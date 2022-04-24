Докладемо зусиль, щоб Великдень був мирним і радісним, - святкове привітання Генштабу ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ привітав українців із Великоднем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у привітанні Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Збройні Сили України щиро вітають українців зі світлим Великоднем!
Воскресіння Сина Божого є свідченням торжества життя над смертю, перемоги добра над злом.
"Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Знищено Ісусом Христом!" - полум'яно вигукує Апостол Павло, розповідаючи сучасникам і нащадкам про цю видатну подію в історії людства.
Нам з вами випало жити в переломні часи, коли знахабніле зло прийшло до нас посіяти страх і смерть. Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами російських окупантів та мирним населенням квітучої України - лиш Янгольське воїнство та особовий склад Збройних Сил України.
Ми, військовослужбовці, докладемо всіх зусиль, щоб дарований Богом сьогоднішній Великдень був мирним і радісним для вас, дорогі українці.
Ця пісня є нашим подарунком всім, кого ми захищаємо, - а також Захисникам України на полях боїв.
Господь переміг смерть та пекло - і Україна переможе зло, що повстало проти нас. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!"
Будь ласка, зачекайте...
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Христос воскрес !
Воскресла й Україна!
АЛЕ КРАЩА РАДІСТЬ - ЦЕ 500 ДОХЛИХ ОРКІВ !!!