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Зеленський привітав українців із Великоднем: "Світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський із Софії Київської привітав християн східного обряду із Великоднем.

"Я перебуваю у великому місці. Великому Софійському соборі. В соборі, що закладено тисячу років тому, на полі священної битви, де військо Київської Русі-України розгромило печенігів. Сьогодні ми віримо в нову перемогу України. І всі ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть", – сказав президент, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна просить у Бога лише одного – миру та процвітання.

"Ми долаємо важкі часи. І в цей день більшість із нас не в світлому одязі – і я зокрема. Але ми боремося за світлу ідею. На світлому боці", - зазначив президент.

Зеленський також зазначив, що "цього Великого дня ми всі віримо, що наш світанок скоро настане. (…) І Воскресіння Христове, яке символізує велику перемогу життя над смертю. (…) Нехай перемога життя буде символом не лише цього свята. Нехай життя виграє битву у смерті щодня".

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"Велике свято дає нам велику надію та незламну віру в те, що світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!", - підсумував президент.

"З вірою та впевненістю в це, я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!", – завершив своє привітання президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Великдень (361)


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Топ коментарі
+38
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24.04.2022 08:56
+24
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24.04.2022 08:59
+22
Христос Воскрес!
Всіх з Великднем!
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24.04.2022 08:57
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все вірно - Бог з нами !!!! Україна Назавжди - кацапо орда зникне !!!
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24.04.2022 08:56 Відповісти
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24.04.2022 08:56 Відповісти
файні кошики...!!!
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24.04.2022 09:23 Відповісти
Христос Воскрес!
Всіх з Великднем!
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24.04.2022 08:57 Відповісти
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24.04.2022 08:59 Відповісти
Воістину! А де Єрмак?
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24.04.2022 08:59 Відповісти
Карандаши точит он же завхоз!
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24.04.2022 09:05 Відповісти
В рясі москало-попа, ховається за вівтарем
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24.04.2022 09:06 Відповісти
напевно, пішов в синагогу....або до патрушева терміново вилетів...за інструкціями...
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24.04.2022 09:16 Відповісти
Шифровку передає з радисткою Кет...
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24.04.2022 09:25 Відповісти
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24.04.2022 09:36 Відповісти
яйца перекрашивает
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24.04.2022 12:39 Відповісти
у него пасха была неделю назад
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25.04.2022 06:06 Відповісти
Зе став християнином ?
Чи пробачать йому ортодоксальні євреї 😁
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24.04.2022 09:00 Відповісти
він манкурт для всіх релігій - ні те, ні се "какаяразница".

Українці обрали його своїм президентом
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24.04.2022 09:31 Відповісти
він совок. їх релігія - килим на стіні, кришталь, палац, фігурне катання, хотьпоржом, вот ето вот всьо.
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24.04.2022 10:16 Відповісти
73% от пришедших на участки
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24.04.2022 12:36 Відповісти
только тупые украинцы могли выбрать это - многие уже за это поплатились жизнями ..
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25.04.2022 06:12 Відповісти
Християнин він тільки на камеру,євреї пробачать.
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24.04.2022 10:11 Відповісти
Нужно учиться у словаков . В Словакии считается , что словацкая земля - исконно христианская . Потому главный праздник - христианский .

Великдень в УКРАІНЕ - ВЕЛКА НІЧ в Словакіі ( католическая Пасха)

В главный христианский праздник в Словакии ( и практически по всей Европе) закрыты все магазины и весь бизнес. Сотрудники все разезжаются по своим домам и семьям . Исключение - Макдональдс - считается , что он для неверующих иностранцев
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24.04.2022 10:36 Відповісти
"Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка!"
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24.04.2022 09:01 Відповісти
Як з бомажки читає. Молодець.
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24.04.2022 09:07 Відповісти
Не з бамажки. Є така штука - телепромптер. Там йому усі розумні слова пишуть. А нерозумні - то вже він самостійно....
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24.04.2022 09:49 Відповісти
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24.04.2022 23:00 Відповісти
Так. Але після того як ви наведете порядок з логістикою допомоги з заходу. Юрій Швець в останьому випуску вважає, що ця проблема досі не вирішується: https://youtu.be/UClQ8phJnlc?t=19 https://youtu.be/UClQ8phJnlc?t=19

Також в youtube присутні тривожні коментарі:
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24.04.2022 09:09 Відповісти
Швец кремлевская консерва - не нужно доверять ему полностью он занимается манипуляцией свою фсбшную ложь он сознательно разбавляет правдивыми фактами
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25.04.2022 06:15 Відповісти
стук в бункер.
- кто там?
- это мы, украинцы, пришли за политическим у@бищем!
- может за убежищем?
- нет, мы за вами!

