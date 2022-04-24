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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські військові взяли під контроль 8 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь"

війна,зсу,оос,армія,воїн

Українськими військовими з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"На Херсонщині напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Спроби проведення штурмових дій у напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали", - зазначив він.

За словами Назарова, виявилися невдалими й намагання ворога заволодіти Миколаївкою.

"Нанесення вогневого ураження артилерією загального ураження... відбито. Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонщини", - додав спікер командування.

Він розповів, що в районі Киселівки українські військові також вдарили по накопиченню живої сили та техніки окупантів, яку готували для подальшого наступу на Посад-Покровське.

"Зазнавши значних втрат, ворог відійшов у бік Чорнобаївки. Загальні втрати противника становлять 74 рашисти й 13 одиниць техніки, серед яких два танки, системи реактивного залпового вогню, шість одиниць броньованої та інженерної техніки, чотири безпілотники-розвідники", - повідомив Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по окупаційному пункту управління на Херсонщині. 2 російські генерали ліквідовані, - розвідка

Автор: 

Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+44
З святом Великодня Україна .
....

Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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24.04.2022 06:30
+41
Приємна новина. Христом Воскрес. Слава Ісусу. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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24.04.2022 06:33
+28
Якесь дивне формулювання - "з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктам", якщо неможливо висловитися з міркувань безпеки чіткіше, то чи варто було взагалі висловлюватись, адже незрозуміло про що йдеться.
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24.04.2022 06:41
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З святом Великодня Україна .
....

Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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24.04.2022 06:30 Відповісти
Приємна новина. Христом Воскрес. Слава Ісусу. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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24.04.2022 06:33 Відповісти
Якесь дивне формулювання - "з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктам", якщо неможливо висловитися з міркувань безпеки чіткіше, то чи варто було взагалі висловлюватись, адже незрозуміло про що йдеться.
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24.04.2022 06:41 Відповісти
Чи Ви в армії не служили, чи вже забути встигли, що таке військово-бюрократичне красномовство?
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24.04.2022 09:37 Відповісти
Ідеться про те, що ці населені пункти контролюються на відстані пострілу. Наші просто візуально їх контролюють. Так я зрозумів з тексту.
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24.04.2022 09:44 Відповісти
це називається підійшли поближче... навіщо дурити і домальовувать перемоги?
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24.04.2022 09:56 Відповісти
Вообще непонятно. С позиций наблюдательных постов - это как.?
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24.04.2022 11:17 Відповісти
Візуально спостерігається, що рашистів там немає.

