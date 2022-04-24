Від російської ракети в Одесі загинула Валерія Глодан, її мама та тримісячна донечка Кіра. ФОТО

В результаті ракетного обстрілу Одеси російськими окупантами загинула Валерія Глодан, її тримісячна донька Кіра та мама.

Про це повідомили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Донечка Кіра народилась 4 січня, рашисти дали їй пожити лише 3,5 місяці.

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Унаслідок ракетного удару загинула і мама Валерії.

Фотографії тещі, дружини та доньки розмістив у Фейсбуку чоловік Валерії, Юрій, який перед обстрілом вийшов у магазин.

"Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!", - написав він.

Валерії було 28 років. Валерія родом з Херсона, в Одесі закінчила факультет журналістики, працювала піар-менеджеркою в низці компаній.

На сторінці Валерії у Фейсбуці - фото з розбомбленої Бородянки, зокрема і знаменита шафка з півником. Жінка підтримувала волонтерів і протестувала проти війни.

"Услышьте!!! Его солдаты обстреливают с градов мирное население, поражают баллистическими и водородными ракетами жилые кварталы, детские дома, роддома Украины - наш дом! путин обезумел и машет ядерной ракетой", - такий пост розмістила Валерія 1 березня.













