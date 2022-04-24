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Окупанти розгорнули "Іскандери" за 60 км від кордону України, - Генштаб ЗСУ

іскандер

Росія накопичує угрупування військ шляхом перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області в напрямку Харківщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М". Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти обстрілюють позицій наших військ у районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України за допомогою БПЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.

Також читайте: Оперативна інформація станом на 6:00 24 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17502) Генштаб ЗС (6622)


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Топ коментарі
+29
Наявне не достане. Те що могло б достати закатане в асфальт.
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24.04.2022 07:59
+23
https://www.rbc.ua/rus/news/hersonskoy-oblasti-vsu-osvobodili-8-naselennyh-1650763447.html https://www.rbc.ua/rus/news/hersonskoy-oblasti-vsu-osvobodili-8-naselennyh-1650763447.html

Украинские военные освободили от российских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, а также отразили ряд штурмов захватчиков.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/7225498880858844 пресс-службу Воздушного командования "Юг".

"Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", - говорится в публикации.

Также в ВСУ отмечают, что войска РФ пытались активизироваться в Херсонской области накануне организации на временно оккупированных территориях региона фейкового "референдума".

"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались не удачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены", - рассказали украинские защитники.

Кроме того, накопление живой силы и техники врага в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение нашими подразделениями. В итоге оккупанты со значительными потерями отошли в сторону Чернобаевки.

"Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика", - говорится в сводке о ситуации на южных рубежах обороны.

https://www.rbc.ua/rus/news/hersonskoy-oblasti-vsu-osvobodili-8-naselennyh-1650763447.html
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24.04.2022 07:44
+23
Скоро в нас будуть штатівські дрони, які спалять всю цю ***** "очищающим огнем"!
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24.04.2022 07:47
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РЗСО мало б дістати
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24.04.2022 07:42 Відповісти
Наявне не достане. Те що могло б достати закатане в асфальт.
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24.04.2022 07:59 Відповісти
Знищене під Іловайськом, Дебальцево, та на згорівших артскладах
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24.04.2022 08:07 Відповісти
Не бреши, погань! Дістати може тільки Вільха-М, а ти особисто закатав її в асфальт. Ти особисто не закупив броніків, касок, 152мм снарядів та 120мм мін, ти осробисто нічого не зробив для оборони Києва, і тому всі вбиті та згвалтовані в Бородянці, Бучі, Ірпені, Димерці, Богданівці і тд. на твоїй совісті, як і здача півдня України, Маріуполь, Каховка, Херсон... Твої руки по лікті в крові українців, від тебе мертвичиною смердить. Будь ти проклятий, гнидо.
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24.04.2022 09:59 Відповісти
я правильно розумію, що ви співставляєте діяльність преЗЕдента з оточенням військ та диверсіями?
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24.04.2022 11:05 Відповісти
Думаю дрони-камікадзе мають впоратись на таку відстань, можна навіть з Харкова пустити, це 100-110 км.... вони маленькі та швидкий, важко буде збити
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24.04.2022 08:21 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/hersonskoy-oblasti-vsu-osvobodili-8-naselennyh-1650763447.html https://www.rbc.ua/rus/news/hersonskoy-oblasti-vsu-osvobodili-8-naselennyh-1650763447.html

Украинские военные освободили от российских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, а также отразили ряд штурмов захватчиков.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/7225498880858844 пресс-службу Воздушного командования "Юг".

"Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", - говорится в публикации.

Также в ВСУ отмечают, что войска РФ пытались активизироваться в Херсонской области накануне организации на временно оккупированных территориях региона фейкового "референдума".

"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались не удачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены", - рассказали украинские защитники.

Кроме того, накопление живой силы и техники врага в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение нашими подразделениями. В итоге оккупанты со значительными потерями отошли в сторону Чернобаевки.

"Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика", - говорится в сводке о ситуации на южных рубежах обороны.

https://www.rbc.ua/rus/news/hersonskoy-oblasti-vsu-osvobodili-8-naselennyh-1650763447.html
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24.04.2022 07:44 Відповісти
Скоро в нас будуть штатівські дрони, які спалять всю цю ***** "очищающим огнем"!
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24.04.2022 07:47 Відповісти
Там же так багато сухої трави.Та й солдати курці недисциплінлвані.
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24.04.2022 07:48 Відповісти
якщо ЗСУ знає це, то чому не завдасть по них ударів? Що б не спровокувати?
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24.04.2022 07:51 Відповісти
У Росії закінчуються "Калібри" та "Іскандери". - Генштаб

20:46 17.03(с)

Цій ,,новині" більше місяця
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24.04.2022 07:56 Відповісти
У них ещё куча совковых ракет была и их ещё надолго хватит,плюс производство ракет есть
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24.04.2022 11:22 Відповісти
Они взяли у Сев. Кореи + Китай помогает тоже через Сев. Корею.
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24.04.2022 11:36 Відповісти
цікавий мем і тупий :

якщо Україна буде в НАТО то ракети стоятимуть в бік росії

млять у нас нема ракет НАТО але росія бомбить Україну

Увіть що до вас у двері дзвонить сосід ,вранці о 4:00..
Ви відкриваєте двері ,він б'є вас у обличчя заходить до спальні гвалтує дружину ,бере мікроволновку під пахву і виходячи каже :
- я це зробив перший - бо ти міг вчинити так завтра зі мною ...

