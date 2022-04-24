Дві крилаті ракети окупантів збито над Одещиною, їх запустили по порту "Південний"

Сили ППО на Одещині збили дві крилаті ракети, які російські окупанти випустили у напрямку порту "Південний".

Про це у Telegram повідомила пресслужба міськради Одеса, інформує Цензор.НЕТ.

"23 квітня о 22:00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний", - йдеться в повідомленні.

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