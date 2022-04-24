Українські військові взяли під контроль 8 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь"
Українськими військовими з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"На Херсонщині напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Спроби проведення штурмових дій у напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали", - зазначив він.
За словами Назарова, виявилися невдалими й намагання ворога заволодіти Миколаївкою.
"Нанесення вогневого ураження артилерією загального ураження... відбито. Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонщини", - додав спікер командування.
Він розповів, що в районі Киселівки українські військові також вдарили по накопиченню живої сили та техніки окупантів, яку готували для подальшого наступу на Посад-Покровське.
"Зазнавши значних втрат, ворог відійшов у бік Чорнобаївки. Загальні втрати противника становлять 74 рашисти й 13 одиниць техніки, серед яких два танки, системи реактивного залпового вогню, шість одиниць броньованої та інженерної техніки, чотири безпілотники-розвідники", - повідомив Назаров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
....
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
Заходити в село теж сенсу немає. Його зразу ж почнуть обстрілювати.
Ніт, не так. А так:
**************!
https://medium.com/@x_TomCooper_x
Та на це вже навіть школота не ведеться. Підітрись тими методичками - вони давно протерміновані.
Список врагов Украины и человечества.
Искренне,
PD доктор Йоханнес М. Беккер , политолог, бывший директор Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Даниэла Дан , журналист, писатель и публицист, член Pen
доктор Рольф Гесснер, юрист и публицист, Международная лига прав человека
Юрген Грэсслин, федеральный представитель DFG-VK и Aktion Aufschrei ‒ Остановите торговлю оружием!
Иоахим Гийяр, публицист
доктор Люк Йохимсен , журналист, телередактор, член парламента, 2005-2013 гг .
Кристоф Крамер, хирург, международная организация «Врачи за предотвращение ядерной войны» IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Карин Кулоу , политолог
доктор Гельмут Лорер, доктор , международный советник, IPPNW (немецкая секция)
Проф. Др. Мохсен Массаррат , политолог и экономист
доктор Ганс Миссельвитц , Комиссия по основным ценностям СДПГ
Рут Миссельвиц , протестантский богослов, бывший председатель Службы примирения действий за
мир
Проф. Др. Норман Паех , эксперт в области международного права, бывший депутат Бундестага Германии
Проф. Др. Вернер Руф , политолог и социолог
Проф. Др. Герт Зоммер, психолог, бывший член правления Центра
исследования конфликтов в Марбурге
Ганс Кристоф Граф фон Шпонек , бывший помощник Генерального секретаря ООН
доктор Антье Фоллмер , бывший вице-президент немецкого Бундестага
Константин Векер , музыкант, композитор и автор
Серйозні наступальні операції готуються не за 3 дні , і не за тиждень . Для цього треба місяць , мінімум ,, тому що планування масштабного наступу , вимагає зробити величезний об'єм роботи , починаючи з детальної розвідки , продовжуючи логістикою - створенням необхідних запасів пального , зброї і *********** , харчів , тощо ,, і закінчуючи формуванням ударних підрозділів , резервів .! Це все , за кілька днів не зробиш . Впевнений що - наш Генштаб не сидить без діла , і готує кацапам "подарунки " . .