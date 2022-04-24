Зеленський привітав українців із Великоднем: "Світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський із Софії Київської привітав християн східного обряду із Великоднем.
"Я перебуваю у великому місці. Великому Софійському соборі. В соборі, що закладено тисячу років тому, на полі священної битви, де військо Київської Русі-України розгромило печенігів. Сьогодні ми віримо в нову перемогу України. І всі ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть", – сказав президент, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна просить у Бога лише одного – миру та процвітання.
"Ми долаємо важкі часи. І в цей день більшість із нас не в світлому одязі – і я зокрема. Але ми боремося за світлу ідею. На світлому боці", - зазначив президент.
Зеленський також зазначив, що "цього Великого дня ми всі віримо, що наш світанок скоро настане. (…) І Воскресіння Христове, яке символізує велику перемогу життя над смертю. (…) Нехай перемога життя буде символом не лише цього свята. Нехай життя виграє битву у смерті щодня".
"Велике свято дає нам велику надію та незламну віру в те, що світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!", - підсумував президент.
"З вірою та впевненістю в це, я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!", – завершив своє привітання президент України.
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Всіх з Великднем!
Чи пробачать йому ортодоксальні євреї 😁
Українці обрали його своїм президентом
Великдень в УКРАІНЕ - ВЕЛКА НІЧ в Словакіі ( католическая Пасха)
В главный христианский праздник в Словакии ( и практически по всей Европе) закрыты все магазины и весь бизнес. Сотрудники все разезжаются по своим домам и семьям . Исключение - Макдональдс - считается , что он для неверующих иностранцев
Також в youtube присутні тривожні коментарі:
- кто там?
- это мы, украинцы, пришли за политическим у@бищем!
- может за убежищем?
- нет, мы за вами!
Христос Воскрес!
невже марна надія?
Воістину воскрес!
- розум повинен подолати дупоголовість;
- порядність має подолати підлість.
Це те, що втрачено в 2019
Я поэтому говорю- зеленый зомбиленд стал намного хуже кремлевского зомбиленда. Те хоть свою страну защищают ( в их понимании), а наши, твари, хотя дерьма СВОЕЙ стране, по упоротости и тупости зеленодрочеры стали еще более мерзкими, чем русня.
Ще в тролячий нік вчепив.
"З вірою та впевненістю в це, я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - щоб все це збулося, головне щоб президент і ОП не включав "нейтральну передачу" .