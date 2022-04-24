Зеленський привітав українців із Великоднем: "Світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський із Софії Київської привітав християн східного обряду із Великоднем.

"Я перебуваю у великому місці. Великому Софійському соборі. В соборі, що закладено тисячу років тому, на полі священної битви, де військо Київської Русі-України розгромило печенігів. Сьогодні ми віримо в нову перемогу України. І всі ми впевнені, що нас не знищить жодна орда і жодна нечисть", – сказав президент, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна просить у Бога лише одного – миру та процвітання.

"Ми долаємо важкі часи. І в цей день більшість із нас не в світлому одязі – і я зокрема. Але ми боремося за світлу ідею. На світлому боці", - зазначив президент.

Зеленський також зазначив, що "цього Великого дня ми всі віримо, що наш світанок скоро настане. (…) І Воскресіння Христове, яке символізує велику перемогу життя над смертю. (…) Нехай перемога життя буде символом не лише цього свята. Нехай життя виграє битву у смерті щодня".

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"Велике свято дає нам велику надію та незламну віру в те, що світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!", - підсумував президент.

"З вірою та впевненістю в це, я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!", – завершив своє привітання президент України.