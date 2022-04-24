Приблизно 20 ворожих кораблів та підводних човнів перебуває у Чорноморській операційній зоні, - ОК "Південь"
У Чорноморській операційній зоні перебуває приблизно 20 ворожих кораблів та підводних човнів, оснащених крилатими ракетами.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.
"У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить приблизно 20 одиниць", - зазначив він.
За словами Назарова, серед них є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".
"Блокуючи судноплавство, проводячи... повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України", - наголосив він.
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****** гребаные..
Дуже вас па...:" друкують"
Это вообще вопрос о флоте для Украины -только деньги выкинутые на ветер.
Для Украины: береговые "Нептуны",на разную дальность,отрк на 500 км,и комплексы по типу Асрок для борьбы с подводными лодками,несколько ракетных катеров и катера пограничников.
Все по типу фрегатов и корветов-растрата гос.средств
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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