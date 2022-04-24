УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7427 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 784 18

Дві крилаті ракети окупантів збито над Одещиною, їх запустили по порту "Південний"

ракета,рф

Сили ППО на Одещині збили дві крилаті ракети, які російські окупанти випустили у напрямку порту "Південний".

Про це у Telegram повідомила пресслужба міськради Одеса, інформує Цензор.НЕТ.

"23 квітня о 22:00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Одесі знову лунають вибухи

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28648) Одеська область (3236)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Слава ЗСУ! Молодці, ще багато роботи збивати ці кляті ракети....
показати весь коментар
24.04.2022 01:35
+4
Знов цілком анонсованй обстріл. В них,якась форма ідіотії. Анонс,дія. Хронічні
показати весь коментар
24.04.2022 01:35
+3
у всех сайт лагает?
показати весь коментар
24.04.2022 01:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А, що з тою *********, яка пуляє ті пітарди?
показати весь коментар
24.04.2022 01:29 Відповісти
Скорее всего стреляла вне зоны досягаемости нептунов или гарпуна
показати весь коментар
24.04.2022 02:10 Відповісти
Знов цілком анонсованй обстріл. В них,якась форма ідіотії. Анонс,дія. Хронічні
показати весь коментар
24.04.2022 01:35 Відповісти
Слава ЗСУ! Молодці, ще багато роботи збивати ці кляті ракети....
показати весь коментар
24.04.2022 01:35 Відповісти
Цікаво,як понудити піднятися підводні човни
показати весь коментар
24.04.2022 01:39 Відповісти
глубинними бомбами
показати весь коментар
24.04.2022 01:55 Відповісти
Вони самі спливають. Їм потрібно поновлювати запаси повітря, води, їжі. Паливо, **********. Підводні човни роблять це в портах, де на них можна напасти, бо там вони беззахисні. На підводному човні немає своєї ПВО!
показати весь коментар
24.04.2022 02:12 Відповісти
ну бункер в Балаклаві розрахований на ядерний вибух,човни туди приходять і виходять в підводному положенні,так що русня не так уже і вразлива тут...
показати весь коментар
24.04.2022 02:29 Відповісти
Дрони потрібні американські(підводні).
показати весь коментар
24.04.2022 06:18 Відповісти
у всех сайт лагает?
показати весь коментар
24.04.2022 01:40 Відповісти
Похоже что да
показати весь коментар
24.04.2022 01:49 Відповісти
Ну, дай Бог и по всей Украине будет хорошее ПВО
показати весь коментар
24.04.2022 01:46 Відповісти
Так, анонсована "хімічна атака" в Одесі. Сподіваються залити місто аміачними випарами. Завод не працює, через загрозу обстрілів чи діверсій орків його законсервовано.
показати весь коментар
24.04.2022 01:47 Відповісти
В відповідь,потрібно по Севастолю запустить парочку Нептунів!
показати весь коментар
24.04.2022 05:12 Відповісти
Краще попросити від Дяді Джо Байдена Томагавки або старенькі Першінг-2. Так надійніше буде.
показати весь коментар
24.04.2022 06:59 Відповісти
Южный? Припортовый с аммиаком хотели взорвать?
показати весь коментар
24.04.2022 05:40 Відповісти
Верим в ЗСУ
показати весь коментар
24.04.2022 07:27 Відповісти
Вот "ватаны одесские"-сопротивляются ...наверно не хотят "карму принимать " -и это не смотря на то ,что "все ватаны Украины" именно в Одессе...Люди добрые,можно нам нового оружия -труха с рыгами не украдёт ,так как у нас тоже ,как и у вас -главная теперь военная комендатура!...
В общем ,начиталась я вчера коментов "Одессе от некоторых украинцев с любовью" -и прозрела...
показати весь коментар
24.04.2022 09:23 Відповісти
 
 