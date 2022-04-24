Ми обовʼязково переможемо, адже за нами правда і з нами Бог, - Залужний привітав українців із Великоднем

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців із Великоднем, висловивши впевненість у нашій перемозі.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що в історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ.

Втім, Залужний впевнений у нашій перемозі.

"Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло. Ми обовʼязково переможемо! Адже за нами правда і з нами Бог! Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо! Зі світлим святом Воскресіння Христового!", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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