Заходити в село теж сенсу немає. Його зразу ж почнуть обстрілювати.
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24.04.2022 16:57 Відповісти
Пояснюю для "гражданських ліц". Це означає, що ми можемо ЛИШЕ СПОСТЕРІГАТИ ЗА ЦИМ НАСЕЛЕННИМ ПУНКТОМ.
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24.04.2022 19:47 Відповісти
т.е. теоретически там могут быть кацапы?
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26.04.2022 05:18 Відповісти
Скажіть назву цих населених пунктів що перейшли під український контроль.....
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24.04.2022 07:07 Відповісти
Чорнобаївка, Чорнобаївка - москалям усім - роз`ї6аївка!
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24.04.2022 07:15 Відповісти
Причём здесь Чернобаевка
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24.04.2022 09:13 Відповісти
Ой хтось ******, нам щось пишуть, що ми визволяемо. А по факту ще більше кацапи оттяпали, чи ми не там визляемо. Може такий як Коля катлета десь в Чернівцях визволяв села від гуманітарного грузу
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24.04.2022 07:49 Відповісти
А може ти, кацапа, попьоздуєш
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24.04.2022 08:05 Відповісти
А в чому, добродію, проблема? Їдьте в Чернівці, зловіть там Колю Котлєту, набийте йому писок і здайте його тамтешнім мєнтам. Відомо ж бо: за одного битого двох небитих дають!
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24.04.2022 09:49 Відповісти
Дивно, у всіх інших джерелах ноль інфи про це. А в офіційній сводці ЗСУ на цьому напрямі ми втримуємо зайняті позиції.
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24.04.2022 07:56 Відповісти
бо це туфта и я не понимаю зачем, мы ж не орки что бы себе победы придумывать. Правильно написать без изменений как раньше и писали.
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24.04.2022 08:02 Відповісти
Конечно туфта, сам с херсонской области, орки даже немного продвинулись к сожалению, а в новостях даже село киселевку херсонской области, перепутали с николаевской.
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24.04.2022 08:15 Відповісти
В ЗСУ закінчились снаряди і до гаубиць, і до РСЗВ. Майже все згоріло в калинівках-балакліях. Відповідати нема чим. Надія на допомогу Заходу.
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24.04.2022 09:50 Відповісти
Всьопрапала!
Ніт, не так. А так:
**************!
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24.04.2022 09:58 Відповісти
Чому пропало?! Зараз так є. Снарядів Україна не виробляє, де ж їх взяти, як не від Заходу?! Тому чекаємо, а на передовій військові ховаються від Ураганів в укриттях, щоб в контактному бою постріляти орків.
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24.04.2022 10:06 Відповісти
То що, ще не всьопрапала? Чи таки прапала, але ще не всьо?
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24.04.2022 10:22 Відповісти
Вас мучать нав'язливі питання.
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24.04.2022 10:38 Відповісти
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24.04.2022 10:40 Відповісти
Як і відповідати за підірвані склади теж немає кому
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24.04.2022 10:47 Відповісти
Ждете, когда швец подтвердит? Раз Генштаб сказал, значит так и есть.
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24.04.2022 10:14 Відповісти
А Швец оказался не прав? всех журналюг кинули его оклеветать, а потом власть подтвердила что да есть проблемы. А США уже человека назначили что бы проверял. Хоть одна журналюга извинилась? Нет. Самый адекватный вышел Цимбалюк. Кстати, а если генштаб скажет что вас порол, тоже верить?
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24.04.2022 10:29 Відповісти
а теперь настоящие сводки, что мы, что орки товчемся на одном месте не туда, не сюда как говориться.
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24.04.2022 08:00 Відповісти
Орки к сожелению ещё и продвигаются
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24.04.2022 09:01 Відповісти
Цілий день бахкали, по факту вони в Олександрівці.
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24.04.2022 08:59 Відповісти
А почему названия этих населённых пунктов не написали ?
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24.04.2022 08:59 Відповісти
Пане Залужний, у Вас гарне почуття гумору.
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24.04.2022 09:41 Відповісти
Зі святом, НАШІ ВОЇНИ ! Особлива ПОДЯКА ВАМ,ВОЛОНТЕРАМ (ВИ,найкращі люди планети Земля:дякуючи Вам НАША АРМІЯ має ВСЕ ) дякуємо ВСІМ КРАЇНАМ ПОМІЧНИКАМ!!!!! СЛАВА ВЕЛИКОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!СЛАВА США БРИТАНІЇ ТУРЦІЇ ПОЛЬЩІ,КАНАДІ,МОЛДОВІ: ВСІМ,ХТО НАС НЕ ЗАЛИШИВ наодинці з вбивцями,катами,мародерами!ПОДЯКА ВСІМ зА ГУМАНІТАРКУ,ЗА ДОПОМОГУ БІЖЕНЦЯМ!СЛАВА НАЙКРАЩИМ ЛЮДЯМ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ!
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24.04.2022 09:09 Відповісти
В сторону Чернобаевки , ждём хороших новостей, и дохлых москалей .
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24.04.2022 09:29 Відповісти
Быстрее уже бы 155-мм гаубицы с управляемыми снарядами (40-60 км) начали дерашитизацию на фронте, дело бы быстрее сдвинулось бы!
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24.04.2022 09:33 Відповісти
І їх би використати на зловідомий антонівський міст.
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24.04.2022 11:03 Відповісти
Кому треба уточнити за наступ і відступ- читайте зведення тут, бо нам в новинах подають те що було три дні тому:

https://medium.com/@x_TomCooper_x
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24.04.2022 09:49 Відповісти
Ой, прлєсть какая! (с)
Та на це вже навіть школота не ведеться. Підітрись тими методичками - вони давно протерміновані.
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24.04.2022 09:55 Відповісти
Орки вже давно засіли в Снігуровці- це Миколаївська область!
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24.04.2022 09:50 Відповісти
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704

Список врагов Украины и человечества.

