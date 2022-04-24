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Приблизно 20 ворожих кораблів та підводних човнів перебуває у Чорноморській операційній зоні, - ОК "Південь"

море,рф

У Чорноморській операційній зоні перебуває приблизно 20 ворожих кораблів та підводних човнів, оснащених крилатими ракетами.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

"У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить приблизно 20 одиниць", - зазначив він.

За словами Назарова, серед них є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".

"Блокуючи судноплавство, проводячи... повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України", - наголосив він.

Також дивіться: Ворог вивів з кримської бази у Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами "Калібр", - Братчук. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) корабель (1613) Чорне море (1670)


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Топ коментарі
+26
Єдиний корабель який мав можливість топити підводні човни і тільки теоретично фрегат Гетьман Сагайдачний був виведений в ''ремонт'' перед самою війною і підтоплений тепер в Миколаєві. Співпадіння? Не думаю...
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24.04.2022 07:06
+17
Если бы мамка Януковича не залетела.... и всех кто подписывал и голосовал за Харьковские угоды
****** гребаные..
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24.04.2022 06:58
+14
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24.04.2022 07:03
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Так може треба їх послать, куди треба.
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24.04.2022 06:56 Відповісти
Если бы мамка Януковича не залетела.... и всех кто подписывал и голосовал за Харьковские угоды
****** гребаные..
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24.04.2022 06:58 Відповісти
Єдиний корабель який мав можливість топити підводні човни і тільки теоретично фрегат Гетьман Сагайдачний був виведений в ''ремонт'' перед самою війною і підтоплений тепер в Миколаєві. Співпадіння? Не думаю...
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24.04.2022 07:06 Відповісти
20.04.2022.....опа !?
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24.04.2022 07:12 Відповісти
Що ти опаєш убоге. Що не правда? Що, Сагайдачний не затопили? Може й Мрію перемістили. Задовбало, тупе. Всі й так знають що ти зелелайнопоглинатель.
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24.04.2022 07:33 Відповісти
Ще одна сексоьа співа в унісон з орками- касабами
Дуже вас па...:" друкують"
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24.04.2022 08:14 Відповісти
подоляк тебе премию хоть выписал дымытрык...?
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24.04.2022 08:19 Відповісти
Зе стал президентом, совпадение? Не думаю.
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24.04.2022 10:04 Відповісти
Я думаю экипажу Сагайдачного крупно повезло,что корабль оказался на ремонте-удара вражеского П-1000 ,он точно б не перенес.
Это вообще вопрос о флоте для Украины -только деньги выкинутые на ветер.
Для Украины: береговые "Нептуны",на разную дальность,отрк на 500 км,и комплексы по типу Асрок для борьбы с подводными лодками,несколько ракетных катеров и катера пограничников.
Все по типу фрегатов и корветов-растрата гос.средств
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24.04.2022 11:31 Відповісти
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24.04.2022 07:03 Відповісти
Дрони американського виробництва (підводні дрони) потрібно направляти на ті човни!
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24.04.2022 07:09 Відповісти
Сколько там у нас «Нептунов» в наличии? Хватит на всех?
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24.04.2022 07:09 Відповісти
потопити їх
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24.04.2022 07:10 Відповісти
***** непередбачуване.
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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24.04.2022 07:11 Відповісти
Так ти вроді набір буквів за зелоха топив
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24.04.2022 07:34 Відповісти
То клон ванятка сулими.
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24.04.2022 08:13 Відповісти
Мізки зашкалює !?

.
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24.04.2022 08:16 Відповісти
да и сейчас продолжает...
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24.04.2022 08:18 Відповісти
З за бугра видно !?
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24.04.2022 08:25 Відповісти
Чому не наносимо ураження? Чи по москві використали останні нептуни, які ще за кривавого пастора виготовили? Тепер хіба асфальт з рогаток запускати.
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24.04.2022 07:12 Відповісти
Когда-нибудь будет описана вся эта героическая история создания "Нептунов", как и благодаря кому у нас появились, как были спасены даже это небольшое количество ракет.
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24.04.2022 07:16 Відповісти
******* уже с этим асфальтом..
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24.04.2022 07:21 Відповісти
Ракетні обстріли теж . От тільки відповісти ми можем лише асфальтом. То ж заткнись. Навибирали гівно, тепер пижитесь.
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24.04.2022 07:35 Відповісти
Закрой рот кацапчик, водки нет, иди домо
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24.04.2022 07:25 Відповісти
Кацап иди домой, тут водки не
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24.04.2022 07:28 Відповісти
Нептун ніколи не спить!
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24.04.2022 07:17 Відповісти
Так а Нептуни і Гарпуни навіщо
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24.04.2022 07:27 Відповісти
Так а Нептуни і Гарпуни навіщо у нас є ?
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24.04.2022 07:28 Відповісти
Куча,лять...Вы забыли ,что в2019м зелень отменила ракетную программу ?
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24.04.2022 09:57 Відповісти
Не знаю как, но думаю, что наши бойцы впишут в историю факт уничтожения рашистской подводной лодки подручными средствами.....
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24.04.2022 07:44 Відповісти
Не здивуюся першому в історії знищенюю підводной лоханки.ру засобами пзрк чи дронами.
Захисникам Одеси Слава і Шана!
Христос Воскрес!
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24.04.2022 08:10 Відповісти
На даному етапі хіба що тараном на підводному асфальтоукладчику.
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24.04.2022 08:18 Відповісти
Тільки якщо ці підводні ночви спливуть над водою - ракети по підводних цілях не працюють. А глибинних бомб в України нема, так само і засобів здатних їх скидати (ну не з легких катерів же). А наскільки я знаю, підводні ночви можуть запускати ракети з глибини до 50 км
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24.04.2022 08:46 Відповісти
Гарпунів ще немає?
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24.04.2022 08:06 Відповісти
Морской флот сегодня малоэффективен по соотношению цена/результат (неразумная трата денег)!
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24.04.2022 10:06 Відповісти
Будут ждать приказ од Путина .. Выстрелы произведут одновременно .. У них план до 9 мая.. Потом поведут по площади военнопленных и будут сжигать украинские флаги.
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24.04.2022 10:17 Відповісти
По Хрещатику трупаки кацапськи повезуть або їх частини підсмажени
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24.04.2022 10:50 Відповісти
В чергу, сукіни діти
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24.04.2022 10:45 Відповісти
 
 