе згоден на всі сто - як що ти їдеш вирішувати щось з агресієй проти України, то спочатку заїдь до України, а як що не так то іди на Х.. разом зі своїи ліліпутіним.
ООН все більше і більше починає цирк нагадувати з головним прокремлівським клоуном Гутерешем на чолі
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24.04.2022 00:33 Відповісти
а кто его пустит в бункер?
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24.04.2022 00:35 Відповісти
Від ООН ніякої користі.
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24.04.2022 00:38 Відповісти
Як і від ліги націй свого часу
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24.04.2022 01:41 Відповісти
Ще одного пізхабола, хто наступний у черзі?
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24.04.2022 00:41 Відповісти
Зводити жирдяя на розмінування.
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24.04.2022 01:54 Відповісти
Интересно какой там длинны стол будет для встречи. Или Гутиереш кал уже заранеесдал?
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24.04.2022 01:54 Відповісти
Гутереш еще тот Гутереш, но не нашему главзебилу кому то что то указывать.
Нюхни, расслабся, сними видосик и баиньки.
Для всего мира ты так и остался клоуном.
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24.04.2022 01:58 Відповісти
Источник: Зеленский в интервью агентству "https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина ", обнародованном 11 февраля

Прямая речь: "Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну".

Гуттериш убивал наших граждан все эти 8 лет?

И теперь этот клован заявляет что у нас нет поддержки? Вальодя, ****, посмотрись в зеркало и вспомни про свои отступления на востоке, вспомни что ты говорил об Украине, готовой дать со всех сторон, вспомни что "россия просто немного отодвигает границу".
А потом застрелись, если сможешь.
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24.04.2022 02:41 Відповісти
ООН - это мельница, которой вертятся жернова, но никогда не производила муки. Совершенно бесполезная пустая мельница...
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24.04.2022 07:18 Відповісти
Ця ООН вже до сраки!

Нова архитектура безпеки у світі буде грунтуватись на штатівському ВПК та артилерійських підрозділах ЗСУ!

***** цьому Гутеррішу тут робити...
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24.04.2022 07:18 Відповісти
Яка користь Україні від цього жирного імпотента? Як і від цієї імпотентної організації? Ніякої.
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24.04.2022 07:35 Відповісти
Яка користь? Ну, внески всілякі здавати, фінансувати цю недоООН. Засідати серед розжирілих дегенератів в історичній будівлі, дивитись на їх розкормлені на хабарях €бала
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24.04.2022 09:00 Відповісти
 
 