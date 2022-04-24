Дві крилаті ракети окупантів збито над Одещиною, їх запустили по порту "Південний"
Сили ППО на Одещині збили дві крилаті ракети, які російські окупанти випустили у напрямку порту "Південний".
Про це у Telegram повідомила пресслужба міськради Одеса, інформує Цензор.НЕТ.
"23 квітня о 22:00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 vadyan
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+4 bezmegh
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+3 YANKEE #505464
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В общем ,начиталась я вчера коментов "Одессе от некоторых украинцев с любовью" -и прозрела...