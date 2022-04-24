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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз поновить перемовини про торгівлю з Індією, щоб відрізати її від РФ, - Bloomberg

индия

ЄС планує відновити торговельні переговори з Індією, щоб обмежити її торговельні зв’язки з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на Bloomberg

Bloomberg пише, що нині ЄС та США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією. Вона є найбільшим у світі покупцем російської зброї, яка, за її словами, "використовується для стримування агресії з боку сусідів Пакистану та Китаю".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 25 квітня.

На додаток до торгівлі ЄС проводитиме технологічну раду з Індією. Вона може включати обговорення загальних правил захисту даних, соціальних мереж та ширших зусиль із цифровізації.

ЄС є третім за величиною торговим партнером Індії, на нього припадає 62,8 мільярда євро торгівлі товарами.є

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Автор: 

Індія (670) Євросоюз (13441) Bloomberg (235)


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24.04.2022 02:10 Відповісти
Индия те еще говнюки! Этих ЕС может просто пряником переманить. Думаю, если Штаты и Европа с ними по душам правильно поговрят, то они от рашки быстро отвернутся
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24.04.2022 02:28 Відповісти
Там нужно просто ВЗЯТКИ давать (и очень большие, как кацапы скупают чинуш не в Индии, но и в Европе)!
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24.04.2022 10:27 Відповісти
індуси прокацаплені
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24.04.2022 10:39 Відповісти
 
 