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Докладемо зусиль, щоб Великдень був мирним і радісним, - святкове привітання Генштабу ЗСУ

пасха,великдень,паска

Генеральний штаб ЗСУ привітав українців із Великоднем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у привітанні Генштаб ЗСУ у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Збройні Сили України щиро вітають українців зі світлим Великоднем!

Воскресіння Сина Божого є свідченням торжества життя над смертю, перемоги добра над злом.

"Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Знищено Ісусом Христом!" - полум'яно вигукує Апостол Павло, розповідаючи сучасникам і нащадкам про цю видатну подію в історії людства.

Нам з вами випало жити в переломні часи, коли знахабніле зло прийшло до нас посіяти страх і смерть. Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами російських окупантів та мирним населенням квітучої України - лиш Янгольське воїнство та особовий склад Збройних Сил України.

Ми, військовослужбовці, докладемо всіх зусиль, щоб дарований Богом сьогоднішній Великдень був мирним і радісним для вас, дорогі українці.

Ця пісня є нашим подарунком всім, кого ми захищаємо, - а також Захисникам України на полях боїв.

Господь переміг смерть та пекло - і Україна переможе зло, що повстало проти нас. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!"

Також читайте: На Великдень можуть посилитися російські кібератаки, - Держспецзв’язку

Автор: 

Генштаб ЗС (6622) Великдень (361)


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Топ коментарі
+13
Найкращий подарунок - дохлі кацапи. Слава ЗСУ!
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24.04.2022 02:24
+11
Больше благодатного огня, Генштаб!
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24.04.2022 02:27
+7
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24.04.2022 02:37
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Отруйне жало мордора - мова окупанта.
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24.04.2022 02:22 Відповісти
Найкращий подарунок - дохлі кацапи. Слава ЗСУ!
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24.04.2022 02:24 Відповісти
Больше благодатного огня, Генштаб!
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24.04.2022 02:27 Відповісти
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24.04.2022 02:37 Відповісти
Вірю в Бога та ЗСУ !

Христос воскрес !
Воскресла й Україна!
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24.04.2022 02:45 Відповісти
Хай Вас янголи оберігають-ви найкращі!
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24.04.2022 03:18 Відповісти
разбомбите аеродромы на Каспие а то и после пасхи спокою не будет
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24.04.2022 05:26 Відповісти
Ваши мысли да Богу в уши
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24.04.2022 05:30 Відповісти
Дякуємо нашім ЗСУ!

АЛЕ КРАЩА РАДІСТЬ - ЦЕ 500 ДОХЛИХ ОРКІВ !!!
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24.04.2022 07:12 Відповісти
 
 