що поробиш з такою логікою ..завтра кацапи скажуть всій планеті Земля ,що у них є 100% інфа про захоплення Землі марсіанами - і щоб вона їм не дісталась , давайте Землю розхерачимо навпіл ЯЗ бо її у кацапів багато і її треба використать на благо людства ...
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24.04.2022 07:59 Відповісти
Позбувайтесь вже звички апелювати до дикарів. Абсолютно марна справа.
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24.04.2022 08:09 Відповісти
коментарії не відображаються
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24.04.2022 08:00 Відповісти
Сайт глючить вже кілька днів.
Коменти з'являються через кілька хвилин.

І то refresh сторінки треба зробити.
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24.04.2022 08:02 Відповісти
С тех пор как Бутусов в "полях" на сайт забили: новости ни о чём и постоянные технические проблемы.
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24.04.2022 08:18 Відповісти
Himars dostanet bez problem Iskanderi,te do 500 kilometrov dostajut
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24.04.2022 08:01 Відповісти
Himars 280 км, а голандські рсзо (забув назву) до 410 км обіцяє
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24.04.2022 08:29 Відповісти
Himars moze i 510 kilometrov,daze prsm raketi mozet pustit te 800 do 1500 kilometrov mozet dostat no takix vriatli dast stati
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24.04.2022 08:35 Відповісти
Значить війна на довго...
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24.04.2022 08:06 Відповісти
В цьому повідомленні відсутня суттєва інформація - на якій відстані від кордону знаходяться ЗСУ. Бо якщо кацапські Іскандери від кордону за 60 км, а наші скажімо за 40, то ніяка арта, ні безпілотники не дістануть. Тут би придався ОТРК Грім-2(Сапсан), який має дальність 289.км (експортний варіант для Саудівської Аравії) і 500 км для ЗСУ. Проблема в тому, що у 2019 році цей проект був визнаний таким собі Хомчаком не потрібним для ЗСУ. Тому цих ОТРК (розробляються з 2013 року КБ"Південне" ) було виготовлено біля 30 шт. в основному на експорт.
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24.04.2022 08:07 Відповісти
Впевнені, що не дістане? Вільха працює до 140 км, а Бай до 150
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24.04.2022 08:31 Відповісти
Не впевнений, бо вже писав, що не знаю відстані. І не впевнений, що "Вільхи" є у достатній кількості.
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25.04.2022 09:16 Відповісти
Плевать что на территории Параши. Все равно рано или поздно придется бить и по их объектам, Зато в зоне действия Байрактара
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24.04.2022 08:07 Відповісти
такое обычно пво прикрывают
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24.04.2022 08:37 Відповісти
Генштаб - це орган статистики? Інформація від Генштабу має звучати так - знищено іскандери, які рашистам хотіли розмістити за 60км від кордону з Україною.
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24.04.2022 08:09 Відповісти
Дело даже не в том, что Генштаб общается с украинцами как с маленькими, неразумными детьми. Намного страшнее то, что у нас в принципе отсутствует стратегия военных действий на сопредельной территории. Эта тема всегда стыдливо умалчивается и "заминается для ясности". Товарищ из киевской теробороны рассказывал, что погранцов обстреливают почти каждый день.
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24.04.2022 08:25 Відповісти
Они ж заявили в каких случаях применят ЯО,если будет угроза существованию их государства.
Вот вам зелёный свет,просто все
копировать.
Угроза существованию Украины есть
- можешь применять шо хош,взрывать
их города по всей Срацеи
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24.04.2022 08:28 Відповісти
Сподіваюсь, наш ВПК доваодить на фініш "Грім 2". Буде сюрприз іскандерам.
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24.04.2022 08:37 Відповісти
думаю будет глушить наше про над кацапией, желательно над большими городами
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24.04.2022 08:45 Відповісти
Ну всем известнно в Росси начался сезон пожаров. Может случиться случайное самовозгорание.
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24.04.2022 08:45 Відповісти
"Христос воскрес",- православні.
"....за 60 км від державного кордону розгортають іцкандери.....Джерело: , а аби в очі ***** не заглядали, то й Вільхи вже були б у достатній кількості.
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24.04.2022 09:01 Відповісти
То ж Байрасктари,, Вільхи, Точки-У нам в поміч.
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24.04.2022 09:07 Відповісти
Краще б новина звучала так: "ЗСУ знищили ракетні установки москалів, націлені на українські мирні міста. І так буде завжди, що б ворог не вигадував."
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24.04.2022 10:01 Відповісти
Ця новина виглядає як констатація нашого безсилля. Навіщо тоді її публікувати?
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24.04.2022 10:04 Відповісти
Ракетна система «Велике будівництво» повинна дістати, або просто шматком асфальту кинути.
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24.04.2022 11:19 Відповісти
Про яку перемогу можемо говорити, якщо, наприклад, ЗСУ вбивають усiх кацапів і виходять на кордон України. кацапи, що вижили, відходять до себе і починають обстрілювати знову наші міста з безпечної відстані. А ми продовжуємо й надалі читати новини з Генштабу про "стягування" і "розгортання" чогось кацапів.
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24.04.2022 11:40 Відповісти
потому что еврей зеленский ссцыкло - боится отдать приказ на упреждение обстрелов - а вот Израиль бы ударил первым если бы была угроза ракетного удара
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25.04.2022 05:53 Відповісти
Израиль бьёт по папуасам,а по рф он бы и не подумал пукнуть.
Как вы объясните удары по рф?Тогда надо объявлять войну,рф объявит всеобщую мобилизацию и миллион или 2 орков полезут во все щели,а то и тактическим яо ударят.Нам это очень надо сейчас?
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25.04.2022 09:30 Відповісти
Нова зброя від американських друзів має дістати цих рашистів.Це законна ціль для ЗСУ!
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24.04.2022 11:51 Відповісти
 
 