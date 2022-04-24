УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5440 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 351 31

Ми обовʼязково переможемо, адже за нами правда і з нами Бог, - Залужний привітав українців із Великоднем

великдень

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із Великоднем, висловивши впевненість у нашій перемозі.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що в історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ.

Втім, Залужний впевнений у нашій перемозі.

"Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обовʼязково переможемо! Адже за нами правда і з нами Бог! Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо! Зі світлим святом Воскресіння Христового!", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Докладемо зусиль, щоб Великдень був мирним і радісним, - святкове привітання Генштабу ЗСУ

Автор: 

Великдень (361) Залужний Валерій (725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
Залужному-черговий респект...
показати весь коментар
24.04.2022 08:22
+37
В нас немає іншого вибору. Лише ПЕРЕМОГА.
Це питання існування і майбутнього.
Нехай Господь оберігає наше військо, надає сили та витримку, стійкість та впевненість.
Хай Ангели Божі вбережуть кожного бійця.
показати весь коментар
24.04.2022 08:27
+35
СЛАВА ЗСУ !
показати весь коментар
24.04.2022 08:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Він нагадує, що в історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії." Это к Орде не относится.
показати весь коментар
24.04.2022 08:20 Відповісти
Залужному-черговий респект...
показати весь коментар
24.04.2022 08:22 Відповісти
Залужний - це вже історична постать для України!
показати весь коментар
24.04.2022 08:56 Відповісти
Україна не може не перемогти.

Інакше тоді порушаться всі закони Всесвіту. Цього не повинно статися.
показати весь коментар
24.04.2022 08:22 Відповісти
З святом Великодня українці
показати весь коментар
24.04.2022 08:23 Відповісти
Воистину Воскрес.
Слава нашим Воинам и Генштабу.
показати весь коментар
24.04.2022 08:25 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !
показати весь коментар
24.04.2022 08:25 Відповісти
В нас немає іншого вибору. Лише ПЕРЕМОГА.
Це питання існування і майбутнього.
Нехай Господь оберігає наше військо, надає сили та витримку, стійкість та впевненість.
Хай Ангели Божі вбережуть кожного бійця.
показати весь коментар
24.04.2022 08:27 Відповісти
Перемога бажана. Вона дає відчуття справедливості, емоційне піднесення, полегшує виживання, підвищує безпеку. Але не гарантує успішний розвиток і виграш у довгостроковій перспективі. Та Україна не може перемогти москву. В сенсі нанести їй непоправну військову поразку. Проте її може економічно перемогти колективний Захід. А Україні, на мою думку, потрібно уникнути військової поразки, і успішно зростати в довгостроковій перспективі. Перемогти через більш успішне суспільство. Через більшу інтегрованість в світову економіку. Через дистанціювання і незалежність від москви мовну, ментальну, культурну і економічну. Нажаль, на мій погляд, суспільство до цього ще не готове і шлях до перемоги довгий.
показати весь коментар
24.04.2022 14:49 Відповісти
Орда має бути знищена,тільки тоді настане спокій в світі...
показати весь коментар
24.04.2022 08:28 Відповісти
Головне, що з нами ЗСУ. Бог, то таке...
показати весь коментар
24.04.2022 08:29 Відповісти
Христос Воскрес!!!
Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!!
показати весь коментар
24.04.2022 08:31 Відповісти
Слава Богу! Христос Воскрес! Перемоги світлих сил над диявольською ордою в ім'я Христа!
показати весь коментар
24.04.2022 08:31 Відповісти
Дякуємо Пане Залужний хай береже Вас Бог і наших Воїнів. Покрови Матінки бережуть од ворогів
показати весь коментар
24.04.2022 08:34 Відповісти
з нами Бог-Gott mit uns,было написано
на ножах СС.
Поосторожней,иначе снова: Хфошысты,едят детей,жителям вырезают органы.

Украина понад усэ.
показати весь коментар
24.04.2022 08:36 Відповісти
Ми кажемо:

З нами Бог і Україна.
Все нормально.
показати весь коментар
24.04.2022 09:51 Відповісти
"Gott mit uns" (З нами Бог) ніякого відношення до SS не має. Цей девіз було нанесено на солдатські пряжки вермахту, до того - рейхсверу, до того - вояків пруської армії. B SS використовувався інший девіз - "Meine Ehre heißt Treue!" (Моя честь - вірність!).
показати весь коментар
24.04.2022 10:28 Відповісти
Христос Воскрес! З Великоднем українці! Слава Збройним Силам України!
показати весь коментар
24.04.2022 08:38 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 08:39 Відповісти
Великдень був 25 березня, коли сонце почало рости і день ставав довший за ніч. Так все святкували наші пращури. А цей песах до Великдня яким боком? Це чуже і жидівське,тось тому і вічно програємо і гинуть наші люди, і все втрачає наш народ! Песах то песах, а наш прадавній Великдень і яєчка і ковбаски і інші смаколики до песаха стосунку не мають...
показати весь коментар
24.04.2022 08:40 Відповісти
Ну все, тепер після публічного привітання, єрмак його точно звільнить!
показати весь коментар
24.04.2022 08:41 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 09:34 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 08:46 Відповісти
Картина супер! Тайна вечеря?
показати весь коментар
24.04.2022 09:17 Відповісти
Це 30-та.
показати весь коментар
24.04.2022 09:53 Відповісти
З нами Бог та ЗСУ!
показати весь коментар
24.04.2022 09:03 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава Україні
показати весь коментар
24.04.2022 10:30 Відповісти
Бог не защитил Украину, а ЗСУ - да, так что с нами ЗСУ, это намного весомее.
показати весь коментар
24.04.2022 10:48 Відповісти
І яким чином вах сраний бог допоміг ЗСУ, є приклади?
показати весь коментар
24.04.2022 11:00 Відповісти
🇺🇦Христос Воскресе, россияне... Над руинами Мариуполя не было сегодня колокольного звона. Но если вы прислушаетесь - вы услышите набат. Набат по всем вашим мёртвым душам.
Говорят, Бог милосерден. Говорят, он умеет прощать. Не знаю. Я всего-навсего человек. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье единственные слова, которые у меня есть для россиян - будьте прокляты!

Христос воскресе...

... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...

Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...

Христос Воскресе...

волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова
показати весь коментар
24.04.2022 11:18 Відповісти
тримайтесь хлопці. і хай буде тобі, Залужний, завжди розум, досвід і інтуїція до правильних рішень.
показати весь коментар
24.04.2022 11:33 Відповісти
 
 