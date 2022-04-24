Окупанти розгорнули "Іскандери" за 60 км від кордону України, - Генштаб ЗСУ

Росія накопичує угрупування військ шляхом перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області в напрямку Харківщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М". Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти обстрілюють позицій наших військ у районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України за допомогою БПЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.

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