Христос Воскрес!
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24.04.2022 09:09 Відповісти
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24.04.2022 09:15 Відповісти
Вовік прийняв православ'я?
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24.04.2022 09:15 Відповісти
Прийняв однозначно. Але не впевнений, що православ'я ).
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24.04.2022 09:24 Відповісти
На цей раз вірно все сказав...
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24.04.2022 09:20 Відповісти
Навіть не працюючий годинник двічі на добу показує правильний час
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24.04.2022 10:03 Відповісти
того що це не він писав
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24.04.2022 10:18 Відповісти
А Порошенко переможе на виборах Зеленського, незважаючи на підлу заборону мовлення трьох опозиційних патріотичних каналів...
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24.04.2022 09:29 Відповісти
Ні. У нас є солдат- так він молиться на портрет Зеленського. Люди наші, загалом, від кацапів мало відрізняються. Грамотна піар- компанія зробила Зеленського Месією в очах більшості українців. Обожнюють як кацапи *****.
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24.04.2022 09:36 Відповісти
військові, я думаю, не мають ілюзій щодо піськограя. а от глядачі г+г аж ссуться від щастя, це да.
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24.04.2022 10:19 Відповісти
Так сталося, з 24 числа я сам військовий. І кажу те що бачу...
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24.04.2022 11:26 Відповісти
пля... в мене ще теплиться надія що всі ці зелені гниди із соплів урода будуть засуджені.
невже марна надія?
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24.04.2022 12:29 Відповісти
брехня или в армии тоже тупые служат ?
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25.04.2022 06:17 Відповісти
Що за субота без Івана, який Великдень без Петра?
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24.04.2022 22:17 Відповісти
Слава Іісусу Христу!
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24.04.2022 09:47 Відповісти
А під асфальтом шукали?
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24.04.2022 10:01 Відповісти
У нас нет ракет ни большой ни средней дальности. Все похерили ещё при кравчуке
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24.04.2022 10:08 Відповісти
Христос Воскрес!
Воістину воскрес!
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24.04.2022 10:16 Відповісти
******** тут він перший спеціаліст петлять чотирі рази не потрібно
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24.04.2022 10:27 Відповісти
Обов'язково:
- розум повинен подолати дупоголовість;
- порядність має подолати підлість.
Це те, що втрачено в 2019
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24.04.2022 10:28 Відповісти
Смотрите, падаль киздяшяя с неизвестно какой страны, себя и продажных зелебобиков считает настоящей Украиной. А значит я и мои побратимы, которые 4 года, а кто и намного больше, на востоке воевали и защищали страну, и ненавидят зеленого поца- мы- не настоящая Украина. А он, воняющий с дивана- себя и агента фсб гринпоца считает настоящей Украиной. С каких фронтов, подонок, пишешь? С колчаковских?

Я поэтому говорю- зеленый зомбиленд стал намного хуже кремлевского зомбиленда. Те хоть свою страну защищают ( в их понимании), а наши, твари, хотя дерьма СВОЕЙ стране, по упоротости и тупости зеленодрочеры стали еще более мерзкими, чем русня.
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24.04.2022 11:28 Відповісти
Ти вважаєш патріотів, які не забувати про війну з 2014 і вимагали розбудовувати армію , несправжніми українцями???
Ще в тролячий нік вчепив.
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24.04.2022 11:53 Відповісти
здохни, падло обісране...
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24.04.2022 12:30 Відповісти
у теьбе в ніку помилки як ти так міг стільки зробити,виправ - СРАКОЛИЗ
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24.04.2022 19:16 Відповісти
"Велике свято дає нам велику надію та незламну віру в те, що світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!", - підсумував президент.

"З вірою та впевненістю в це, я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - щоб все це збулося, головне щоб президент і ОП не включав "нейтральну передачу" .
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24.04.2022 11:23 Відповісти
Великдень в українців був тиждень тому. Щось я не пам'ятаю щоб Зеленський нас привітав. Хоча не дуже то й треба його вітання.
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24.04.2022 11:59 Відповісти
І дуже важливо щоби правда перемогла брехню!
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24.04.2022 12:45 Відповісти
Амінь
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24.04.2022 12:53 Відповісти
Амінь!
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24.04.2022 12:54 Відповісти
сердечно поздравляю всех УКРАИНЦЕВ с пасхой и желаю им скорейшего разгрома проклятых сатанистов рашистов,гори они в аду вечно!
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24.04.2022 14:17 Відповісти
Благодарим всех израильтян, кто, как и мы, отстаивает свою ,Богом данную землю, свободу, независимость, кто останавливает терроризм, кто проявляет милосердие и человечность даже в суровых условиях войны, проявляя лучшие человеческие качества, делая добро и преображая мир к лучшему... Христос воскрес ! и мы воскресли в НЕМ!
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24.04.2022 15:09 Відповісти
Правильные слова.
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25.04.2022 07:47 Відповісти
 
 