Искренне,
PD доктор Йоханнес М. Беккер , политолог, бывший директор Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Даниэла Дан , журналист, писатель и публицист, член Pen
доктор Рольф Гесснер, юрист и публицист, Международная лига прав человека
Юрген Грэсслин, федеральный представитель DFG-VK и Aktion Aufschrei ‒ Остановите торговлю оружием!
Иоахим Гийяр, публицист
доктор Люк Йохимсен , журналист, телередактор, член парламента, 2005-2013 гг .
Кристоф Крамер, хирург, международная организация «Врачи за предотвращение ядерной войны» IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Карин Кулоу , политолог
доктор Гельмут Лорер, доктор , международный советник, IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Мохсен Массаррат , политолог и экономист
доктор Ганс Миссельвитц , Комиссия по основным ценностям СДПГ
Рут Миссельвиц , протестантский богослов, бывший председатель Службы примирения действий за
мир
Проф. Др. Норман Паех , эксперт в области международного права, бывший депутат Бундестага Германии
Проф. Др. Вернер Руф , политолог и социолог
Проф. Др. Герт Зоммер, психолог, бывший член правления Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Ганс Кристоф Граф фон Шпонек , бывший помощник Генерального секретаря ООН
доктор Антье Фоллмер , бывший вице-президент немецкого Бундестага
Константин Векер , музыкант, композитор и автор
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24.04.2022 09:55 Відповісти
Суки, бл-кії ферштеєри! В них Україна слабка і програє. І от Українці віддають життя найкращих синів за отаких презервативів з Європи. Але нам, брати, своє робити!
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24.04.2022 12:21 Відповісти
Які населені пункти було визволено?
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24.04.2022 10:05 Відповісти
ніякі
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24.04.2022 10:23 Відповісти
Гаспада панікери , прошу не панікувати . . Не треба нити про - фсьопрапало . Нічого не прапало , ЗСУ знаходяться в процесі оборони , активних наступальних дій не ведуть , і це не тому що - не можуть . Всі ці - пару км вперед , пару назад , це все тактичні дії , з метою виснаження ворога і втримання позицій .
Серйозні наступальні операції готуються не за 3 дні , і не за тиждень . Для цього треба місяць , мінімум ,, тому що планування масштабного наступу , вимагає зробити величезний об'єм роботи , починаючи з детальної розвідки , продовжуючи логістикою - створенням необхідних запасів пального , зброї і *********** , харчів , тощо ,, і закінчуючи формуванням ударних підрозділів , резервів .! Це все , за кілька днів не зробиш . Впевнений що - наш Генштаб не сидить без діла , і готує кацапам "подарунки " . .
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24.04.2022 10:54 Відповісти
Це так, наш план стратегічного спротиву достатньо розумний : перемолоти найкращі наступальні сили ворога. Віримо, що в нас знайдуться сили для потужного контратакуючого удару на сході і півдні. Головне, щоб подарунковий набір для кацапів був максимально повний. Щоб вони ні в чому собі не відмовляли...
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24.04.2022 19:21 Відповісти
Можливо, формулювання "з позицій спостережних постів" слід розуміти, що наші військові просунулися у контролюванні доріг та встановили блок-пости біля цих 8 населених пунктів? Справді, формулювання якесь дивне і фразу можна зрозуміти по-різному.
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24.04.2022 11:55 Відповісти
Слава Україні!
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24.04.2022 12:35 Відповісти
 
 